Panta Rhei PR AG

Medienmitteilung: Twerenbold Reisen setzt mit Neuheiten Akzente

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Der Musik- und Veloreisespezialist erweitert die Palette

Twerenbold Reisen setzt mit Neuheiten Akzente

Twerenbold Reisen startet mit über 35 neuen Reisekreationen ins Jahr 2024. Der Spezialist aus Baden inspiriert mit einzigartigen Musik- und Veloreise-Erlebnissen und baut das Angebot im Schnee aus. Die populärsten Reiseziele steuert Twerenbold vermehrt zur besten Zeit unter Vermeidung der saisonalen Peaks an. Geheimtipps wie Montenegro und Slowenien bereichern das Angebot.

Neues Jahr, neue Reiseaussichten: Twerenbold Reisen hat für 2024 bereits über 35 neue Angebote aufgelegt. Zehn Reisepremieren enthält allein der Musikreise-Katalog des Spezialanbieters. Exklusive Aufführungen populärer Meisterwerke in renommierten Opern- und Konzerthäusern von Nürnberg über Bamberg bis Dresden machen die grosse Musikreise von Twerenbold im März 2024 zu einem einzigartigen Erlebnis. Im italienischen Sommer 2024 jubilieren Opernfans am 70. Puccini-Festival in Torre del Lago. Twerenbold hat das Openair-Highlight in der toskanischen Heimat des grossen Komponisten Giacomo Puccini erstmals im Angebot – wie üblich mit einem attraktiven Reiseprogramm rundum. Neu erschliesst Twerenbold auch die Opernfestspiele Savonlinna bequem aus der Schweiz. Die mittelalterliche Wasserburg Olavinlinna bildet mitten in der finnischen Seenplatte die Traumkulisse des Festivals mit über hundertjähriger Tradition.

Neue Perspektiven mit dem E-Bike und E-Mountainbike

Wie bei den Musikreisen zeigt der Twerenbold-Kompass auch auf dem Velo 2024 öfter Richtung Norden. Mit dem eigenen E-Bike oder einem hochwertigen Flyer-Mietbike von Twerenbold lässt sich Cornwalls wildromantische Natur intensiv erfahren. Von den Kreidefelsen von Møns Klint in Dänemark bis zu den Klippen im Naturreservat Kullaberg in Schweden birgt die neue Veloreise an der südskandinavischen Küste viele Höhepunkte ins sich. Wer mit elektronischer Tretunterstützung höher hinaus will, findet an den Technikkursen von Twerenbold in Baden-Rütihof oder im Swiss Bike Park in Oberried (BE) spielend leicht und sicher den Einstieg ins E-Mountainbiking. Frauen freunden sich an den Ladies-Only-Kursen unter sich ohne Leistungsdruck mit dem E-Mountainbike an.

Der Ski-Express ist angerollt

Die Twerenbold-Reisebusse sind in der kalten Jahreszeit präsenter denn je: Bis Mitte März gelangen Unterländer mit dem Ski-Express von Twerenbold schnell und bequem ab Basel, Baden oder Zürich nach Andermatt – und neu auch ab Baden oder Zürich auf die Lenzerheide. Die Busfahrt in die schneesicheren Wintersportgebiete und zurück gibt es ab 15 Franken. Inklusive Tageskarte kostet der Ausflug in eine der beiden Skiarenen für Erwachsene 79 Franken. Twerenbold engagiert sich zudem als Transport-Partner der Initiativen «snow4free», «Sunrise Snow Days» und «Raiffeisen Snow Camps». «So bringen wir tausenden Schweizer Kids und Jugendlichen den Schneesport näher», sagt Thomas Meier, Geschäftsleiter Twerenbold Reisen. Auf der Ski-Safari Dolomiten ziehen Carverinnen und Carver ihre Schwünge in Begleitung des Berner Oberländer Abfahrtscracks Erwin Josi genussvoll in sechs Skigebieten. Mit Ski- sowie Langlauf-Safaris im Pustertal weitet Twerenbold das Winterangebot im Südtirol aus.

Top-Ziele zur besten Jahreszeit

Zum Frühlingsauftakt ab Februar/März und erneut zum Herbstausklang bis Ende November stehen mit Nizza, Venedig oder Neapel ausgewählte Städteperlen auf der Reiseagenda. Das Konzept der Rundreisen unter dem Motto «Top-Ziele zur besten Jahreszeit» erklärt Thomas Meier so: «Im Vorfrühling und Spätherbst sind die faszinierenden Städte nicht überlaufen und die Temperaturen fürs Sightseeing angenehm mild. Und Luxushotels wie das Anantara Plaza in Nizza oder das Palazzo dei Dogi in Venedig locken mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.»

Angesagt: Slowenien und Montenegro

Zu den neuen Geheimtipps im Twerenbold-Programm 2024 zählen Slowenien und Montenegro. Vom malerischen Bleder See über die Julischen Alpen und die grüne Hauptstadt Ljubljana bis zum Küstenort Piran präsentiert sich das kleine Slowenien faszinierend vielseitig. In Montenegro begeistern die Szenerien in der fjordartigen Kotor-Bucht, die Hafenstädte Budva und Perast oder das Naturjuwel Skutarisee im gebirgigen Landesinnern. Die Montenegro-Rundreise im Luxusbus der Königsklasse von Twerenbold beginnt und endet in der kroatischen Stadt Dubrovnik, welche die Gäste bequem über einen Direktflug ab Zürich erreichen. Noch weiter südlich hat Twerenbold mit der grossen Griechenland-Rundreise weiterhin eine echte Empfehlung für all jene im Angebot, die in die mythische Welt des Peloponnes eintauchen wollen.

Reisen in guter Gesellschaft

Die Twerenbold Reisen AG ist der Schweizer Pionier für Busrundreisen in Europa. Der Traditionsveranstalter aus Baden setzt bis heute Massstäbe. Die firmeneigene Busflotte besteht aus 65 hochmodernen Fahrzeugen, darunter 35 Luxusbusse der Königsklasse mit grosszügiger Dreier-Bestuhlung und 90 Zentimetern Sitzabstand. Die Reise mit Twerenbold beginnt in der Deutschschweiz wahlweise in einem der fünf Reiseterminals mit moderner Infrastruktur und grossem Parkplatzangebot oder an einem der Einsteigeorte mit bester ÖV-Anbindung. Dank WiFi in allen Bussen surfen Gäste auch im Ausland kostenlos.

Die Rundreisen führen in über 20 Länder – vom Nordkap bis Nordafrika und von Irland bis nach Griechenland. Wachsender Beliebtheit erfreut sich die Anreise ab Zürich per Flugzeug direkt an die Destination. Neben klassischen Rundreisen sind Musik-, Velo- und weitere Themenreisen eine Spezialität von Twerenbold.

«Wir bieten genussvolle Reiseerfahrungen in guter Gesellschaft und das zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis», erklärt Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe. Zu dieser gehören neben Twerenbold Reisen der Fluss- und Kreuzfahrtenspezialist Excellence – Reisebüro Mittelthurgau, der Pionier für Wanderferien Imbach Reisen, Vögele Reisen, der Spezialist für begleitete Erlebnisreisen, sowie die Reederei Swiss Excellence River Cruise mit neun Flussschiffen.

Informationen für die Medien

Medienstelle Twerenbold Reisen AG c/o Panta Rhei PR, Weinbergstrasse 81, 8006 Zürich Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch T 044 365 20 20