SRG SSR

Neue Fussball-Kollektion auf Play Suisse

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

In zwei Tagen ist der Anpfiff der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Nicht nur die Sender der SRG begleiten den Sportevent auf ihren Kanälen, auch Play Suisse bietet dem Fussball eine Bühne. Die Kollektion "Fussballfieber" ist ab morgen auf der SRG-Streaming-Plattform verfügbar.

Play Suisse lässt die Herzen der Fussballfans höherschlagen: Auf der Streaming-Plattform steht ab morgen eine dem Fussball gewidmete Kollektion "Fussballfieber" mit sieben Titeln zur Verfügung. Highlight der Kollektion ist der 60-minütige SRF-Film "Swiss Team '94". Der Dokumentarfilm führt zurück in die 1990er-Jahre, als sich die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft nach 28 Jahren erstmals wieder für eine Fussball-Weltmeisterschaft qualifizierte. 30 Jahre später blicken die damaligen WM-Helden auf die Ereignisse an den Weltmeisterschaften 1994 zurück.

Weitere verfügbare Titel sind:

"The Pressure Game - im Herzen der Schweizer Nati" (2023) von Simon Helbling; Die Doku-Serie gibt einen tiefen Einblick in die Gefühle und Emotionen der Spieler der Männer-Nationalmannschaft und zeigt den Druck, dem die Fussballer ausgesetzt sind. Offen erzählen die Spieler über den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft, ihre körperliche Gesundheit, den Moment, wenn sie den Gegner auf dem Spielfeld gegenüberstehen und die grossen Erwartungen, die auf ihren Schultern lasten.

"Mario" (2018) von Marcel Gisler; Im Spielfilm steht das Fussballtalent Mario vor einer wichtigen Entscheidung. Setzt er seine aufblühende Fussballkarriere für seine Liebe zum Konkurrenten Leon aufs Spiel?

"Football Inside" (2021) von Michele Cirigliano; Der Dokumentarfilm zeigt das Herz der Fussballkultur - eine Sportart, die verbindet, Zusammengehörigkeit schafft und den Alltag vergessen lässt.

"Hopp Suisse" (2016) von Daniel Bilenko; Der Dokumentarfilm begleitet die Fussballmannschaft Azatlaf mit Max, Bruno und Julien auf der Reise an die Obdachlosen-Weltmeisterschaft. Das Tessiner Team besteht aus Menschen mit psychischen Störungen und aus sozialen Aussenseitern, die nicht nur sportlich, sondern auch im Alltag mit Herausforderungen kämpfen.

"Das Spiel" (2019) von Roman Hodel; Der Dokumentarfilm zeigt den Fussball aus dem Blickwinkel der Unparteilichen und begleitet den Schiedsrichter Feday San am Super-League-Spiel zwischen BSC Young Boys und dem FC Lugano im Stade de Suisse - mit all seinen Höhen, Tiefen und Spannungen.

Frauenfussball auf Play Suisse und bei der SRG

Vervollständigt wird die Play Suisse Kollektion mit "Die Nati - mehr als 11 Spielerinnen" (2021) von Raphael Drobi. Der Dokumentarfilm widmet sich dem Frauenfussball und zeigt den Weg der Schweizer Nationalmannschaft der Frauen an die Euro 2017. Zum zweiten Mal in Folge konnte sich die Frauenmannschaft für eine Fussball-Europameisterschaft qualifizieren. Neben der Turniervorbereitung und dem Konkurrenzkampf um einen Platz im EM-Kader, beleuchtet der Film auch das Streben der Nati-Stars um mehr Aufmerksamkeit für den Frauenfussball.

Auch die SRG setzt sich in ihrem Programm für den Frauenfussball ein. SRF hat letzten Sommer alle Spiele der 9. Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen (FIFA Women's World Cup) in Australien und Neuseeland übertragen und mit einem siebenköpfigen Team live vor Ort im TV, Radio und auf den Onlineplattformen über die Meisterschaft berichtet. Seit einigen Jahren zeigen die Sender der SRG auch ausgewählte Topspiele der AXA Women's Super League sowie den Cupfinal live im TV oder auf den Onlineplattformen. Die mediale Präsenz ist für die Sichtbarkeit und die Weiterentwicklung des Frauenfussballs entscheidend. Mehr Informationen zum Thema gibt es hier: "Frauenfussball gewinnt durch mediale Präsenz auch kommerziell an Bedeutung"