BelArosa Chalet: fulminant gestartet über die Festtage

Neues Luxushotel-Konzept in Arosa stösst auf grosses Echo

Volles Haus über die Feiertage: Das innovative Hotelkonzept namens BelArosa Chalet hat einen Traumstart hingelegt. Seit einem Monat, dem 20. Dezember 2024, ist das ausserordentliche Chalet, welches zehn Chalets in sich vereint, nun am Markt. Und bereits jetzt zeigt sich, dass das für die Schweiz neue Konzept, das traditionelle Bündner Baukunst mit modernstem Komfort und diskretem 5-Sterne-Luxus vereint, international auf grossen Anklang stösst. Das Hideaway trifft den Nerv der Zeit, indem es erstklassige Gastfreundschaft mit absoluter Privatsphäre kombiniert.

«Wir sind sehr glücklich über diesen Blitzstart unseres BelArosa Chalets. Es war eine Punktlandung mit unserer offiziellen Eröffnung kurz vor Weihnachten – dies nach einer intensiven einmonatigen Testphase. Wir haben den Stresstest erfolgreich bestanden und konnten auch bei kompletter Belegung unserem Anspruch, unsere Gäste hochindividuell zu verwöhnen, jederzeit gerecht werden», bilanziert Gastgeberin Meike-Cathérine Bambach. Auch für die anstehenden Sportferien sieht die Buchungslage erfreulich aus. «Unser Konzept richtet sich an weitgereiste Schweizer und eine internationale Gästeschaft, die eine Abwechslung zum herkömmlichen 5-Stern-Hotelerlebnis suchen. Das komplett familiäre Setting eröffnet Spielräume für Ferien nach Mass – nach dem Motto: alles dürfen, nichts müssen.»

Blickfang: Skypools über Arosa

Das BelArosa Chalet versteht sich als Nest im hochalpinen Arosa, wo massgeschneiderter Luxus, Genuss und Naturnähe neu interpretiert werden. Mit zehn exklusiven Chalets, die eine Fläche von 95 bis 210 Quadratmetern umfassen, bietet das BelArosa Chalet seinen Gästen eine unvergleichliche Rückzugsmöglichkeit und Erholungsraum mit Private Fitness Coach, Yoga und Wellness in den eigenen vier Wänden. Jedes Chalet verfügt über eine private Sauna mit Ausblick sowie gemütliche Kamine mit Ofenbank. Zum veritablen Hingucker haben sich die Skypools entwickelt – fünf Infinitypools, die auf Wunsch innert 15 Minuten auf Knopfdruck befüllt werden. «Dies stellt durchaus eine technische Herausforderung dar. Unsere Ingenieure haben Massarbeit geleistet. Das Wasser, das mit einer Pelletheizung aus hiesigem Holz aufbereitet wird, steht im Keller bereit und wird über Pumpen auf Knopfdruck in die Pools transportiert. Damit wollten wir für unsere Gäste ein einzigartiges Wellbeing-Erlebnis zu jeder Tages- und Nachtzeit schaffen, das auch den Aspekten von Nachhaltigkeit Rechnung trägt», berichtet Urs Kasper, Projektleiter.

Feinstes aus dem Shop – auch für Einheimische

Zum kulinarischen Markenzeichen des BelArosa Chalets gehört das individuell komponierte Frühstück, das im Chalet serviert wird, sowie Verwöhn-Körbe mit Soul-Food sowie einheimischen Klassikern für den abendlichen Genuss. Jedes Chalet verfügt über eine komplett eingerichtete Küche, wo Gäste auch selbst Hand anlegen können. Wer will, lässt sich feinste Dinge von Störköchen in der Privatsphäre des eigenen Chalets zubereiten oder bucht eine Kochlektion unter Freunden, die gleich auch das Menu mitkomponieren. Über ein eigenes Restaurant verfügt das BelArosa Chalet nicht. Für Gäste wie Einheimische hat sich der kleine Shop rasch zum heissen Tipp gemausert – dort stehen von liebevoll ausgesuchten Dekorationsgegenständen, belgischem Leinen, exklusiven Düften von «Carrière Frères», feinsten Tees von «Paper & Tea» aus Berlin bis zu feinster Schokolade von «Nala Chocolatière» zum Kauf bereit.

Im begehbaren Keller: Trouvaillen aus Weinkollektion von Jörg Bucherer

Das Highlight ist ein umfangreich bestückter, begehbarer Weinkeller. In diesem lagert ein Teil der Bordeaux-Kollektion von Jörg Bucherer, dem 2023 verstorbenen Inhaber der Uhren- und Schmuckmarke Bucherer. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit war Bucherer ein passionierter Weinliebhaber. Besonders französische Weine, vor allem aus Bordeaux und Burgund, hatten es ihm angetan. Seine Weinsammlung galt als eine der grössten und wertvollsten privaten Sammlungen Europas. Die Inhaberfamilie Kasper hatte die besondere Gelegenheit, einen Teil dieser bemerkenswerten Weinsammlung für das BelArosa Chalet zu erwerben. Diese bietet einerseits einen exklusiven Einblick in die Weinkultur eines Mannes, der sowohl in der Welt des Luxus als auch in der Welt des Weins einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Andererseits erhalten die Chalet-Gäste den Zugang zu längst vergriffenen Raritäten.

