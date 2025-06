Panta Rhei PR AG

Air France fliegt im Winter von Paris-Charles de Gaulle nach Punta Cana

Im kommenden Winter baut Air France ihre Verbindungen in die Karibik aus. Vom 13. Januar bis zum 28. März 2026 bietet die Fluggesellschaft eine Direktverbindung zwischen Paris-Charles de Gaulle und Punta Cana in der Dominikanischen Republik an, die dreimal wöchentlich (dienstags, donnerstags und samstags) bedient wird. Die Flüge werden mit Flugzeugen vom Typ Boeing 777-300ER durchgeführt.

Flüge aus der Schweiz (Ortszeit)

Ab Zürich:

AF1115 * ZRH * CDG * 10:45 * 12:10

AF 968 * CDG * PUJ * 14:25 * 18:45

Ab Genf:

AF1843 * GVA * CDG * 12:05 * 13:25

AF 968 * CDG * PUJ * 14:25 * 18:45

Ab Basel:

AF1193 * BSL * CDG * 10:15 * 11:30

AF 968 * CDG * PUJ * 14:25 * 18:45

Rückflug

AF969 * PUJ * CDG * 21:05 * 10:30 (+1)

Punta Cana ist neben Cayenne (Französisch-Guayana), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Fort-de-France (Martinique), Saint Martin und Havanna (Kuba) das sechste Ziel von Air France in der Karibik.

Punta Cana, ein tropisches Paradies an der Kokosnussküste

An der südöstlichen Spitze der Dominikanischen Republik gelegen, ist Punta Cana bekannt für seine unberührten Strände, sein kristallklares Wasser und seine ungezähmte natürliche Schönheit. Die Stadt präsentiert sich wie ein Postkartenmotiv und eignet sich für Reisende, die Entspannung oder Abenteuer suchen, denn sie bietet ein breites Spektrum an Wasseraktivitäten und Wanderwegen durch die nahe gelegenen tropischen Wälder. Das Reiseziel verfügt auch über eine reiche Kulturszene, in der sich lokale Traditionen mit dem kolonialen Erbe vermischen.

Vollständige Flugpläne und Tarife gibt es unter airfrance.ch.

Über Air France

Air France versteht sich seit 90 Jahren als Botschafterin der französischen Reisekunst und lässt Frankreich in der ganzen Welt erstrahlen.

Air France hat sich verpflichtet, ihren CO2-Fussabdruck zu reduzieren. Durch die Modernisierung ihrer Flotte, die verstärkte Integration nachhaltiger Flugkraftstoffe und den Einsatz von Öko-Pilotpraktiken will die Fluggesellschaft ihre CO2-Emissionen pro Passagierkilometer bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 30 Prozent senken.

Wann immer möglich, bietet Air France ihren Kundinnen und Kunden umweltfreundlichere Mobilitätslösungen an, darunter auch intermodale Lösungen in Zusammenarbeit mit der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF.

Weitere Informationen über das Engagement von Air France im Bereich der nachhaltigen Entwicklung gibt es unter corporate.airfrance.com/en/sustainable-development oder auf der Plattform X unter @AFnewsroom.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch