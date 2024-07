1256 erfolgreiche Kaufleute der Wirtschaftsschule KV Zürich erhalten im Hallenstadion ihr Fähigkeitszeugnis

Panta Rhei PR AG

Erfreuliches Gesamtresultat und glänzende Einzelleistungen beim QV 2024

Am Montag, 8. Juli 2024, erhielten 1256 erfolgreiche KV-Absolvierende nach dreijähriger Lehre an der Wirtschaftsschule KV Zürich ihr Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ). Höchstnoten erzielten Leonie Jeitziner (BM1, Note 5.6/EFZ 5.7) und Sina Schweizer (BM2, Note 5.7). Insgesamt erreichten 62 angehende Kaufleute einen Notendurchschnitt von mindestens 5.3 und damit eine Platzierung im eidgenössischen Rang.

Dieses Jahr waren über 95.5 Prozent der total 1315 Lernenden – sprich 1265 Personen –, die zu den Qualifikationsprüfungen angetreten sind, im ersten Anlauf erfolgreich. Zudem erreichten 62 Lernende einen Notendurchschnitt von 5.3 oder mehr und damit eine Platzierung im eidgenössischen Rang. Mit Bestnoten glänzten Sina Schweizer (BM2, Note 5.7) und Leonie Jeitziner (BM1, Note 5.6/EFZ Note 5.7). «Dass wir heuer nicht nur eine grosse Anzahl hervorragender Einzelleistungen, sondern auch ein ausgezeichnetes Gesamtresultat feiern dürfen, ist eine grosse Genugtuung und die Bestätigung dafür, dass es uns in den vergangenen drei Jahren gelungen ist, den Lernenden einen qualitativ hochwertigen Unterricht zu ermöglichen – und das ungeachtet der Herausforderungen der Corona-Pandemie und der parallel zum Schulbetrieb laufenden Arbeiten für die Umsetzung der jüngsten KV-Reform. Ohne das grosse Engagement unserer Lehrpersonen wäre dies nicht möglich gewesen. Dafür gebührt ihnen ein grosser Dank», sagt Christian Wölfle, Rektor Wirtschaftsschule KV Zürich.

4200 Gäste vor Ort, weitere per Livestream in aller Welt

Gefeiert wurden die frisch gebackenen Kaufleute traditionsgemäss im Zürcher Hallenstadion. 4200 Gäste – darunter Familien, Freund:innen, Lehrpersonen sowie Berufs- und Praxisbildner:innen – waren vor Ort dabei. Zahlreiche weitere Zuschauer:innen rund um den Globus verfolgten die Feier per Livestream. Gratulationen für die jungen Kaufleute überbrachte Gastredner Patrick Hässig. Der GLP-Nationalrat hat seine berufliche Laufbahn einst mit einer Lehre als Versicherungskaufmann begonnen. Seine erfolgreiche Radiomoderatoren-Karriere hängte er nach 18 Jahren an den Nagel, um ein Studium als Dipl. Pflegefachmann zu absolvieren. Hässig ermutigte die frisch gebackenen Kaufleute konsequent ihren eigenen Weg zu gehen. Mit der KV-Lehre hätten sie eine solide Basis, auf die sie immer bauen und von der aus sie sich, so seine Erfahrung, in die unterschiedlichsten Richtungen weiterentwickeln könnten.

Für Auskünfte steht Ihnen gerne zur Verfügung: Wirtschaftsschule KV Zürich Bettina Staub, Verantwortliche Public Relations bstaub@kvz-schule.ch; Tel.: 044 444 66 38