Winterauftakt im Gstaad Palace mit einem Hauch Magie und viel Gastlichkeit

Der Winter hält Einzug in Gstaad und beschert der Region weiss gepuderte Bergspitzen. Es ist eine magische Zeit, die anbricht. Ganz besonders im Gstaad Palace, selbst ein magischer Ort von globaler Anziehungskraft: Die weihnachtlich dekorierte Lobby Bar, der verschneite Palace-Garten und ein glamouröser Start ins neue Jahr im Stile von «Venetian Dreams» stehen auf der Agenda. Mitten drin ist die eingespielte Palace-Family, die nicht nur auf ein Jahr glanzvoller Auszeichnungen mit der stärksten Sommersaison zurückblickt. Auch die Perspektiven für den kommenden Winter stimmen sehr zuversichtlich.

«Dieses Jahr hatte es in sich – im besten Sinne des Wortes. Wir sind in einem veritablen Hoch – sowohl, was die Nachfrage, als auch, was die Anerkennung unserer Anstrengungen angeht. Dank unseres unbestechlichen Kompasses für Qualität, Teamgeist und Gastgebertum punkten wir durchs Band und blicken auf die beste Sommersaison in unserer Geschichte zurück», berichtet Andrea Scherz, Inhaber und General Manager des Gstaad Palace. Auch die Aussichten für den bevorstehenden Winter sind hervorragend. Die treue Stammgästeschaft aus der Schweiz wird ergänzt durch eine reisefreudige Klientel – namentlich aus den USA und anderen Fernmärkten –, welche Gstaad immer wieder oder neu für sich entdeckt hat.

Ein Erfolgsserie ersten Ranges

Im 2024 eilte das Gstaad Palace von Erfolg zu Erfolg und heimste herausragende Auszeichnungen ein. So steht das Haus beim diesjährigen Ranking des Schweizer Wirtschaftsmagazins «BILANZ» erneut zuoberst und darf sich das beste Schweizer Ferienhotel nennen. Im europäischen Ranking platzierte sich das Gstaad Palace auf dem zweiten Rang unter den 150 besten Leisure Hotels. Karl Wild hat das Gstaader Luxus-Haus in seinem Rating in der Sonntagszeitung auf den soliden neunten Rang unter den 35 besten Ferienhotels der Schweiz platziert. Eine weitere Auszeichnung durfte das Haus im September entgegennehmen: zwei von drei «Guide Michelin Keys». Dank dieser neuen Auszeichnung aus dem Hause Michelin darf sich das Gstaad Palace zu den besten Hotels in der Schweiz zählen. Last but not least hat Condé Nast Traveler mit seinem Reader’s Choice Award eine weitere Liste der Top-Hotels der Schweiz publiziert. Darin wurde der gute siebte Rang erreicht.

Premiere für digitale Eintrittskarte ins «GreenGo»

GreenGo goes digital: Die neue, digitale Mitgliedschaft im Kultclub von Gstaad überflügelt die altbekannte Member-Karte. Exklusive Vorteile wie früherer Zugang zu Events oder zu Background-Wissen rund um anstehende Partys gehören selbstverständlich dazu. Auch das Palace Spa wartet mit neuen Signature Treatments auf. Dazu gehört jenes von Dr. Djoon mit ihrer Klinik in Genf, welches die Cristal Skin Methode mit Radiofrequenz revolutioniert hat. Dieses fortschrittliche Verfahren stimuliert die Produktion von Kollagen und Elastin in Körper und Gesicht. Auch die Masterclass by Christian Stannek ist neu im Palace beheimatet: Am 7. Februar 2025 zeigen Sisley’s Ambassadors for Switzerland die Vorteile der Phytotherapie und die aussergewöhnliche Wirkung von Produkten des Maison Sisley.

Von Weihnachtsmagie bis Venetian Dreams

Bewegt man sich zur Weihnachtszeit durch die Gänge, Zimmer und Säle des Gstaad Palace, könnte man fast meinen, man sei Teil eines Märchens. Die von Magie erfüllte Luft, die virtuos dekorierten Räume und der Blick auf die verschneiten Berge hauchen dem besten Hause jene Einzigartigkeit ein, die nur in einem Palast zu finden ist. In der Lobby Bar leuchten die Lichter am grossen Weihnachtsbaum und lassen nicht nur Kinderaugen glänzen. Für diese steht ein vollgepacktes Programm parat: Guetzli backen, Weihnachtsfilme schauen und sogar ein Besuch von Santa’s Rentieren stehen auf dem Programm. Auch für die Erwachsenen heisst es geniessen – bei einem einzigartig-extravaganten Weihnachtsdinner. Ins 2025 hinein feiert das Gstaad Palace ganz im Stile der venetianischen Träume. Erfüllt von Musik, Kunst und Festlichkeit gleiten Gondeln vorüber und die Räume sind erfüllt von den Klängen Vivaldis.

Eingespieltes Team schafft familiäre Atmosphäre

Paulo Marques ist bereits seit mehr als 18 Jahren Teil der Palace-Family. 2006 startete er in Gildo’s Ristorante und ist seit 2024 neuer Maître du Bar. Zusammen mit seinem Team ist der gebürtige Portugiese verantwortlich für das Wohlergehen der Palace-Gäste in der Lobby Bar. Viele treue Seelen wie Paulo machen das Gstaad Palace bereits seit 20 Jahren oder länger zu dem, was es ist. Schon seit 40 Jahren mit dabei ist Maurizio Paglino. Der Maître d’Hôtel erinnert sich an unzählige einzigartige Momente, an die vielen Partys, an Auftritte von Weltstars wie jenen von Gloria Gaynor, als die Gäste ausser sich waren und auf den Tischen tanzten. Auch die grosse Liebe nahm im Gstaad Palace immer wieder ihren Anfang. So zwischen Luis Anjos Branco, seit 25 Jahren im Hause, und seiner Frau Barbara. Die zwei lernten sich bei der Country Night in Gstaad kennen, ohne auch nur ein Wort Deutsch zu sprechen. Barbara Branco-Schiess als Guest Relations Manager und Luis Anjos Branco als Mitarbeiter des Personalrestaurants, sind heute bereits seit 20 Jahren verheiratet und zwei Fixsterne in der Palace-Family.

Winterspektakel garantiert

Sportliche Aktivitäten im Schnee, gemütliche Wintererlebnisse oder traditionelle Spezialitäten. Der Ausgangspunkt dazu bildet stets das Gstaad Palace. Gstaads ultimativer Kulinarik-Tipp ist das Eggli. Das Bergrestaurant mit seiner einmaligen Sonnenterrasse bietet Bergblick und feinste regionale Köstlichkeiten in einem. Am besten hat man hier die Ski bereits dabei. Eine Abfahrt mit dem zweifachen Riesenslalom-Weltmeister und ehemaligen Skirennfahrer aus Schönried, Mike von Grünigen, ist definitiv ein Happening. Rund 20 Minuten von Gstaad entfernt befindet sich der Glacier 3000 und ist ein Must-See. Mit einer Seilbahn erreicht man den Gipfel auf 3000 Metern über Meer in gerade mal 15 Minuten. Hier eröffnet sich ein Blick auf das Matterhorn, die Jungfrau und den Mont Blanc. Und die Mutigen wagen sich auf den 107 Meter langen Peak Walk by Tissot, die einzige Hängebrücke der Welt, die zwei Berggipfel miteinander verbindet. Auch Skifahren ist auf dem Gletscher möglich. Die neun Pisten im Gletschergebiet garantieren optimale Bedingungen für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene.

Zum Vormerken: Highlights in und ums Gstaad Palace

Sammy’s Kids Programm: Kinder erleben diese Wintersaison so einiges: beim Basteln des persönlichen Weihnachtsschmucks oder beim Ausflug mit dem Förster in den Wald, um den Kinder-Weihnachtsbaum zu fällen. Backen von traditionellen Weihnachtsguetzli stehen ebenso auf dem Programm wie eine Pyjama-Party und das Eintauchen in die Welt der Märchen.

GreenGo: Let’s celebrate Resident DJ Jim LeBlanc der bereits die 20. Saison im GreenGo an den Tellern ist. Mit «World Wide Vibes» bringt der Kultclub in diesem Winter Bässe von internationalen Clubs und DJ’s nach Gstaad. Mit dabei sind LA VOUTE Montreal, GAIO St. Tropez, Marina Diniz oder B London.

New Years Music Festival: Das Festival findet während der festlichen Zeit des Jahres vom 27. Dezember 2024 bis 11. Januar 2025 in Gstaad und Umgebung statt und wird von Rosa Feola (Sopran) eröffnet. Die Konzerte sind in Gstaad, Rougemont, Lauenen und Saanen. www.gstaadnewyearmusicfestival.ch

Sommets Musicaux de Gstaad: Die 25. Ausgabe des Sommets Musicaux de Gstaad hält vom 31. Januar bis 08. Februar 2025 Einzug in Gstaad. Stars wie der Cellist Yo-Yo Ma, die Geigerin Isabelle Faust sowie der Dirigent Giovanni Antonini bilden die Höhepunkte der Jubiläumsausgabe. www.sommets-musicaux.com

Classic Car Auktion: Am Sonntag, 29. Dezember 2024 ab 16.00 Uhr steht die siebte Austragung der Auktion mit rund 50 ausgesuchten Fahrzeugen in Gstaad auf dem Programm. www.oldtimergalerie.ch

Valentine’s Night by Chopard: Eintreten in einen Abend voller Romantik und Feierlichkeit. Nach einem Gala-Dinner wird auf der Tanzfläche das glanzvollste Paar gekürt. Chopard verleiht dem Abend einen Hauch von Luxus und stiftet besondere Preise: Für sie ein Armband aus der Kollektion «My Happy Hearts» mit dem verspielten beweglichen Diamanten, für ihn ein sportlich-elegantes Lederarmband der Classic Racing Kollektion.

Über das Gstaad Palace Das erstklassige Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz und gehört damit zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit aussergewöhnlichem Panorama auf das Berner Oberland vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen das «PISCINE» mit olympischen Massen und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Familie Scherz begrüsst ihre Gäste im Winter ab dem 13. Dezember 2024 bis zum 2. März 2025 sowie im Sommer ab dem 22. Juni bis zum 7. September 2025. Medienkontakt Gstaad Palace Stefan Ludwig, Executive Assistant Manager Sales & Marketing Tel: +41 33 748 54 01 E-Mail: pr@palace.ch