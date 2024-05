Panta Rhei PR AG

Air France Conciergerie: neue Dienstleistungen in Paris-Charles de Gaulle

Ab dem 11. Juni 2024 bietet Air France in Paris-Charles de Gaulle einen neuen Concierge-Service an, der die Passagiere am Flughafen empfängt und während ihres gesamten Aufenthalts betreut. Diese Dienstleistungen stehen für alle Flugbuchungen zur Verfügung, die von Air France durchgeführt oder mit einer Partnerfluggesellschaft im Codeshare betrieben werden.

Massgeschneiderte Dienstleistungen bei Abflug, Ankunft und zwischen den Flügen

Die Air France Conciergerie bietet ihrer Kundschaft in der Economy-, Premium Economy- und Business-Kabine eine Reihe optionaler Dienstleistungen an, die einen exklusiven, reibungslosen und stressfreien Flughafenaufenthalt ermöglichen.

Beim Abflug können die Kunden und Kundinnen diverse Dienstleistungen in Anspruch nehmen, darunter einen privaten Transfer* zum Flughafen, einen Concierge-Service, sobald sie ausserhalb des Terminals ankommen, einen Gepäckträger, der ihr Gepäck zu einem speziellen Check-in-Schalter bringt, eine Begleitung durch die Priority-Lanes des Flughafens, zur Lounge für berechtigte Kundschaft und dann zum Gate.

Bei der Ankunft empfängt ein Concierge die Passagiere an der Flugzeugtür und begleitet sie durch die Priority-Lanes des Flughafens. Nach Abholung des Gepäcks werden sie zum Fahrzeug begleitet, das für ihren privaten Transfer* vorgesehen ist.

Transitpassagiere werden vom Flugsteig zur Lounge für berechtigte Kundschaft begleitet und anschliessend durch die Priority-Lanes des Flughafens zum Gate ihres nächsten Fluges begleitet.

Beim Abflug oder zwischen zwei Flügen bietet der Concierge-Service auch Zugang zu einer der Lounges der Fluggesellschaft in Paris-Charles de Gaulle als zusätzliche Option für nicht zugelassene Kunden und Kundinnen. Wenn es Zeit für das Boarding ist, werden sie dann von der Lounge zu ihrem Gate begleitet.

Der Service kann ab heute für Flüge ab dem 11. Juni 2024 unter airfrance.ch oder telefonisch bis zu 18 Stunden vor Abflug gebucht werden.

*für Reisen innerhalb eines 40-Kilometer-Radius um den Flughafen Paris-Charles de Gaulle.

