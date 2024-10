Panta Rhei PR AG

20-Millionen-Projekt: Ehemaliges Nonnenkloster und Sanatorium wird zu Drei-Sterne-Superior-Hotel

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

20-Millionen-Projekt: Ehemaliges Nonnenkloster und Sanatorium wird zu Drei-Sterne-Superior-Hotel

Das einstige Nonnenkloster und Sanatorium «Joseph’s House» in Davos erfindet sich neu: Die Besitzerin Davos Klosters Mountains AG investiert CHF 20 Millionen in die Sanierung des künftigen Drei-Sterne-Superior-Hotels. Das geschichtsträchtige Haus mit der eindrucksvollen Jugendstilfassade mit den prägenden Balkonen öffnet seine Türen nach einer 18-monatigen Umbauphase am 26. Dezember 2024. Die 71 renovierten Zimmer und Suiten sind jetzt buchbar.

121 Jahre nach dem Spatenstich im Jahr 1902, begannen im April 2023 die 18 Monate dauernden Sanierungsarbeiten am Hotel «Joseph’s House». Das äussere Erscheinungsbild des historisch bedeutsamen Gebäudes wird dabei nur dezent aufgefrischt, denn das einstige Kloster und Sanatorium zählt zu den erhaltenswerten Bauten. Neben Arbeiten an der repräsentativen Fassade mit den wunderschönen Balkonen wird das Innenleben des Hotels kernsaniert und die Infrastruktur auf den neusten Stand gebracht. Künftig wird das Haus als Drei-Sterne-Superior-Hotel geführt.

Von der Heilstätte zum Tagungs- und Vergnügungsort

Ursprünglich war das Haus im Besitz des Dominikaner Ordens in Ilanz, der in dem ab Bau Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 1950er-Jahre ein Sanatorium für Tuberkulosekranke betrieb. Anschliessend wurde die Klinik als Ferien- und Erholungshaus betrieben und weiterhin von den Schwestern des Dominikaner Ordens genutzt, bis es 2007 schliesslich von der Davos Klosters Mountains AG übernommen und zum Hotel umgestaltet wurde. Mit dem «Joseph’s House» bereichern die Bergbahnen die Marke «Mountain Hotels», zu der über 20 Hotels in Davos zählen, um ein weiteres Bijou. Dieses erfährt nun bis zur Eröffnung sorgsam den letzten Schliff. Zimmer und Eventräume im neuen «Joseph’s House» sind jetzt schon buchbar.

Zeitgemässer Komfort in geschichtsträchtigem Ambiente

Beim umfassenden Umbau des einstigen Sanatoriums zu einem 3-Sterne-Superior-Hotel mit modernen Annehmlichkeiten wurden die Stockwerkbäder durch einzelne Nasszellen in jedem der 71 Zimmer ersetzt. Möglich wurde dies dank der Aufstockung des hinteren Gebäudeteils. Die südseitig gelegenen Zimmer verfügen zudem alle über einen grosszügigen Balkon mit Blick aufs Jakobshorn. Im Innern prägen schnörkelloses Design und hochwertige Möbel das Erscheinungsbild der Zimmer. Zusätzlichen Komfort bieten die vier Suiten und das Appartement mit eigener Küche. Der neue, über 200 Quadratmeter grosse Wellnessbereich verfügt über ein Dampfbad, zwei Saunen, eine Erlebnisdusche, einen Ruheraum sowie verschiedene Massageräume. Weiter wurde das Hotel im Zuge der Umbauarbeiten um einen Fitnessraum ergänzt, der mit Geräten der Marke Technogym ausgestattet ist und beim Training eine fantastische Sicht in die Berge bietet.

Feiern und tagen in Anlehnung an früher: Ermelinde und Augustina

Das «Joseph’s House» bietet neu über 240 Quadratmeter Eventfläche inklusive passender Infrastruktur, die für Seminare und Veranstaltungen genutzt werden kann. «The Chapel» – ein lichtdurchfluteter Saal in der früheren Hauskapelle im obersten Stock – dient künftig als aussergewöhnliche Location für grössere Events. Im 1. Stock stehen mit «Ermelinde» und «Augustina» direkt neben der Joseph’s Bar zwei weitere Räume für Veranstaltungen zur Verfügung. Benannt wurden die Räume nach zwei früher im Hause wirkenden Dominikanerinnen. «Augustina» wird künftig als Co-Working nutzbar sein.

Das Hotel «Joseph’s House» als Teil der Davos Klosters Bergbahnen AG

Die Bergbahnen Davos Klosters besitzen neben den Bergbahnen Jakobshorn und Parsenn / Gotschna verschiedene Hotels und Resorts in Davos und Klosters – vom einfachen Gruppenhaus bis zum Vier-Sterne-Superior-Hotel – sowie mehrere Tochtergesellschaften.

Davos Klosters Bergbahnen AG Marie-Theres Heeb, Leitung Hotelmarketing Tel.: +41 81 417 62 22; E-Mail: Marie-Theres.Heeb@davosklosters.ch www.davosklostersmountains.ch