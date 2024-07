Panta Rhei PR AG

KLM schliesst sich mit den niederländischen Marken Marie-Stella-Maris und Envisions zusammen

KLM schliesst sich mit den niederländischen Marken

Marie-Stella-Maris und Envisions zusammen

Seit dem 1. Juli 2024 kommen Passagiere der KLM World Business Class und Gäste der KLM Crown Lounge am Amsterdamer Flughafen Schiphol in den Genuss der Premium-Körperpflegeprodukte von Marie-Stella-Maris. Ab dem 1. August werden diese Produkte auch Teil der neuen Kosmetiktaschen sein, die in der KLM World Business Class verteilt werden.

Das Design der neuen Kosmetiktaschen ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen KLM und den kreativen Talenten der Designagentur Envisions in Eindhoven, die von einer Gruppe junger Absolventinnen und Absolventen der Design Academy Eindhoven gegründet wurde. Die Designerinnen und Designer liessen sich bei der Gestaltung der vier neuen Envisions-Kosmetiktaschen von verschiedenen Momenten des Tages inspirieren.

Gäste in der KLM Crown Lounge und an Bord der KLM World Business Class können sich mit Handseife, Handgel, Handlotion und einem Gesichtsnebel verwöhnen. Die Kosmetiktasche enthält ausserdem eine Feuchtigkeitscreme für das Gesicht und einen Lippenbalsam.

Die Produkte von Marie-Stella-Maris werden in den Niederlanden hergestellt und bestehen zu mindestens 96 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen, darunter Sheabutter, Mandelöl und Haselnussöl. Darüber hinaus spendet die sozial engagierte Marke 2,5 Prozent ihres Umsatzes für nachhaltige Wasserprojekte.

Ab dem 1. August 2024 werden die Envisions-Kosmetiktaschen und Marie-Stella-Maris-Körperpflegeprodukte die derzeitigen Rituals-Kosmetiktaschen und -Produkte ersetzen.

«KLM ist bestrebt, jede Reise sinnvoll zu gestalten und setzt Qualität vor Quantität. Schliesslich geht es beim Reisen nicht darum, Ziele auf einer Liste abzuhaken, sondern um einzigartige Begegnungen und persönliche Erfahrungen», so Marleen van de Pol, VP Costumer Experience.

