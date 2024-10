MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS

MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS STARTET MIT MYMILLENNIUM NEUES WELTWEITES TREUEPROGRAMM FÜR GÄSTE

Singapur (ots/PRNewswire)

Entdecken Sie unzählige Erlebnisse, Prämien und individuelle Aufenthalte

Die globale Gastgewerbemarke Millennium Hotels and Resorts (MHR) ist stolz darauf, den Relaunch von MyMillennium, ihrem weltweiten Treueprogramm, bekannt zu geben, das Gästen zahlreiche Vorteile bietet. Mit drei neuen Stufen – Classic, Silver und Prestige – können Mitglieder nun personalisierte Erlebnisse, exklusive Tarife und Prämien für Aufenthalte, Abendessen und vieles mehr genießen.

Highlights des Programms

Das neu gestaltete MyMillennium bietet nahtlose Sammel- und Einlösemöglichkeiten für MyPoints mit Vergünstigungen, die sich sowohl an Urlaubs- als auch an Geschäftsreisende richten. Mitglieder haben Zugang zu exklusiven Angeboten und Vorteilen in den MHR-Häusern, die ihren Aufenthalt noch angenehmer machen. Sie können auch MyPoints für ihre Aufenthalte und Restaurantbesuche sammeln und sie für exklusive Prämien einlösen, von kostenlosen Übernachtungen bis hin zu Restaurantgutscheinen und mehr.

Carolyn Wishnowski, Director of Global Branding, Marketing, and Loyalty, sagte: „Der Relaunch von MyMillennium ist ein bedeutender Meilenstein für Millennium Hotels and Resorts und das Ergebnis monatelanger intensiver Analysen und engagierter Bemühungen. Wir haben MyMillennium entwickelt, um unseren Mitgliedern besondere Momente und verbesserte Prämien zu bieten. Ganz gleich, ob sie ein wichtiges Ereignis oder Jubiläum feiern oder eine stressfreie Geschäftsreise unternehmen möchten, Mitglieder können MyPoints auf die Art und Weise sammeln und einlösen, die ihren Reisebedürfnissen am besten entspricht."

Verbesserte Mitgliedschaftsstufen

Je weiter Mitglieder in den Mitgliedschaftsstufen (Member Tiers) aufsteigen, desto mehr Rewards schalten sie frei. Die Silver-Tier (für Gäste mit 10–19 Übernachtungen pro Jahr) bietet unter anderem frühes Einchecken und spätes Auschecken und kostenlose Annehmlichkeiten bei der Ankunft. Die Prestige Tier (mehr als 20 Nächte) bietet gehobene Vergünstigungen wie kostenlosen Zugang zur Club Lounge und Zimmer-Upgrades. Die Ermäßigungen beim Essen steigen mit jeder Stufe, wobei Prestige-Mitglieder in teilnehmenden Restaurants und Bars bis zu 25 % Rabatt erhalten.

MyMillennium BIZ

MHR stellt außerdem MyMillennium BIZ vor, ein neues Programm für Firmenkunden, das MyMillennium Pro ablöst. Firmenkunden können bei der Buchung von Geschäftszimmern und Meetings MyPoints sammeln und dabei in den Genuss von Prämien wie Bonus-MyPoints und kostenlosen Upgrades kommen. Diese Ergänzung unterstreicht das Engagement von MHR, maßgeschneiderte Treueprogramme für alle Gäste anzubieten.

Saurabh Prakash, Interim Chief Operating Officer & Chief Commercial Officer, sagte: „Der Relaunch von MyMillennium und MyMillennium BIZ spiegelt unser Engagement wider, personalisierte Erlebnisse und lohnende Loyalität für unsere unterschiedlichen Gäste zu bieten. Diese Programme sollen sicherstellen, dass sowohl Urlaubs- als auch Geschäftsreisende ein maßgeschneidertes, nahtloses Erlebnis erhalten, das ihre Reise mit Millennium Hotels and Resorts bereichert."

Gäste können sich für MyMillennium registrieren, um in den Genuss von personalisierten Aufenthalten und Prämien zu kommen.

