Alan Frei

Baden Masters: Saisonauftakt für das Schweiz-Philippinische Curling Team

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Liebe Medienschaffende

Anbei finden Sie ein Update zum Philippinischen Curling Team, das am Wochenende an den Baden Masters in die entscheidende Phase auf dem Weg an die Winter-Olympics 2026 gestartet ist. Das Team hat gegen internationale Top-Teams wie die Weltnummer 1 aus Italien zwar nicht gewonnen, jedoch eine starke Leistung gezeigt und strebt nun die Qualifikation für die Winter-Olympics 2026 in Milano Cortina an.

Spannende Details über die beeindruckende Transformation von Unternehmer Alan Frei sowie die nächsten Schritte auf ihrem Weg nach Milano finden Sie in der beigefügten Mitteilung.

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung.

Liebe Grüsse

Sarah

Baden Masters: Saisonauftakt für das Schweiz-Philippinische Curling Team

Standortbestimmung auf dem Weg an die Winter-Olympics 2026

Baden, 19. August, 2024 – Nach den Olympischen Spielen (Paris) ist vor den Olympischen Spielen (Milano Cortina): Nach der historischen Gründung und ersten Erfolgen 2023, geht es für das Philippinische Curling Team in die entscheidende Phase auf dem Weg an die Winter-Olympics 2026. An den Baden Masters traf das Team, bestehend aus den erfahrenen Curlern Christian Haller (Vice), Enrico Pfister (Second), Marc Pfister (Skip), und Überraschungszugang Alan Frei (Lead) am Wochenende unter anderem auf den letztjährigen Champion, Italien, die Schweiz (Team Brunner), Schottland und Deutschland.

Das prestigeträchtige Turnier in Baden bot dem Team nicht nur eine wichtige Standortbestimmung, sondern auch eine erste Gelegenheit, gegen internationale Top-Teams anzutreten. Trotz intensiver Bemühungen blieben Siege aus ( Rangliste), doch das Team konnte sich in zwei Spielen nur knapp geschlagen geben – unter anderem gegen die Weltnummer 1 aus Italien und das Team Kapp aus Deutschland.

Alan Frei zieht eine positive Bilanz: «Wir konnten gegen internationale Top-Teams mithalten. Das ist ein absolutes Wunder, das hatten wohl die wenigsten Leute erwartet. Der letzte Zwack fehlt noch, aber das wird auch noch kommen. Wir glauben nach wie vor voll an unser Olympia-Projekt.» Die Baden Masters Teilnahme hat dem Team gezeigt, woran sie noch arbeiten müssen, um bei den bevorstehenden Pan-Continental Championships in Kanada erfolgreich zu sein. Im Oktober muss das Team bei den Pan-Continentals in Lacombe, Kanada, in die A-Division aufsteigen, um an weiteren (Prä-)Qualifikationsturnieren für Milano Cortina teilnehmen zu können.

Grundstein für Milano Cortina bereits gelegt

Die Entstehungsgeschichte des Teams ist bemerkenswert. Alan Frei, erfolgreicher Unternehmer aus der Schweiz, entschied sich nach dem Verkauf seiner Firma Amorana, mittels eines ambitionierten Ziels seine Gesundheit zu priorisieren. Mit einem Startgewicht von 102 Kilogramm und ohne sportliche Vorerfahrung begann Frei eine Transformation unter dem Motto «From Obese to Olympics». Unterstützung fand er bei Christian Haller, einem erfahrenen Curler mit 26 Jahren Erfahrung, und den Pfister-Brüdern, die beide bereits an Weltmeisterschaften für die Schweiz teilgenommen hatten. Als Schweiz-Philippinische Doppelbürger liebäugelten sie seit geraumer Zeit mit der Idee eines Teams für die Philippinen. Gemeinsam gründeten sie in Rekordzeit das Philippinische Curling Team, wurden Mitglied des Philippine Olympic Committee und der World Curling Federation.

Bedeutende Erfolge erzielte das ungewöhnliche Team bereits an der World Curling Tour in Prag mit einem Sieg gegen Italien und mit dem zweiten Platz in der Kategorie B bei den Pan-Continental Championships in Kanada 2023. Diese Erfolge haben das Team in ihrem Streben nach einer Qualifikation für die Winter-Olympics 2026 gestärkt. Alan Frei: «Die ersten Siege haben uns gezeigt, dass unser Traum der Winter-Olympics 2026 durch harte Arbeit und viel Training tatsächlich Realität werden kann. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Geschichte zu schreiben für die Philippinen.»

Über das Team:

Christian Haller (Vice): Mit 26 Jahren Curling-Erfahrung brachte Haller das nötige Know-how ins Team. Als Halb-Filipino unterstützte er Frei von Anfang an und spielte eine wesentliche Rolle bei der Gründung des Philippinischen Curling Teams.

(Vice): Mit 26 Jahren Curling-Erfahrung brachte Haller das nötige Know-how ins Team. Als Halb-Filipino unterstützte er Frei von Anfang an und spielte eine wesentliche Rolle bei der Gründung des Philippinischen Curling Teams. Enrico Pfister (Second): Enrico, wie sein Bruder Marc ein ehemaliger Profi-Curler, ergänzt das Team mit seiner Technik und Erfahrung. Zusammen mit Marc bildet er das Rückgrat des Teams.

(Second): Enrico, wie sein Bruder Marc ein ehemaliger Profi-Curler, ergänzt das Team mit seiner Technik und Erfahrung. Zusammen mit Marc bildet er das Rückgrat des Teams. Marc Pfister (Skip): Marc, Enricos Bruder, ist ebenfalls ein erfahrener Curler. Als Skip führt er das Team mit strategischem Geschick und bringt eine Fülle an Erfahrung aus seiner Zeit als Profisportler ein.

(Skip): Marc, Enricos Bruder, ist ebenfalls ein erfahrener Curler. Als Skip führt er das Team mit strategischem Geschick und bringt eine Fülle an Erfahrung aus seiner Zeit als Profisportler ein. Alan Frei (Lead): Der 41-jährige Unternehmer entschied sich nach dem Verkauf seiner Firma, sich dem Sport zu widmen. Frei, der vorher keine sportliche Erfahrung hatte, hat in kürzester Zeit eine beeindruckende Transformation durchlaufen. Unterstützt von seinem Coach Marcel Käufeler trainiert er täglich, um seine Ausdauer und Technik zu verbessern.

Team Philippines auf Instagram | curlingpilipinas.org

Alan Frei | AFC | Curling Team Philippinen

Medienkontakt Sarah Jordi sarah@arvestudio.ch www.arvestudio.ch