myclimate-Award 2024 für Twerenbold Reisen Gruppe

Klimaschutzorganisation zeichnet Pioniere für nachhaltigen Tourismus aus

myclimate-Award 2024 für Twerenbold Reisen Gruppe

Die Twerenbold Reisen Gruppe hat an der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin mit Freude und Stolz den myclimate-Award 2024 entgegengenommen. Die Klimaschutzorganisation myclimate würdigt damit den ganzheitlich nachhaltigen Ansatz, den die Twerenbold Reisen Gruppe verfolgt: Sie investiert laufend in innovative Technologien, vermeidet und reduziert systematisch die Emissionen der eigenen Schiffs- und Busflotte und unterstützt darüber hinaus Klimaschutzprojekte mit signifikanten Beiträgen.

Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe, erhielt am Mittwoch, 6. März 2024 im Rahmen der ITB in Berlin den myclimate-Award überreicht. Die internationale Klimaschutzorganisation mit Schweizer Wurzeln unterstreicht damit die Pionierrolle, welche die Twerenbold Reisen Gruppe mit ihrem Engagement für ganzheitlich nachhaltiges und umweltbewusstes Reisen übernimmt. «Die Auszeichnung durch die ausgewiesenen Experten von myclimate erfüllt uns mit Stolz. Sie bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind», freut sich Karim Twerenbold. «Der Award verpflichtet und motiviert uns zugleich. Die Twerenbold Reisen Gruppe setzt weiterhin alles daran, Reisen noch nachhaltiger zu machen. Das sind wir den nächsten Generationen schuldig.»

Nachhaltigkeit in allen drei Dimensionen

Das Familienunternehmen Twerenbold wirtschaftet seit bald 130 Jahren ökonomisch verantwortungsbewusst und sozial verträglich und verschreibt sich aus Tradition der Innovation – namentlich auch im Bereich der Ökologie. Die Twerenbold Reisen Gruppe investiert kontinuierlich in innovative Antriebs- und Filtertechnologien für einen möglichst schadstoffarmen Betrieb der eigenen Bus- und Schiffsflotte. Neben dem Busreiseveranstalter Twerenbold Reisen und dem führenden Fluss- und Kreuzfahrtenanbieter Excellence – Reisebüro Mittelthurgau gehören zur Twerenbold Reisen Gruppe auch der Experte für Wanderferien Imbach Reisen und der Erlebnisreisespezialist Vögele Reisen. Für die aktuell noch unvermeidlichen CO2-Emissionen auf Reisen mit der Gruppe unterstützen die vier Reiseveranstalter mit entsprechenden Beiträgen Klimaschutzprojekte in der Schweiz und international.

Über die Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente – per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss. Das Unternehmen weist 350 Vollzeitstellen aus. Zur Twerenbold Reisen Gruppe gehören folgende Veranstalter: der Spezialist für Bus-, Musik- und Veloreisen Twerenbold Reisen, Excellence – Reisebüro Mittelthurgau als führender Anbieter von Fluss- und Kreuzfahrten, Imbach Reisen als Experte für Wanderreisen und Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen. Über 70 eigene Reisebusse, neun Excellence-Flussschiffe sowie die Motoryacht Excellence Nera zählen zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Das im Jahr 1895 in Baden gegründete Familienunternehmen gehört zu den ältesten noch inhabergeführten KMU im Tourismus in der Schweiz.

Über myclimate

myclimate engagiert sich sowohl mit Beratungs- und Bildungsangeboten als auch mit eigenen Projekten für wirksamen Klimaschutz. Die internationale Initiative mit Schweizer Wurzeln gehört weltweit zu den Qualitätsführern für umfassende Klimaschutzlösungen. Zu den Kunden zählen grosse, mittlere und kleine Unternehmen, die öffentliche Verwaltung oder Non-Profit Organisationen. Seit der Gründung im Jahr 2002 hat myclimate 197 Klimaschutzprojekte in 45 Ländern entwickelt und unterstützt. Diese erfüllen höchste Standards. Internationale Projekte sind nach Gold Standard, Plan Vivo oder VCS zertifiziert, Schweizer Projekte nach den Richtlinien des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) und Bundesamtes für Energie (BFE) oder den myclimate CH VER-Guidelines. Sie leisten einen positiven Beitrag zu den Zielen nachhaltiger Entwicklung (SDGs) der UN. Mit Bildungsangeboten hat myclimate in der Schweiz, Deutschland und Liechtenstein bereits rund 87'000 Schülerinnen und Schüler sowie 13’500 Lernende für den Klimaschutz sensibilisiert. Insgesamt haben bereits über 200'000 Personen von myclimate-Bildungsprojekten profitiert. Zudem unterstützt myclimate mit Beratungen, Analysen und Tools Firmen beim CO2- und Ressourcen-Management – von einfachen Emissionsberechnungen auf Unternehmensebene bis zu ausführlichen Ökobilanzierungen von Produkten.

