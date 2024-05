Huawei

A Heartwarming World: HUAWEI XMAGE Global Exhibition offiziell vorgestellt

Huawei hat am 8. Mai seine erste HUAWEI XMAGE Global Exhibition mit dem Titel "A Heartwarming World - 12 Years of Huawei Photography" im Kulturviertel Alserkal Avenue in Dubai, VAE, eröffnet, die die größte Fotoausstellung in der Geschichte von Huawei darstellt.

Die HUAWEI XMAGE Awards 2024, der jährliche Wettbewerb, der die offene Plattform von Huawei für herausragende Smartphone-Fotografie feiert, wurde ebenfalls während der Eröffnungszeremonie der Ausstellung offiziell gestartet. Im achten Jahr in Folge soll der Wettbewerb die Verbraucher dazu inspirieren, ihre Kreativität und Vorstellungskraft voll zu entfalten, indem sie die führende XMAGE-Bildtechnologie von Huawei nutzen und jedem Foto eine tiefere emotionale und kulturelle Resonanz verleihen.

"A Heartwarming World – 12 Years of Huawei Photography"

Unter dem Motto „A Heartwarming World" (Eine herzerwärmende Welt) zeigt die Ausstellung fast 300 mit Huawei-Smartphones aufgenommene Fotos, die aus Millionen von Einsendungen ausgewählt wurden.„ Diese Bilder zeigen Momente der Wärme, der Ruhe und der Helligkeit aus allen Ecken der Welt sowie die echte Beziehbarkeit von gewöhnlichen Menschen und verkörpern die neue Markenphilosophie von HUAWEI XMAGE, "The Power of Image". Die Philosophie zielt darauf ab, die Vorstellungskraft, die Kreativität und die Wertschätzung der Verbraucher durch erstklassige Bildtechnologie und -erlebnisse anzuregen und ihre starke Wirkung über das Aufgenommene hinaus zu demonstrieren.

Das vergangene Jahrzehnt war eine Zeit der rasanten Entwicklung der mobilen Fotografie. Diese Ausstellung zeigt Werke aus Huawei-Smartphone-Serien der letzten 12 Jahre. Während dieser Zeit hat Huawei die Evolution und Entwicklung der mobilen Bildgebungstechnologie durch kontinuierliche Innovation vorangetrieben. Darüber hinaus beteiligt sich Huawei kontinuierlich an globalen Aktivitäten wie Fotowettbewerben, Community-Events und Trendberichten, um die weltweite Verbreitung der mobilen Fotokultur zu fördern.

Heute wird die HUAWEI P-Serie zur HUAWEI Pura-Serie aufgewertet. Die HUAWEI Pura-Serie startet mit einer neuen Einstellung, die die ultimative Fotografie, ästhetisches Design und einzigartigen Stil perfekt integriert. Laut dem neuesten DXOMARK-Test sichert sich das HUAWEI Pura 70 Ultra mit einer beeindruckenden Punktzahl von 163 Punkten den Spitzenplatz im DXOMARK Smartphone Camera Rankings.1

Mit der HUAWEI Pura 70 Serie setzt HUAWEI XMAGE neue Maßstäbe und erweitert die Grenzen von Technologie und Erfahrung an der Seite der weltweiten Nutzer, um die intelligente Fotografie auf ein neues Niveau zu heben.

Keith Ladzinski, Fotograf bei National Geographic, sagte während der Eröffnungszeremonie: „Die Fotografie ist eine universelle Sprache, die Schönheit einfangen und zu Gesprächen anregen kann. Diese Ausstellung spiegelt die Überlegungen von Huawei zu „Technologie" und „Kunst" wider und präsentiert eine echte Markenphilosophie mit Herz."

Die Ausstellung befasst sich mit acht verschiedenen Themen: „Die Geheimnisse von Mutter Natur", „Landschaften und Räume", „Ein Dialog mit Tieren", „Die Geschichte des Lebens", „Du und ich", „Die Freude am Sport", „Die Kraft der Augenblicke" und „Die Welt der Jugend".

„In einer Ära, die von Technologie und Geschwindigkeit dominiert wird, ist es für die Menschen leicht, von äußerem Lärm und Stress überwältigt zu werden", so Chen Xiaobo, Kurator der Ausstellung und 9. Vizepräsident der China Photographers Association. „Es ist beruhigend zu sehen, wie Kreative auf der ganzen Welt herzerwärmende Momente mit Huawei-Smartphones einfangen und weitergeben. Diese Bilder wirken wie Brücken, die mit den Seelen in Resonanz gehen und echte Wärme und Schönheit ausstrahlen".

"A Heartwarming World - 12 Years of Huawei Photography" läuft vom 8. bis 10. Mai. Außergewöhnliche Werke werden auf den offiziellen Huawei-Plattformen wie @HuaweiXmageAwards auf Instagram, @HuaweiMobile auf Instagram, X und Facebook gezeigt.

HUAWEI XMAGE Auszeichnungen 2024: Inspirierende Inspirationen, führende globale Fotokultur

Die HUAWEI XMAGE Awards 2024 wurden offiziell während der Eröffnungsfeier der Ausstellung verliehen. Als offene Plattform für herausragende Smartphone-Fotografie ermutigt der jährliche Wettbewerb zur Nutzung einzigartiger Perspektiven und unbegrenzter Kreativität, um der mobilen Fotografie eine tiefere künstlerische Bedeutung und einen ästhetischen Ausdruck zu verleihen. Seit 2017 haben Nutzer aus mehr als 170 Ländern und Regionen an dem jährlichen Wettbewerb teilgenommen und bis heute fast 4 Millionen Beiträge eingereicht. Damit sind die HUAWEI XMAGE Awards ein eigenes kulturelles Erbe, das Fragmente der menschlichen Geschichte aus weltweiten Perspektiven enthält.

Bei den diesjährigen XMAGE Awards werden neue Kategorien eingeführt: „Momente", „Gesichter", „So weit, so nah" und „Stil", in denen Huaweis Führungsposition in den Bereichen Schnappschuss, Porträtfotografie, Tele- und Makrofotografie sowie Colour Styling unter Beweis stellt. Darüber hinaus wurden neue Auszeichnungen wie die „Best of Pura Series" und die „Best of Mate Series" ins Leben gerufen, um Künstler zu ermutigen, verschiedene Ausdrucksformen und Themen mit den Flaggschiff-Bildgebungsfunktionen von Huawei zu erkunden. Alle Gewinner können ihre Arbeiten unter anderem auf globalen Werbeplattformen und auf der HUAWEI Pay Transit Card präsentieren.

Der Wettbewerb begrüßt auch eine neue Jury, darunter Chen Xiaobo – 9. Vizepräsident der China Photographers Association, Keith Ladzinski – National Geographic Fotograf und Emmy-nominierter Regisseur, James Perolls – Modefotograf und Regisseur, Susi Belianska – Porträtfotografin und visuelle Künstlerin, Li Changzhu – Huawei Consumer Business Group, , die gemeinsam die fesselndsten Fotogeschichten auf der Grundlage ihrer profunden Einblicke in den Bildausdruck auswählen werden.

Die Anmeldung für die HUAWEI XMAGE Awards 2024 ist ab sofort möglich. Einsendeschluss ist der 15. September 2024 um 24:00 Uhr Pekinger Zeit (GMT+8). Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Teilnahme am Wettbewerb finden Sie im Internet unter: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage

1 DXOMARK ist für handelsübliche Smartphones ausgelegt, die bis zum 8. Mai 2024 auf den Markt kommen.

