BelArosa Chalet: Fünfsterne-Service für Fellnasen

Im neuen Aroser Hotel sind Familienhunde nicht nur geduldet, sondern herzlich willkommen. Mit selbstgebackenen Hundeguetsli, einer Hundedusche, Hundebademäntel und Hundebetten von Cloud7, geniessen auch die Vierbeiner Vollpension auf Luxusniveau.

Vergangenen Dezember hat das neue Hotelkonzept «BelArosa Chalet» eröffnet. Zehn Chalets unter dem Dach eines grossen Chalets versprechen unaufdringlichen, massgeschneiderten Luxus. Raum, um zu tun und zu lassen, was und wann man möchte. Und ganz wichtig: auch mit wem man möchte. Egal ob man mit seinen zweibeinigen oder vierbeinigen Liebsten anreist: Alle werden herzlich empfangen und mit aufrichtiger Gastfreundschaft auf Augenhöhe umsorgt. Gastgeberin Meike Bambach betont: «Wir haben viele Gäste, die sich nicht vorstellen können, ohne ihr pelziges Familienmitglied zu verreisen. Natürlich bedeutet das für uns ein bisschen Mehraufwand bei der Reinigung der Chalets, aber das nehmen wir gerne in Kauf, denn der Mehrwert für unsere Gäste wiegt das bei Weitem auf. Deshalb hatten wir bei der Planung und Konzeption des Hauses von Anfang an auch das Hundewohl vor Augen».

Die Umgebung: Ein Paradies für Hund und Mensch sondergleichen

Nicht nur das BelArosa Chalet ist perfekt auf Hunde abgestimmt, auch die Umgebung ist ideal für Ferien mit dem vierbeinigen Begleiter. Verschiedene perfekt präparierte Sommer- und Winterwanderwege beginnen direkt vor dem Haus. Gastgeberin Meike Bambach kennt für jede Rasse geeignete Routen. Zwischen wilden Orchideen, Trollblumen und Rittersporn lockt die hochalpine Szenerie. Die weiten Arvenwälder laden zu ausgedehnten Spaziergängen und zum Herumtollen ein, Bergseen und Bachläufe versprechen Abkühlung und Erfrischung. Zurück im Chalet erwartet die Fellnasen eine eigene Hundedusche sowie ein kuscheliger Bademantel. Während sich die Zweibeiner im privaten Infinitypool oder in der eigenen Sauna entspannen, dürfen sich die Vierbeiner auf selbstgemachtes Hundeglacé als besondere Belohnung freuen. Ebenso werden die tierischen Besucher bekocht. Auf Wunsch gibt es zusätzlich ein Dogsitting-Service oder ein individuelles Hundetraining auf Anfrage.

Saison Opening an Pfingsten

Am Freitag, 6. Juni 2025 steht das zweite Opening des BelArosa Chalets an, das der Sommersaison. Nach einer erfolgreichen Wintersaison geht das BelArosa Chalet für zwei Monate in die Frühlingspause, und startet am Pfingstwochenende in die Sommersaison. Diese dauert bis zum 12. Oktober 2025. In der Woche des Openings bietet das Haus ein Pfingstspecial an: 3 für 2 Nächte plus Champagnerapéro mit Frühlingsspezialitäten aus der Küche (gültig für den Zeitraum vom 6.–15. Juni 2025).

Meike-Cathérine Bambach, Direktorin BelArosa Chalet m.bambach@belarosa-chalet.ch * T 081 378 89 89

Medienstelle c/o Panta Rhei PR Dr. Reto Wilhelm, r.wilhelm@pantarhei.ch * T 044 365 20 20