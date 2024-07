Panta Rhei PR AG

Sommerfrisch: Mountain Plaza Hotel und Hotel Waldhuus starten durch

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Sommerfrisch: Mountain Plaza Hotel und Hotel Waldhuus starten durch

Das Mountain Plaza Hotel in Davos Platz und das Hotel Waldhuus Davos haben die neue Saison lanciert. Das Mountain Plaza Hotel empfängt seine Gäste mit einer neuen stylischen Mountain Bar. Auch der Wellnessbereich ist rundum aufgefrischt. Thematisch setzt das Haus aufs Tanzen und Wandern, den angesagten Sommersport. Das Hotel Waldhuus, das seit der umfassenden Umbau- und Renovationsrunde vor zwei Jahren über 18 neue Zimmer verfügt, brilliert mit einem neuen Fitnessraum und prickelnden Features im Wellness- und Spa-Bereich.

Das Viersterne-Superior-Hotel Waldhuus Davos und das Vier-Sterne-Hotel Mountain Plaza in Davos Platz, unweit der Jakobshornbahn, haben die Zeit zwischen den Saisons genutzt, um sich für den Bergsommer und Herbst frisch zu machen. Beide Häuser sind im Besitz der Davos Klosters Bergbahnen AG.

Mountain Plaza Hotel: Neuanstrich im Stil der 80er-Jahre

Das ist echt retro – und gewollt so: Während der Frühlingspause fanden im Mountain Plaza Hotel umfassende Renovationsarbeiten statt. Das zentral gelegene Vier-Sterne-Hotel begrüsst die Gäste fortan mit einer farbenfrohen, hellen Mountain Bar. Der 1000 Quadratmeter grosse Wellnessbereich wurde einem bewussten Retro-Brushup unterzogen. Ergänzt wurden unter anderem Einrichtungselemente und gestalterische Akzente im Stil der 1980er-Jahre, die den Stil des Hotels auch im Inneren aufnehmen. Bis zur Wintersaison entsteht zudem ein neuer Fitnessbereich auf drei Etagen. Mit 210 Zimmern ist das Mountain Plaza Hotel eines der grössten Häuser in der Ferienregion Davos. Vom Einzelzimmer über Superior Zimmer für längere Aufenthalte, bis hin zu den Suiten, sind sämtliche Zimmer komfortabel ausgestattet.

Bestens in Form: Wandern, Biken und Salsa tanzen

Dank der vorteilhaften Lage des Mountain Plaza sind das Jakobshorn und das Zentrum von Davos-Platz in wenigen Minuten zu Fuss oder mit dem hoteleigenen Shuttlebus erreichbar. Damit bietet das Hotel eine ideale Ausgangslage für sommerliche Wander- sowie Biketouren. Besonders angesagt sind die Tanzkurse im Plaza-Saal: Salsa, Bachata und Walzer sind nur einige Varianten, die im Sommer im Mountain Plaza unterrichtet werden.

18 neue Zimmer und noch mehr Wellness im Hotel Waldhuus

Im Hotel Waldhuus wurde vor kurzem der Hausteil Haupthaus und die Residenz mit 18 komplett neuen Zimmern erweitert. Zudem wurden alle 108 Zimmer im charmanten Chalet-Stil eingerichtet und mit warmen Akzenten farblich aufeinander abgestimmt. Dies gilt auch für den Wellness- und Spabereich, der in beruhigenden Tönen zum erholsamen Besuch lockt. Im Zuge der Renovationsarbeiten wurde der 800 Quadratmeter umfassende Wellnessbereich mit einer neuen finnischen Sauna, einem Eisbrunnen sowie einer Wärmebank ergänzt. Im Fitnessraum, der über viel Tageslicht verfügt, warten verschiedene neue Gerätschaften der Marke Technogym auf erholungssuchende Sportfans.

Neues Minigolf: Familienabenteuer im Grünen

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Waldhuus, direkt am Rand des Mattawalds und unmittelbar am alpinen Golfplatz gelegen, ist der ideale Ausgangspunkt für diverse Aktivitäten. Während die Erwachsenen auf dem 18-Loch-Golfplatz an ihrem Handicap feilen, besuchen die Kleinen den beliebten Globi Kids Club mit kostenloser Betreuung. Das Highlight ab diesem Sommer: ein komplett neuer 9-Loch-Minigolfparcours – für Turniere Gross gegen Klein, versteht sich. Direkt vor den Toren des Hotels starten verschiedene Wanderwege, die in Richtung Dischmatal, entlang des Landwassers talabwärts oder auf den Hausberg, das Jakobshorn, führen. Im Herbst finden sich hier die besten Plätze für angefressene Pilzsammlerinnen und -sammler.

Highlights im Mountain Plaza Hotel Davos

Tanzwoche: Freuen Sie sich auf eine vielseitige Paar-Tanzwoche im Mountain Plaza ab CHF 1400.00 und lernen Sie unter anderem folgende Tanzstile: Salsa, Bachata und langsamer Walzer. Das Package beinhaltet: sieben Übernachtungen, Drei-Gang-Halbpension Verpflegung und täglichen Tanzunterricht mit der Tanzschule Tanz & More.

Wanderwoche-Package: Übernachtung ab CHF 130.00 pro Zimmer und Nacht inklusive zwei Bergbahntickets pro Übernachtung, 50% Rabatt auf das Region Bergbahnticket und Zugang zum 1000 Quadratmeter grossen Hotel-Wellnessbereich.

Highlights im Hotel Waldhuus Davos

Golf Package: Übernachtung ab CHF 285.00 pro Nacht und Person im neu renovierten Superior-Zimmer inklusive zwei Greenfees für ein 18-Loch-Golfspiel und Zugang zum grosszügigen Wellnessbereich.

Familien-Package: Übernachtung ab CHF 300.00 pro Zimmer und Person im renovierten Familienzimmer, wobei zwei Kinder bis 16 Jahre gratis bei den Eltern im Zimmer schlafen. Inklusive kostenloser Kinderbetreuung im Globi Kids Club und Zugang zum grosszügigen Wellnessbereich.

Davos Klosters Bergbahnen AG Marie-Theres Heeb, Leitung Hotelmarketing Tel.: +41 81 417 62 22; E-Mail: Marie-Theres.Heeb@davosklosters.ch www.davosklostersmountains.ch