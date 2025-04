Panta Rhei PR AG

Wintersaison 2025/26: KLM nimmt Flüge nach Bridgetown, Barbados, wieder auf

In der Wintersaison 2025/26 wird KLM die Destination Bridgetown (Barbados) in der Karibik wieder anfliegen . Vom 26. Oktober 2025 bis zum 26. März 2026 wird KLM drei wöchentliche Flüge anbieten. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Barbados geht es mit der Boeing 787-9 der KLM weiter nach Georgetown, Guyana.

Barbados zählt zu den am stärksten unterrepräsentierten Karibik-Destinationen ab den Niederlanden – und bietet Reisenden in den Wintermonaten ein attraktives, sonniges Reiseziel. Bridgetown ist bekannt für seine traumhaften Strände, sein kristallklares Wasser und seine reiche Kultur. Mit dieser Flugkombination kommt KLM der wachsenden Nachfrage nach Tourismus- und Business-Destinationen in der Karibik nach. KLM hat bereits in den Wintersaisons 2021 und 2022 Flüge nach Bridgetown angeboten.

KLM Langstreckenflug KL783 – Winterverbindung Amsterdam – Barbados – Guyana

Abflug Amsterdam (AMS): dienstags, donnerstags und sonntags um 09:35 Uhr

Ankunft Bridgetown (BGI): 13:35 Uhr Ortszeit

Weiterflug nach Georgetown (GEO): 15:05 Uhr, Ankunft um 16:40 Uhr Ortszeit

Rückflug ab Georgetown: 18:00 Uhr, Ankunft in Amsterdam am Folgetag um 08:00 Uhr

KLM bedient diese Strecke mit einer Boeing 787-9. Dieses Flugzeug verfügt über 30 Plätze in der World Business Class, 21 Plätze in der Premium Comfort Class und 224 Plätze in der Economy Class.

