Winter 2025-2026: Air France bietet eine neue Nonstop-Verbindung zwischen Paris-Charles de Gaulle und Phuket an

Air France gibt die erste Neuaufnahme in ihren Winterflugplan 2025-2026 bekannt. Nach der Einführung einer neuen Strecke nach Manila im vergangenen Jahr richtet die Fluggesellschaft ihren Fokus nun erneut auf Asien.

Ab dem 27. November 2025 bietet Air France eine neue Nonstop-Verbindung zwischen Paris-Charles de Gaulle und Phuket im Süden Thailands an. Drei Flüge pro Woche werden montags, mittwochs und samstags ab Paris durchgeführt, die Rückflüge ab Phuket finden dienstags, donnerstags und sonntags statt.

Die Flüge werden mit Flugzeugen vom Typ Boeing 777-300ER durchgeführt.

Flugplan (in Ortszeit):

- AF156: Abflug in Paris-Charles de Gaulle um 15:50 Uhr, Ankunft in Phuket um 9:25 Uhr am folgenden Tag

- AF157: Abflug in Phuket um 11:50 Uhr, Ankunft in Paris-Charles de Gaulle um 19:10 Uhr

Dieser Flugplan steht unter dem Vorbehalt der Erteilung der erforderlichen staatlichen Genehmigungen.

Mit dieser neuen Strecke kommt Air France der wachsenden Nachfrage hinsichtlich Reisen nach Asien nach. In der Wintersaison 2025-2026 wird Air France elf Ziele in der Region anfliegen: Bangkok, Peking, Ho-Chi-Minh-Stadt, Hongkong, Manila, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapur, Tokio-Haneda und jetzt auch Phuket.

Phuket, ein tropisches Juwel im Herzen der Andamanensee

Phuket ist Thailands grösste Insel und verzaubert seine Gäste mit weissen Sandstränden, türkisfarbenem Wasser und üppigen Landschaften. Die Insel ist bekannt für ihre Mischung aus traditioneller Kultur und Moderne und beherbergt majestätische Tempel, geschäftige Märkte und dient als perfektes Tor zu den nahe gelegenen Inseln. Reisende können auch die Altstadt von Phuket erkunden, das pulsierende Nachtleben geniessen und an einer Vielzahl von Wassersportarten teilnehmen. Phuket ist ein ideales Reiseziel für alle, die Entspannung, Erkundung und Abenteuer suchen.

Alle Einzelheiten zu den Flügen, den Flugtagen und den Tarifen finden Sie auf airfrance.com.

Über Air France

Air France versteht sich seit 90 Jahren als Botschafterin der französischen Reisekunst und lässt Frankreich in der ganzen Welt erstrahlen.

Air France hat sich verpflichtet, ihren CO2-Fussabdruck zu reduzieren. Durch die Modernisierung ihrer Flotte, die verstärkte Integration nachhaltiger Flugkraftstoffe und den Einsatz von Öko-Pilotpraktiken will die Fluggesellschaft ihre CO2-Emissionen pro Passagierkilometer bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 30 Prozent senken.

Wann immer möglich, bietet Air France ihren Kundinnen und Kunden umweltfreundlichere Mobilitätslösungen an, darunter auch intermodale Lösungen in Zusammenarbeit mit der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF.

Weitere Informationen über das Engagement von Air France im Bereich der nachhaltigen Entwicklung gibt es unter corporate.airfrance.com/en/sustainable-development oder auf der Plattform X unter @AFnewsroom.

