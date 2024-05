Panta Rhei PR AG

Meike-Cathérine Bambach: Direktorin im neuen BelArosa Chalet

Ab Dezember 24: ein Herzensprojekt und neues Luxushotel-Konzept in Arosa

Der Schweizer Hotelhimmel wird im Dezember 2024 um ein innovatives Hotelkonzept und Bijou reicher: das BelArosa Chalet. Es ist ein Projekt, das traditionelle Bündner Baukunst mit modernstem Komfort und diskretem 5-Sterne-Luxus vereint – dies in Form von zehn Chalets innerhalb eines Gesamtkomplexes an bester Lage in Arosa. Die Direktion hat Meike-Cathérine Bambach inne, die sich in der internationalen wie Schweizer Spitzenhotellerie einen Namen gemacht hat. Sie verspricht, das BelArosa Chalet zu einem unvergleichlichen Rückzugsort und zu einem Inbegriff für erstklassige Gastfreundschaft in absoluter Privatsphäre zu machen.

Das BelArosa Chalet: zehn Chalets unter einem Dach

Das BelArosa Chalet wird mehr sein als eine weitere Luxusunterkunft in den Bündner Bergen. Hier entsteht ein Zuhause, aber auch etwas ganz Neues: ein Chalet-Hotel mit zehn Privat-Chalets. Aber auch: eine Oase der Privatsphäre, eines neu interpretierten und individuellen Luxus und der Naturnähe. Mit insgesamt zehn exklusiven Chalets, die eine Fläche von 95 bis 210 Quadratmetern umfassen, bietet das BelArosa Chalet seinen Gästen eine unvergleichliche Rückzugsmöglichkeit inmitten der atemberaubenden alpinen Landschaft Arosas.

Der Leitgedanke des BelArosa Chalets ist der unmissverständliche Anspruch, Luxus neu zu definieren und den Gästen eine einzigartige Erfahrung zu ermöglichen, die ihre individuellen Bedürfnisse und spezifischen Vorstellungen von Ruhe, Erholung und Erlebnissen erfüllt. Die vier Elemente Wasser, Feuer, Erde und Luft spielen dabei eine zentrale Rolle und werden durch das gesamte Haus erlebbar gemacht, um eine harmonisch-entspannte Atmosphäre zu schaffen.

Zu den Markenzeichen des BelArosa Chalets gehören private Infinitypools, private Saunen mit Bergblick und gemütliche Kamine mit Ofenbank in jedem Chalet, individuell komponierte Frühstückskörbe und ein umfangreich bestückter, begehbarer Weinkeller. Wer will, lässt sich feinste Dinge nach Lust und Laune von Störköchen in der Privatsphäre des eigenen Chalets zubereiten. Und Begegnungen mit Könnern und Kennern aus der Region vermitteln Zugang zu lokalem Handwerk, natürlichen Entdeckungen sowie Insider-Erlebnissen, die es so nirgends zu kaufen gibt.

Erfahrene Gastgeberin: Meike-Cathérine Bambach

Mit einer herausragenden Karriere im Luxushotelmanagement und als Hotelière des Jahres 2019 (laut Wirtschaftsmagazin Bilanz) bringt Meike Bambach eine Fülle von Erfahrungen und Innovationen in das neue BelArosa Chalet ein. Zuvor leitete sie das renommierte Hotel Paradies in Ftan, wo sie das innovative Konzept des «Club Privé» – einem Privatclub auf 5-Sterne-Niveau mit einer kultivierten all-inclusive-Philosophie – erfolgreich etabliert hatte. «Mich reizen Konzepte, die es so noch nicht gibt. Ich bin fest überzeugt, dass wir hier in Arosa einem neuen Luxus Raum geben können, den die herkömmliche Hotellerie so nicht pflegt. Mit unserer privaten Atmosphäre, und da wir unseren Gästen Freiheit, Flexibilität und eben keine traditionellen Hotelstrukturen bieten, sind wir garantiert kein Hotel wie jedes andere», verspricht Meike Bambach. Ihr Engagement für Innovationen und ihre exzellente Handschrift werden das BelArosa Chalet zu einem unvergleichlichen Erlebnis für anspruchsvolle Reisende machen.

Ein Herzensprojekt nimmt Formen an

Urs Kasper, Vertreter der Investoren und Projektverantwortlicher des BelArosa Chalets, bezeichnet das Projekt als sein Herzensprojekt: «Mein Engagement und meine Leidenschaft werden vom Anspruch beflügelt, einen einzigartigen Rückzugsort zu schaffen, den es so in den Schweizer Alpen bislang noch nicht gab.» Das BelArosa Chalet öffnet im Dezember 2024 seine Türen.

Medienkontakt:

Meike-Cathérine Bambach, Direktorin BelArosa Chalet m.bambach@belarosa-chalet.ch * T 081 378 89 89

Medienstelle c/o Panta Rhei PR Dr. Reto Wilhelm, r.wilhelm@pantarhei.ch * T 044 365 20 20