Bereit fürs Locarno Film Festival - mit dem Pardo d'onore Manor, der Locarno Boutique by Manor und Filmvergnügen in einmaliger Kulisse

Locarno feiert den Film, ab heute bis und mit 12. August 2023. Das Locarno Film Festival hat einen festen Platz im nationalen und internationalen Kulturkalender. So auch bei Manor, mit dem Manor Warenhaus im Herzen des Festivals auf der Piazza Grande, der Verleihung des Pardo d'onore Manor an herausragende Persönlichkeiten des Kinos oder der Locarno Boutique by Manor. Wir wünschen allen Filmbegeisterten viel Vergnügen!

Das Locarno Film Festival bietet mit seinem Programm für das breite Publikum und für Cineasten sowie mit Schauplätzen wie der einmaligen Piazza Grande einen einzigartigen Ort, um das Beste der nationalen und internationalen Filmproduktion zu entdecken. Manor ist stolz, auch dieses Jahr wiederum den Ehrenleopard "Pardo d'onore Manor" überreichen zu dürfen. Dieses Jahr geht der Preis an den amerikanischen Filmemacher und Künstler Harmony Korine, er wird den Award am Freitag, 11. August auf der Piazza Grande entgegennehmen. Während Locarno76 werden ausserdem seine beiden Filme Gummo (1997) und Spring Breakers (2012) gezeigt.

In der Locarno Boutique by Manor finden Festival Liebhaber*innen alles, was das Herz begehrt, mit exklusiven Merchandising-Artikeln.

Mehr dazu unter: https://boutique.locarnofestival.ch/

Auch Kund*innen mit der Manor Karte erwarten besondere Leckerbissen: so wird zum Beispiel die Terrasse vom Manor Warenhaus Locarno zum kulinarischen Begegnungsort. Gäste geniessen Aperitif und Abendessen mit unvergleichlichem Blick direkt auf die Piazza Grande. Inklusive Filmvergnügen und reservierten Sitzplätzen.

Buchungen via: https://manorevent.ch/de/locarno-film-festival-2023/

Manor wünscht viel Vergnügen und unvergessliche Momente!

