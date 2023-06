bexio ag

Mit künstlicher Intelligenz zur cleveren Belegauslese

Rapperswil (ots)

bexio, einer der Marktführer für Schweizer Business-Software, arbeitet täglich daran, den Anwendern ein noch besseres Nutzererlebnis bieten zu können. Mit künstlicher Intelligenz wird ab sofort die Belegauslese in bexio weiter automatisiert.

Innerhalb der letzten Monate wurden zahlreiche Optimierungen vorangetrieben und implementiert. So auch die intelligente Belegauslese im Einkaufsbereich: Bisher war es mit bexio möglich, QR-Rechnungen automatisch auszulesen und Lieferantenrechnungen mit den korrekten Inhalten zu erstellen. Diese Funktion wurde nun durch "Scan2Go" ergänzt: Ab sofort können die Nutzer Quittungen und Belege ohne QR-Code nicht nur einscannen, sondern diese durch die AI-gesteuerte Auslese (AI = artifizielle, also künstliche Intelligenz) auch automatisch verarbeiten - schnell und effizient durch die mobile App "bexio Go".

"Das Feedback unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Deshalb haben wir uns intensiv mit den besten Optimierungsmöglichkeiten beschäftigt. Wir freuen uns, ab sofort für eine noch bessere User Experience sorgen zu können. Darüber hinaus nehmen wir unseren Kunden mit den neuen Funktionalitäten weiter Papierkram ab und digitalisieren ihr Business noch optimaler", so bexio-CPO (Chief Product Officer) Claudio Beltrametti.

So funktioniert die intelligente Verarbeitung von Belegen: "In der Buchhaltung herrscht der Grundsatz: Keine Buchung ohne Beleg. Deshalb ist es besonders wichtig, Belege möglichst zeitnah zu verarbeiten - denn so gehen keine Belege verloren. Für uns hatte daher die mobile Verarbeitung von Belegen hohe Priorität", erklärt Beltrametti. Belege und Quittungen ohne QR-Code können neu direkt in der App "bexio Go" ausgelesen und verarbeitet werden. Dabei kann der Nutzer zwischen einer Aufwendung oder Lieferantenrechnung wählen. Die intelligente Belegauslese "Scan2Go" erkennt automatisch Informationen wie Datum, Betrag und Steuersatz und schlägt diese dem Benutzer vor. Für noch mehr Leichtigkeit im Arbeitsalltag: Wenn man beispielsweise an einer Tankstelle einen Beleg erhält, muss man diesen nur mit der App einscannen und eine Aufwendung erstellen. Das intelligente System im Hintergrund "lernt" von vorherigen Buchungen und Lieferantenrechnungen. Es wird so mit der Zeit immer besser und vereinfacht den Kunden die manuelle Eingabe von Buchungsinformationen.

Über bexio

Das Business-Software-Unternehmen bexio wurde 2013 gegründet und ist seit Juli 2018 eine Tochter der Mobiliar. bexio bietet Schweizer Selbstständigen, Kleinunternehmen und Startups cloudbasierte Business-Software an. Das Unternehmen verringert die administrative Last für KMU, damit sie sich auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Das Scale-up mit Sitz in Rapperswil SG wächst stark, bedient über 60'000 zahlende Kunden und beschäftigt über 150 Mitarbeitende. 2016 und 2017 wurde bexio als bestes Software-Startup der Schweiz ausgezeichnet. www.bexio.com