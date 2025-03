Panta Rhei PR AG

Direktionswechsel: Michael Ming und Sonja Gübeli verlassen das charmante Chalet-Hotel nach sieben Jahren

Stabsübergabe im Hotel Alpenland Lauenen:

Sandra Smith-Scheuner übernimmt ab 1. April 2025 die Geschäftsführung

Nach sieben erfolgreichen Jahren übergeben Michael Ming und Sonja Gübeli die Geschäftsführung des beliebten Chalet-Hotels Alpenland in Lauenen bei Gstaad an Sandra Smith-Scheuner. Die erfahrene Hotelière kehrt nach beruflichen Stationen in Australien und Asien in ihre Heimat Berner Oberland zurück. Smith-Scheuner übernimmt die Führung im Hotel Alpenland Lauenen, das der Familie von Alt-Bundesrat Schneider-Ammann gehört, ab 1. April 2025. Das Bijou wurde über die letzten Jahre in Etappen vollständig umgebaut und ist auf dem Deutsch- und Westschweizer Markt als perfekt positionierter 3-Sterne-Superior-Betrieb etabliert.

Die Berner Oberländerin Sandra Smith-Scheuner aus Blankenburg freut sich, das schmucke Hotel Alpenland führen zu dürfen. In den letzten 15 Jahren war sie in verschiedenen Destinationen in Australien und Asien als General Managerin sowie in anderen kommerziellen und operativen Arbeitsstellen bei InterContinental Hotels Group (IHG) tätig. Sandra Smith-Scheuner ist gelernte Reisefachfrau, bringt umfangreiche Branchenkenntnisse aus Hotellerie und Tourismus sowie die entsprechende Führungserfahrung mit. «Wir danken Michael Ming und Sonja Gübeli für ihr enormes Engagement und wünschen den beiden viel Glück und Zufriedenheit auf ihrem weiteren Weg. Zugleich übergeben wir nun mit Freuden die Schlüssel an Sandra Smith-Scheuner, die das Haus mit Stilsicherheit und Passion weiterführen wird», hält Hans-Christian Schneider im Namen der Besitzerfamilie fest.

Der Aufstieg zum Lauener Glanzstück

Das Hotel Alpenland in Lauenen ist unter der Führung von Michael Ming und Sonja Gübeli in den letzten sieben Jahren aus seinem Dornröschenschlaf wieder zur vollen Blüte erwacht. Dank umfassenden Investitionen in das Haus, das der Familie von Alt-Bundesrat-Schneider-Ammann gehört, ist das 3-Sterne-Superior-Hideaway im Seitental von Gstaad eine beliebte Adresse für eine genussfreudig-sportliche Kundschaft sowie ein Fixpunkt im Dorfleben für die Einheimischen. Schritt für Schritt wurde das Hotel Alpenland sorgfältig umgebaut. 2019 wurde das Restaurant komplett erneuert, ebenso kamen in diesem Jahr die Bergsauna und das Fondue Hüttli dazu. Im Frühling 2020 wurden die gesamten Zimmer renoviert. Das Haus ist heute voll im Schwung und Mitglied von Private Selection Hotel & Tours. Das Bijou ist für seine ausgezeichnete, authentisch-lokale Küche bekannt und verzeichnet aktuell 14 Punkte bei GaultMillau. Auch figuriert es regelmässig unter den 25 besten Best-Price-Hotels im Sommer- und Winterrating von Karl Wild.

Ausgezeichnet unterwegs

Der Schutz und Respekt für die einzigartige Natur – das Hotel Alpenland liegt unmittelbar am Rande des Naturschutzgebietes Rohr Lauenen – war stets ein zentrales Anliegen von Ming und Gübeli. So hat sich das Führungsduo der nachhaltigen Betriebsführung verschrieben. Das Hotel Alpenland trägt das Label von Swisstainable Leading Level III und ist seit 2024 durch ibex fairstay mit dem Label Silver zertifiziert. Ebenso förderten die zwei Hoteliers den Nachwuchs, dazu gehören die Ausbildung von Lehrlingen und der Aufbau eines jungen und dynamischen Teams. «Wir haben das Hotel Alpenland mit viel Herzblut und Engagement geführt, als sei es unser eigenes Haus. Viel durften wir bewegen – dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Besitzerfamilie. Nach sieben Jahren ist der Zeitpunkt der richtige, den Stab an unsere Nachfolgerin zu übergeben. Wir wünschen Sandra Smith-Scheuner viel Freude an diesem wunderschönen Hideaway», halten Michael Ming und Sonja Gübeli fest. Die zwei Hotelfachleute verlassen das Lauenental Ende März 2025 mit einem lachenden und einem weinenden Auge, machen eine kleine Pause und sind dann bereit und offen für neue Aufgaben und Herausforderungen.

Das Chalet-Hotel Alpenland in Lauenen Das charmante Chalet-Hotel Alpenland in Lauenen liegt unweit des weltberühmten Kurortes Gstaad. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Naturparadies Rohr begrüsst das 3-Sterne Superior Berghotel mit 22 Hotelzimmern und zwei Appartements Gäste aus Nah und Fern. Für kulinarische Höhenflüge sorgt das Restaurant Alpenland (14 Gault Millau Punkte). Hier stehen Gerichte, raffiniert interpretiert mit Produkten aus der Region und einem internationalen Touch, auf der Speisekarte. Die wohl schönste Sonnenterrasse im Saanenland mit Blick auf die umgebenden Zwei- und Dreitausender zieht im Winter wie im Sommer sonnenhungrige Gäste und Einheimische an. Durch die naturnahe Lage und unweit des bekannten und besungenen Lauenensees begrüsst das Hotel Alpenland ganzjährig sowohl Sportinteressierte wie auch Geniesser und Familien. Wintersport- und Schneebegeisterte heisst das Hotel Alpenland noch bis zum 23. März 2025 willkommen. Die Sommersaison 2025 startet am 9. Mai und dauert bis zum 26. Oktober 2025.