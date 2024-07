Panta Rhei PR AG

Die Schweizer Dorint Hotels sind neuer Partner von Flying Blue, dem Treueprogramm von Air France-KLM

Ein Dokument

Die Schweizer Dorint Hotels sind neuer Partner von Flying Blue, dem Treueprogramm von Air France-KLM

Air France und KLM verkünden die erste Partnerschaft in der Schweiz mit den Dorint Hotels & Resorts Schweiz und bieten Flying-Blue-Kundinnen und -Kunden damit neue Möglichkeiten, Flying-Blue-Meilen zu sammeln.

Dank dieser Kooperation hat die Flying-Blue-Community die Möglichkeit, zusätzliche Meilen zu sammeln, wenn sie sich für einen Aufenthalt in einem der sechs Schweizer Dorint Hotels entscheidet. Dazu gehören das Dorint Hotel Blüemlisalp Beatenberg/Interlaken, das Dorint Airport-Hotel Zürich, das Dorint Parkhotel Bad Zurzach, das Dorint Resort & Spa Locarno/ Riazzino (Neueröffnung am 1. August 2024) sowie das Essential by Dorint Basel City und das Essential by Dorint Interlaken.

Die heute offiziell gestartete Partnerschaft ermöglicht es Mitgliedern des Flying-Blue-Treueprogramms, bei Aufenthalten in den Dorint Hotels der Schweiz zusätzliche Flugmeilen zu sammeln: Für jeden ausgegebenen Euro erhalten Mitglieder eine Meile. Dafür legen die Flying Blue-Mitglieder beim Auschecken einfach ihre Flying Blue-Karte im Dorint-Hotel vor. Die gesammelten Meilen werden dann so schnell wie möglich gutgeschrieben.

«Wir sind stolz darauf, dass die Schweiz nun zu den ausgewählten internationalen Märkten gehört, in denen unsere Kundinnen und Kunden dank lokaler Partnerschaften Flying Blue-Meilen sammeln können,» erklärt Armelle Comte, Country Sales Manager von Air France KLM in der Schweiz.

«Durch die Partnerschaft mit dem Treueprogramm Flying Blue von Air France und KLM eröffnen wir unseren Gästen neue Reisemöglichkeiten», sagt Björn Achstaller von den Dorint Hotels & Resorts Schweiz. «Wir freuen uns, Flying-Blue-Mitgliedern in unseren sechs Häusern in der Schweiz die Möglichkeit zu bieten, bei jedem Besuch Flying-Blue-Meilen zu sammeln.»

Weitere Informationen gibt es unter www.flyingblue.com/de/earn/partners/hotel-dorint-hotels.

Über Flying Blue

Flying Blue ist das Treueprogramm der Air France-KLM-Gruppe. Es wurde 2005 ins Leben gerufen und hat heute weltweit 20 Millionen Mitglieder, die Zugang zu einer Vielzahl von Prämien und Vorteilen haben und bei einer grossen Auswahl von Fluggesellschaften, Handels- und Finanzpartnern Meilen sammeln und einlösen können. Das Ziel von Flying Blue ist es, seine Mitglieder auf jeder Reise und an jedem Tag zu begleiten. Ganz gleich, ob die Mitglieder das Ende ihrer Strasse oder die entlegensten Winkel der Welt erkunden: Flying Blue macht jeden dieser Momente zu einer unvergesslichen Erinnerung.

Über Dorint

Die Dorint Gruppe in der Schweiz mit Sitz in Basel betreibt unter den Marken «Dorint Hotels & Resorts» und «Essential by Dorint» heute sechs Häuser in der Schweiz. Die Dorint Hotels & Resorts Schweiz GmbH ist Lizenzpartner der deutschen Dorint GmbH.

Ob Freizeitreisende, Ski-Fans, Wanderfreunde oder Wellness-Liebhaber, Sportbegeisterte oder Kulturgeniesser: Dank der optimalen Lage der Hotels und Resorts bieten sie Erholung, Abenteuer, Vergnügen oder Urbanität. Die Hotels halten für jeden Entdecker und Geniesser die richtige Aktivität bereit.

Die Dorint Hotels & Resorts Schweiz bieten eine breite Palette an Übernachtungsmöglichkeiten an atemberaubenden Standorten in der Schweiz. Jedes Dorint Hotel ist einzigartig und bietet den Gästen ein unverwechselbares Erlebnis. Von den schneebedeckten Bergen der Alpen bis hin zu den Ufern des Rheins an der deutschen Grenze bieten die Hotels den perfekten Ausgangspunkt für alle Arten von Aktivitäten und Erkundungen.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch