Medienmitteilung: Imbach und Hike&Dine starten eine Genuss-Partnerschaft

Genusswanderung im Berner Oberland

Imbach, der Spezialist für Wanderreisen weltweit, und Hike&Dine, der Blog für Wandern und Essen in den Schweizer Alpen, gehen eine Partnerschaft ein. Ab Juni dieses Jahres bietet Imbach zusammen mit Hike&Dine neu eine mehrtägige Genusswanderung im Berner Oberland an. Geleitet wird diese von Matthias Meyer, Mitgründer von Hike&Dine.

Kundinnen und Kunden wandern mit Imbach und Hike&Dine in fünf Tagen vor der Kulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau von Grindelwald bis nach Mürren. Dabei entdecken sie nicht nur ikonische Schweizer Orte wie Wengen oder Lauterbrunnen, sondern geniessen auch die lokalen Köstlichkeiten, welche in den Pfannen der vielen Restaurants und Hotels im Berner Oberland kreiert werden. Die Genusswanderung richtet sich an alle, die es gerne gemütlich nehmen. Sie ist für jede Altersgruppe geeignet. Die Strecken sind auf maximal drei Stunden Wanderzeit pro Tag ausgelegt. Die Reise findet 2024 an zwei Terminen statt: Mitte Juni und Anfang September.

Imbach-Geschäftsleiter Martin Fehrlin sagt zu der Zusammenarbeit: «Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Hike&Dine. Durch ihre Expertise können wir noch stärker auf ein wachsendes Kundenbedürfnis eingehen – nämlich Kulinarik und Wandern zu verbinden. Die bereits bestehende Imbach-Produktlinie ‹Wandern & Genuss› wird damit um ein äusserst attraktives und ganz spezifisches Angebot ergänzt.» Mit dem neuen Angebot möchte der Wanderspezialist eine Zielgruppe ansprechen, die in den letzten Jahren gewachsen ist.

Über diese Entwicklung weiss auch Matthias Meyer Bescheid, der den Blog Hike&Dine vor drei Jahren zusammen mit seiner Partnerin Solène Stucker gestartet hat. Auf Hike&Dine stellen sie in liebevoll kreierten Artikeln ihre Lieblingskombinationen aus Wandern und Essen in den Schweizer Alpen vor. Ihre Erfahrungen beim Wandern oder beim Essen stehen im Zentrum der Blog-Artikel.

Über die Zusammenarbeit mit Imbach freut sich Matthias Meyer ebenfalls sehr: «Bei Hike&Dine steht der Genuss im Vordergrund: beim Wandern wie beim Essen. Mit Hike&Dine wollen wir Menschen zu einem genussvollen Ausflug in die Berge inspirieren. Dank der Partnerschaft mit Imbach werden wir unsere Lieblingsrestaurants und -wanderungen nun auch persönlich zeigen können.» Das Ziel von Hike&Dine ist es, Menschen zu einem genussvollen Ausflug in die Berge zu inspirieren sowie Restaurants, Hotels und Destinationen bekannter zu machen.

Medienkit und Informationen

Programm «Genusswanderung im Berner Oberland»:

www.imbach.ch/wahike

Medienkit mit Bildern und Logos:

Imbach und Hike&Dine

Video «Genusswanderung im Berner Oberland»:

www.youtube.com/watch?v=KoVVBhB82bY

Podcast-Folge «Wanderferien Hike&Dine und Imbach»:

www.youtube.com/watch?v=wR2iOqeTOOI

Über Hike&Dine

Hike&Dine ( www.hikeanddine.com) ist der Blog für Wandern und Essen in den Schweizer Alpen. Auf Hike&Dine stellen die Mitgründer Solène Stucker und Matthias Meyer in liebevoll kreierten Blog-Artikeln seit Januar 2021 ihre Lieblingskombinationen aus Wandern und Essen in den Schweizer Alpen vor. Aktuell werden auf Hike&Dine rund 30 Pairings – Kombinationen von Wanderungen und Restaurants – aus der ganzen Schweiz vorgestellt. Das Ziel von Hike&Dine ist es, Menschen zu einem genussvollen Ausflug in die Berge zu inspirieren sowie Restaurants, Hotels und Destinationen bekannter und erfolgreicher zu machen. Auf Anfrage werden auch Auftragsarbeiten durchgeführt.

Kontakt Hike&Dine

Matthias Meyer, Mitgründer Hike&Dine, Meyer - Strategies for a Digital World GmbH, Röschibachstrasse 63, 8037 Zürich

E-Mail: matthias@hikeanddine.com | Tel: 079 730 60 58

Über IMBACH

Imbach Reisen ( www.imbach.ch) ist der Spezialist für Wanderferien weltweit. Imbach Reisen ist Teil der Twerenbold Reisen Gruppe und überzeugt schon seit mehr als 50 Jahren mit einem attraktiven und vielfältigen Angebot: Von nah bis fern, von einfach bis anspruchsvoll, von kurz bis lang.

Wandern macht Spass, ist gesund und erweitert den Horizont. Noch schöner wird das Erlebnis, wenn man es teilen und gemeinsam neue Routen, Länder und Kulturen entdecken kann. Gerade für Alleinreisende sind Wanderferien perfekt. Dabei profitieren die Gäste von erfahrenen Imbach-Wanderreiseleiterinnen und -leitern, die ihnen mehr als nur den Weg zeigen.

Kontakt Imbach Reisen AG Medienstelle Imbach Reisen AG c/o Reto Wilhelm, Panta Rhei PR, Weinbergstrasse 81, 8006 Zürich E-Mail: r.wilhelm@pantarhei.ch | Tel: 044 365 20 20