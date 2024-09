Panta Rhei PR AG

Air France führt kostenloses Ultra-High-Speed-Wi-Fi an Bord aller Flugzeuge ein

Air France führt kostenloses Ultra-High-Speed-Wi-Fi

an Bord aller Flugzeuge ein

Air France revolutioniert ihren Wi-Fi-Service an Bord und macht damit einen wichtigen Schritt in Richtung Marktführerschaft. Ab 2025 wird die Fluggesellschaft schrittweise einen Ultra-Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätsdienst einführen, der ein Erlebnis «wie zu Hause» bietet. Dieser neue Service ist in allen Reisekabinen kostenlos und kann von den Kundinnen und Kunden über ihr Flying Blue-Konto* genutzt werden. Im Laufe der Zeit wird dieser Wi-Fi-Service an Bord aller Flugzeuge der Fluggesellschaft verfügbar sein und das derzeitige Angebot ersetzen.

Für die Einführung dieses neuen Wi-Fi-Services an Bord hat sich Air France für Starlink entschieden, den Weltmarktführer für Konnektivität. Durch die Nutzung der weltweit grössten Satellitenkonstellation in einer niedrigen Erdumlaufbahn bietet Starlink einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang mit geringer Latenzzeit auf dem gesamten Globus, auch in den abgelegensten Gebieten**. Dies sorgt für ein stabiles, schnelles und sicheres Nutzererlebnis.

Während des Fluges können die Fluggäste ganz einfach mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben, alle Nachrichten der Welt live verfolgen, online Videospiele spielen und natürlich Fernsehen, Filme und Serien streamen. Der Dienst wird von Smartphones, Tablets und Laptops aus zugänglich sein und die Fluggäste können mehrere Geräte gleichzeitig anschliessen.

Um auf diesen Service zugreifen zu können, müssen sich die Kundinnen und Kunden in ihr Flying Blue*-Konto einloggen, dem Treueprogramm der Air France-KLM-Gruppe. Wer noch kein Flying Blue-Konto hat, kann dieses an Bord kostenlos und mit wenigen Klicks einrichten.

Ab der Sommersaison 2025 wird Air France nach und nach alle Flugzeuge mit dieser Spitzentechnologie ausstatten, auch die Regionalflotte. Während dieser Übergangszeit wird die Fluggesellschaft an Bord der noch nicht ausgerüsteten Flugzeuge weiterhin einen Konnektivitätsservice anbieten, darunter einen kostenlosen «Message Pass» für Flying Blue-Mitglieder und ein kostenpflichtiges Angebot***, das andere Bedürfnisse abdeckt.

* La Première-Kundinnen und -Kunden können sich weiterhin direkt verbinden.

** Bei Flügen über bestimmte Länder können Einschränkungen gelten.

*** Kostenloses Angebot für Flying Blue Ultimate- und La Première-Kundinnen und -Kunden.

Über Starlink

Starlink liefert Hochgeschwindigkeits-Internet mit niedrigen Latenzzeiten für Nutzerinnen und Nutzer auf der ganzen Welt. Als weltweit erste und grösste Satellitenkonstellation, die eine niedrige Erdumlaufbahn nutzt, liefert Starlink Breitband-Internet, das Streaming, Online-Spiele, Videoanrufe und vieles mehr unterstützt. Starlink wird von SpaceX entwickelt und betrieben. Als weltweit führender Anbieter von Startdiensten nutzt SpaceX seine umfassende Erfahrung sowohl mit Raumfahrzeugen als auch mit dem Betrieb in der Umlaufbahn, um das weltweit fortschrittlichste Breitband-Internet-System bereitzustellen.

