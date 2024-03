Panta Rhei PR AG

Hotel Alpenland Lauenen ist neu mit dem «ibex fairstay»-Label ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Konstant unterwegs: Nachhaltigkeitszertifikat bestätigt verantwortungsvolles Handeln

Hotel Alpenland Lauenen ist neu mit dem «ibex fairstay»-Label ausgezeichnet

Das Hotel Alpenland Lauenen hat auf seinem Weg in eine nachhaltige Zukunft einen Meilenstein erreicht. Das Nachhaltigkeitslabel für Beherbergungsbetriebe, «ibex fairstay», hat das 3 Sterne-Superior-Hotel für sein Engagement ausgezeichnet. Es ist der 100. Betrieb, der aktuell diese Auszeichnung trägt. Das umweltverträgliche Bauen, die regionale Verankerung und Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten sowie die aktive Kommunikation zum Artenschutz im Naturschutzgebiet Rohr Lauenensee sind konkrete Beispiele, wie das Leitungsduo Michael Ming und Sonja Gübeli den Betrieb ökologisch, sozial und wirtschaftlich erfolgreich ausrichten.

Bereits bei der Übernahme des Chalet-Hotels im Jahre 2018 war es erklärtes Ziel der neuen Geschäftsführung des Hotel Alpenland in Lauenen, den Betrieb noch nachhaltiger in dieser intakten Bergregion ausserhalb von Gstaad zu verankern. Sechs Jahre später, im März 2024, manifestieren sich diese konstanten Bemühungen in Form einer offiziell anerkannten Auszeichnung: Das Hotel Alpenland wird als 100. Betrieb ausgezeichnet, der das Label «ibex fairstay» trägt. Über die vergangenen Jahre hinweg hat das 3 Sterne-Superior-Haus insbesondere beim Umbau, bei der energetischen Sanierung sowie Nutzung von einheimischen Materialien eine Handschrift entwickelt. Auch das damit einhergehende Optimieren diverser interner Prozesse zahlt auf das Konto einer nachhaltigeren Betriebsführung ein. Hinzu kommt die soziale Verankerung vor Ort als Arbeitgeber für einheimische Fachkräfte. Das Führungsteam unter Michael Ming und Sonja Gübeli hat – als sichtbares Bekenntnis für sein langfristiges und ehrliches Engagement – vor dem Hotel eine Bergkiefer gepflanzt. «Wir sind am Anfang einer Reise. Das Zertifikat ist eine Bestätigung für unser bisheriges Tun und Wirken. Zugleich verleiht uns diese Zertifizierung Schub, weiterhin viel zu unternehmen und unsere Mitarbeitenden wie Gästeschaft für die Anliegen der Nachhaltigkeit konstant zu sensibilisieren. Wir wollen mit unserer Bergkiefer gewissermassen über uns hinauswachsen», führt Sonja Gübeli aus.

Den Gästen konkret vor Augen führen

Mit seiner naturnahen Lage, direkt ans Naturschutzgebiet Rohr Lauenensee angrenzend, trägt das Hotel eine wesentliche Verantwortung für den Schutz von Flora und Fauna. Als beliebter Ausgangspunkt für Ausflüge zum Lauenensee engagiert sich das Haus aktiv in der Kommunikation rund um den Artenschutz. «Der Prozess der «ibex fairstay»-Zertifizierung hat uns insbesondere auch gezeigt, dass wir aktiv darüber sprechen müssen, was wir als Hotel für die Nachhaltigkeit unternehmen und wie unsere Gästeschaft ihren Teil daran leisten kann», erklärt Michael Ming. Eine Initiative Mings aus der Vergangenheit ist die ganzjährige Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die Verlängerung der Postautolinie bis Lauenen Rohrbrücke unmittelbar vors Hotel, ermöglicht durch die Unterstützung der Gemeinde Lauenen. Damit ist eine nahtlose Anreise mit dem Öffentlichen Verkehr für die Gäste möglich. Dank der Kooperation mit Gstaad Saanenland Tourismus im Zuge der «Gstaad Card» ist die Anfahrt für Übernachtungsgäste ab Boltigen im Simmental gratis.

Vor Ort verankert – vor Ort beschafft

In den letzten fünf Jahren wurde das charmante Boutique-Chalet-Hotel in Lauenen bei Gstaad komplett saniert. Dabei hat das Hotel Alpenland-Team lokale und regionale Handwerker beigezogen, was die Verankerung des Betriebs und namentlich des Restaurants als Treffpunkt im Dorf stärkt. Gleiches gilt für die Beschäftigung von hiesigen Fachkräften. Interne sowie externe Weiterbildungen schaffen ein positives Arbeitsklima und sorgen für die entsprechende Treue und Stolz bei der Belegschaft. «Aus der Region, mit der Region» ist auch das Motto, wenn es um den Einkauf von Lebensmitteln geht. Wo immer möglich werden regionale Produzenten berücksichtigt, Produkte frisch zubereitet und vor Ort verarbeitet. Dazu gehört beispielsweise auch eine Weinkarte, die ausschliesslich auf Schweizer Gewächse fokussiert ist.

Nachhaltigkeitslabel für Beherbergungsbetriebe

«ibex fairstay» begleitet seit über 25 Jahren Schweizer Beherbergungsbetriebe auf deren Weg zu einer nachhaltigen Betriebsführung. Mit der Auszeichnung des Hotel Alpenland Lauenen sind es Stand heute 100 Betriebe, die zertifiziert wurden, weitere 40 befinden sich aktuell im Zertifizierungsprozess. Mit einer einzigartigen, praxisnahen Branchenlösung zur Zertifizierung zeichnet es Hotels, Hostels, Campings und andere Beherbergungsformen aus, die ihre Verantwortung für ein umfassend nachhaltiges Handeln überdurchschnittlich gut wahrnehmen. Anita Gschwind, Geschäftsführerin von «ibex fairstay» ergänzt: «Nachhaltigkeit ist weit mehr als der sorgfältige Umgang mit den Ressourcen. Das beweist das Hotel Alpenland mit einem verantwortungsvollen Qualitätsmanagement, welches auch die sozialen und regionalen Aspekte berücksichtigt und vorlebt». Anhand eines tiefgreifenden Kriterienkatalogs, gestützten Berechnungen und Analysen wird der Betrieb durchleuchtet und Verbesserungsmöglichkeiten werden aufgezeigt. «ibex fairstay» ist anerkannt für «Swisstainable Level III-Leading» von Schweiz Tourismus.

Sommer rückt näher

Die Wintersaison klingt am 1. April aus, schon steht der Bergsommer vor der Tür. Und es tut sich was im Hotel Alpenland: José Dura, der bisherige Sous-Chef, übernimmt ab dem 1. Mai als Küchenchef von Silvio Wieland und führt das erfolgreiche Konzept weiter. Lara Wagner übernimmt ab 1. Mai als Chef de Service.

(G)luschtiger ist’s, wenn die Sonne scheint – und es auch ein wenig stinkt. Die Rede ist von einem urchigen Fondue im Hotel Alpenland. Neu serviert das Hotel das Fondue für seine Gäste ganz privat auf dem Zimmerbalkon. Die erstklassige Mischung stammt von der Bio Molkerei «Les Moulins» im Pays d’Enhaut.

Das Chalet-Hotel Alpenland in Lauenen Das charmante Chalet-Hotel Alpenland in Lauenen liegt unweit des weltberühmten Kurortes Gstaad. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Naturparadies Rohr begrüsst das 3-Sterne Superior Berghotel mit 22 Hotelzimmern und zwei Appartements Gäste aus Nah und Fern. Für kulinarische Höhenflüge sorgt das Restaurant Alpenland (13 Gault Millau Punkte). Hier stehen Gerichte, raffiniert interpretiert mit Produkten aus der Region und einem internationalen Touch, auf der Speisekarte. Die wohl schönste Sonnenterrasse im Saanenland mit Blick auf die umgebenden Zwei- und Dreitausender zieht im Winter wie im Sommer sonnenhungrige Gäste und Einheimische an. Durch die naturnahe Lage und unweit des bekannten und besungenen Lauenensees begrüsst das Hotel Alpenland ganzjährig sowohl Sportinteressierte wie auch Geniesser und Familien. Wintersport- und Schneebegeisterte heisst das Hotel Alpenland noch bis zum 1. April 2024 willkommen. Die Sommersaison 2024 startet am 3. Mai 2024.

Medienkontakt Hotel Alpenland Hinterseestrasse 5 3782 Lauenen

Michael Ming Direktor Tel.: +41 33 765 55 66 Mail: hotel@alpenland.ch

Panta Rhei PR Tel.: +41 44 365 20 20 Mail: info@pantarhei.ch