Panta Rhei PR AG

Winterflugplan: KLM fliegt diesen Winter 155 Destinationen an

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Winterflugplan: KLM fliegt diesen Winter 155 Destinationen an

Der Winterflugplan von KLM gilt in dieser Saison vom 27. Oktober 2024 bis zum 30. März 2025. Das Streckennetz der KLM umfasst 155 Destinationen, davon 89 in Europa und 66 interkontinentale. Neu im Streckennetz ist die bereits angekündigte US-Stadt Portland. Darüber hinaus bietet KLM im Vergleich zum letzten Jahr 15 Prozent mehr Sitze zu Zielen in Indien an. Die ersten neuen A321neo-Flugzeuge sind auch auf europäischen Destinationen wie Kopenhagen, Berlin und Stockholm im Einsatz. Ausserdem kann Premium Comfort auf allen Boeing 787 und 777 gebucht werden.

In diesem Winter ist die Premium Comfort-Klasse auf allen Boeing 787 und 777 buchbar. Diese neueste Klasse bietet den Passagieren komfortable Sitze mit zusätzlicher Beinfreiheit und ein einzigartiges Catering-Konzept. KLM wird in diesem Jahr drei neue A321neo-Flugzeuge einsetzen und diese auch nach Paris, Prag und Wien fliegen. Insgesamt wird KLM in diesem Jahr voraussichtlich vier dieser Flugzeuge in Betrieb nehmen.

Anschluss aus der Schweiz

KLM verfügt über hervorragende Anschlüsse zu ihrem Hub in Amsterdam-Schiphol (AMS) ab Zürich, Basel und Genf:

ZRH-AMS: wöchentlich 41 Flüge

BSL-AMS: wöchentlich 20 Flüge

GVA-AMS: wöchentlich 42 Flüge

Europa

KLM fliegt in diesem Winter mehrere europäische Ziele häufiger an. Ab dem 28. Oktober wird es sechs Flüge pro Tag nach Billund und zwei Flüge pro Tag nach Belfast geben. Ausserdem fliegt KLM dreimal täglich nach Bilbao und viermal pro Woche nach Malaga und Alicante. Die Kapazität nach Bremen wird auf vier Flüge pro Tag erhöht. KLM wird zudem dreimal wöchentlich nach Rovaniemi (Finnland) fliegen, im letzten Winter waren es zwei Flüge pro Woche.

Nordamerika

In diesem Winter fliegt KLM 19 Ziele in Nordamerika (Kanada, USA, Mexiko) an. In den USA fliegt KLM diesen Winter dreimal wöchentlich nach Portland, ein neues Ziel, das von Delta Air Lines übernommen wurde. Ausserdem fliegt KLM fünfmal wöchentlich nach San Francisco, ab Mitte der Wintersaison sogar täglich. Zusätzlich wird KLM vier- bis fünfmal pro Woche nach Edmonton in Kanada fliegen.

Karibik und Surinam

KLM wird in diesem Winter täglich nach Paramaribo fliegen, was einen zusätzlichen Flug pro Woche bedeutet. Sint Maarten wird mit Port of Spain (Trinidad und Tobago) kombiniert, die Frequenz wird auf fünfmal pro Woche erhöht. Während der Weihnachts- und Frühjahrszeit wird die Zahl der Flüge von und nach Curaçao erhöht.

Südamerika

KLM fliegt täglich nach Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien und Panama. Buenos Aires wird wie im letzten Jahr mit Santiago de Chile kombiniert. San José wird viermal wöchentlich angeflogen und mit Liberia (Costa Rica) kombiniert, sobald die Wartung der Start- und Landebahn abgeschlossen ist. Ferner wird es sechs Flüge pro Woche nach Lima und die Kombination von Quito und Guayaquil geben.

Afrika

KLM fliegt in diesem Winter siebenmal pro Woche nach Lagos. Zudem wird KLM täglich zwei Ziele in Südafrika anfliegen: Johannesburg und Kapstadt. Die Kapazität nach Kapstadt wird von der Weihnachtszeit bis zum Ende der Wintersaison um zwei zusätzliche Flüge pro Woche (dienstags und sonntags) erhöht. Ausserdem wird es tägliche Flüge nach Nairobi und Accra geben. In diesem Winter haben Passagiere die Möglichkeit, drei Ziele in Tansania anzufliegen: einen täglichen Flug nach Dar es Salaam, kombiniert mit fünf Flügen pro Woche nach Kilimandscharo und zweimal pro Woche nach Sansibar. Ausserdem werden Kigali in Ruanda und Entebbe in Uganda in diesem Winter fünfmal pro Woche angeflogen.

Asien und der Nahe Osten

Die Kapazität nach Asien hat sich noch nicht vollständig von der COVID-Pandemie erholt, und aufgrund der Umleitung um Russland herum dauern die Flüge länger als gewöhnlich. In diesem Winter wird der gleiche Flugplan wie im letzten Winter geflogen. KLM fliegt täglich nach Shanghai und Peking und viermal pro Woche nach Hongkong. Zusätzlich fliegt KLM täglich nach Tokio-Narita und dreimal wöchentlich nach Osaka. Seoul in Südkorea wird fünfmal pro Woche angeflogen. Passagiere können täglich nach Bali fliegen, mit Zwischenstopp in Singapur. Zugleich fliegt KLM sechsmal pro Woche nach Jakarta mit Zwischenstopp in Kuala Lumpur. Bangkok ist mit einem täglichen Flug erreichbar. In Indien werden Delhi und Mumbai täglich und Bengaluru sechsmal wöchentlich angeflogen.

KLM fliegt in diesem Winter täglich nach Dubai. Die Strecke nach Riad und Dammam wird ebenfalls sechsmal wöchentlich geflogen.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch