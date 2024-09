Kissflow

Kissflow veröffentlicht den Bericht zu Trends im Citizen Development 2024

Wilmington, Del. (ots/PRNewswire)

Der Bericht zeigt, dass 83 % der Top-Tech-Führungskräfte Citizen-Development-Programme einsetzen; KI und Automatisierung werden als entscheidende Treiber für Innovationen angesehen.

Kissflow, eine führende Plattform, die Prozessverantwortliche, auch bekannt als Citizen Developer bzw. Bürgerentwickler und IT-Entwickler, in die Lage versetzt, interne Prozesse und Anwendungen zu automatisieren, veröffentlichte den mit Spannung erwarteten Citizen Development Trends Report 2024, der wertvolle Einblicke in die Art und Weise bietet, wie Unternehmen Citizen Development (CD) nutzen, um die digitale Transformation zu beschleunigen.

Der Bericht basiert auf einer Umfrage unter IT-Leitern von Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern und zeigt deutliche Fortschritte bei der Einführung der Bürgerentwicklung.

Citizen Development verändert die Art und Weise, wie Unternehmen die digitale Transformation angehen, indem Nicht-IT-Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, abteilungsspezifische Anwendungen, Prozesse und Aufgaben mithilfe von Low-Code/No-Code-Plattformen zu entwerfen, zu erstellen und bereitzustellen. Diese Bewegung ermöglicht es Geschäftsanwendern, die nicht aus der IT-Abteilung kommen, Lösungen zu entwickeln, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, ohne auf die IT-Abteilung angewiesen zu sein.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Hohe Akzeptanz und strategische Bedeutung : 83 % der Tech-Führungskräfte haben ein Citizen-Development-Programm eingeführt, wobei 92 % der Meinung sind, dass es eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung ihrer Ziele für die digitale Transformation spielt. Von den befragten Unternehmen haben 56 % CD als eine der wichtigsten Initiativen eingestuft und entsprechende Mittel bereitgestellt.

: 83 % der Tech-Führungskräfte haben ein Citizen-Development-Programm eingeführt, wobei 92 % der Meinung sind, dass es eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung ihrer Ziele für die digitale Transformation spielt. Von den befragten Unternehmen haben 56 % CD als eine der wichtigsten Initiativen eingestuft und entsprechende Mittel bereitgestellt. Beschleunigung der Innovation : 62 % der Befragten sind der Meinung, dass Citizen Development die digitale Transformation erheblich beschleunigt, indem es Mitarbeitern außerhalb der IT-Abteilung die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln und einzusetzen. Betriebs- und Personalabteilungen werden als die führenden CD-Anwender genannt.

: 62 % der Befragten sind der Meinung, dass Citizen Development die digitale Transformation erheblich beschleunigt, indem es Mitarbeitern außerhalb der IT-Abteilung die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln und einzusetzen. Betriebs- und Personalabteilungen werden als die führenden CD-Anwender genannt. Konkrete Geschäftsvorteile : Unternehmen können schneller auf Marktveränderungen reagieren, ihre Innovationskraft steigern und IT-Rückstände abbauen. 76 % der Führungskräfte im technischen Bereich erwarten kürzere Reaktionszeiten und 75 % eine stärkere Anpassung der Lösungen als direkte Folge der Einführung der bürgerorientierten Entwicklung in ihrem Unternehmen.

: Unternehmen können schneller auf Marktveränderungen reagieren, ihre Innovationskraft steigern und IT-Rückstände abbauen. 76 % der Führungskräfte im technischen Bereich erwarten kürzere Reaktionszeiten und 75 % eine stärkere Anpassung der Lösungen als direkte Folge der Einführung der bürgerorientierten Entwicklung in ihrem Unternehmen. Erhöhte Produktivität: 58 % der Befragten gehen davon aus, dass die Einführung von Citizen Development zu einer Steigerung der individuellen Produktivität um mehr als 10 % führen wird, da die Arbeitsabläufe rationalisiert und Ineffizienzen verringert werden.

„Citizen Development ist nicht länger ein Konzept für die Zukunft. Es treibt bereits die digitale Transformation in Unternehmen auf der ganzen Welt voran", sagt Suresh Sambandam, Geschäftsführer von Kissflow. „Unternehmen, die diesen Weg schon früh eingeschlagen haben, erzielen unternehmensweit transformative Ergebnisse. Dieser Bericht zeigt, dass Unternehmen durch die Einbeziehung von Nicht-IT-Fachleuten in die Anwendungsentwicklung schneller innovieren, Rückstände abbauen und in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt die Nase vorn haben können", so Suresh weiter.

Herausforderungen und Bedenken:

Der Bericht hebt das immense Potenzial von Citizen Development hervor, zeigt aber auch die wichtigsten Herausforderungen auf.

Für 44 % der IT-Leiter ist die Datensicherheit nach wie vor das wichtigste Anliegen, gefolgt von der Notwendigkeit einer nahtlosen Integration in die bestehende IT-Infrastruktur.

Auch die Governance und die mangelnde Ausbildung der Bürgerentwickler werden als wichtige Herausforderungen genannt, die Unternehmen angehen müssen, um das volle Potenzial von CD auszuschöpfen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: https://kissflow.com/citizen-development/citizen-development-trends-report/

