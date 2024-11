Panta Rhei PR AG

Route Gourmande Schweiz unter neuer Führung

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Route Gourmande Schweiz unter neuer Führung

Die beiden Romantik® Hoteliers Daniel Heiserer vom Romantik® Hotel Castello Seeschloss in Ascona und Volker Beduhn vom Romantik® Hotel Bären in Dürrenroth übernehmen ab sofort die Route Gourmande in der Schweiz. Sie führen gemeinsam die Vision des verstorbenen Gründers Boris Walker fort und sorgen dafür, dass die kulinarische Exzellenz und der gemeinsame Genuss auf der Route Gourmande erhalten bleiben.

Die Route Gourmande findet jeweils im Frühsommer in den Städten Langenthal, Baden und Burgdorf statt. Sie hat sich bei Gourmets weit über die Region hinaus als kulinarische Institution etabliert. Die begleitete Genusstour führt Gruppen von maximal 30 Personen an drei Sonntagen an sieben Stationen in der jeweiligen Stadt. Bei jedem kulinarischen Stopp entdecken die Gäste ein neues Lokal, geniessen einen Menügang und verkosten ein Glas Wein, das ihnen von den Winzer:innen persönlich vorgestellt wird.

Neue Leitung führt Erbe fort

Der Gastromanager Boris Walker hat die Route Gourmande initiiert. Nach seinem Tod Anfang Jahr haben sich Daniel Heiserer vom Romantik Hotel Seeschloss in Ascona und Volker Beduhn vom Romantik Hotel Bären in Dürrenroth gemeinsam entschlossen, die Route Gourmande weiterzuführen. «Der viel zu frühe Tod von Boris Walker hat uns tief getroffen. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die Route Gourmande in seinem Sinne fortzusetzen. Gemeinsam wollen wir sein Erbe der kulinarischen Exzellenz und des gemeinschaftlichen Genusses lebendig halten», sagen die beiden Romantik Hoteliers.

Ausblick 2025: bewährtes Konzept, erweiterter Radius

Das Konzept der Route Gourmande hat sich bewährt und überzeugt die beteiligten Betriebe. «Die Gäste stehen im Mittelpunkt. Zugleich profitieren die Hotels und Winzer von den vielfältigen Synergien, die diese Events etwa im Marketing eröffnen», betonen Daniel Heiserer und Volker Beduhn. Die Planung für die Ausgabe 2025 läuft auf Hochtouren und beinhaltet verschiedene Neuerungen. Künftig haben Hotels und Restaurants mit einem ausgezeichneten kulinarischen Konzept die Möglichkeit, als Gastbetriebe oder Gastköche an der Route Gourmande teilzunehmen. Von dieser Chance haben sich bereits zwei Häuser aus dem Romantik-Hotel-Netzwerk begeistern lassen. Nebst neuen Mitwirkenden öffnet sich die Route Gourmande auch für neue Standorte. Während Langenthal, Baden und Burgdorf weiterhin als Austragungsorte gesetzt sind, laufen Gespräche mit Luzern und Winterthur für weitere Veranstaltungen. Dabei ist für die beiden Geschäftsführer Heiserer und Beduhn klar: «Unser Ziel ist es, die hohe Qualität und Authentizität der Route Gourmande zu wahren. Zugleich wollen wir neue Impulse setzen und den Anlass weiterentwickeln.»

Die Route Gourmande – ein einzigartiges Genuss-Event

Die Route Gourmande findet jeweils sonntags an wechselnden Standorten statt. In Gruppen von maximal 30 Personen flanieren die Gäste im Halbstundentakt von Station zu Station. Dabei werden ihnen an sieben verschiedenen Orten ausgewählte Köstlichkeiten serviert. Bei jedem Halt geniessen die Teilnehmenden nebst einem Menügang auch ein Glas Wein, das von den Winzer:innen persönlich vorgestellt wird.

Daten 2025:

18. Mai 2025: Langenthal

15. Juni 2025: Baden

22. Juni 2025: Burgdorf

Informationen für die Medien: Medienstelle Romantik Hotels & Restaurants Schweiz c/o Panta Rhei PR Dr. Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch, T +41 44 365 20 20