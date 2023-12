Historischer Gasthof in Lübeck: Neuzugang bei Romantik Hotels & Restaurants

Panta Rhei PR AG

Das Romantik Hotel Friederikenhof in Lübeck erweitert ab sofort die Marke Romantik in Norddeutschland. Das Premiumhotel liegt idyllisch im Grünen vor den Toren Lübecks. Es bietet Gästen ein Genusserlebnis in gemütlichem Ambiente und ein Rückzugsort nach einem aktiven Tag in und um Lübeck.

Regionale Spitzenküche

Grossen Wert legt das Romantik Hotel Friederikenhof auf das kulinarische Angebot. Im hauseigenen Restaurant geniessen Gäste im gemütlichen Restaurant mit Kachelofen oder an warmen Tagen im Garten kreative Überraschungen aus weitgehend regionalem Anbau. Küchenchef Felix Lestrat sorgt mit seinem Team für köstliche Kreationen und erstklassige Mehrgang-Menüs. Kulinarisches Highlight ist das alljährliche Schleswig-Holstein Gourmet Festival. Hier ist das Romantik Hotel Friederikenhof fester Bestandteil und zelebriert gemeinsam mit vielen anderen ausgezeichneten Köchen und Köchinnen die reiche kulinarische Vielfalt der Region.

SPA-Momente im Friederikenhof

Der Innenbereich bietet eine vielfältige Auswahl an Saunen für die Gäste. Zusätzlich sorgen eine Infrarotkabine, ein Fussbecken und ein moderner Ruheraum für Erholung. Wohltuende Massagen und Anwendungen runden das SPA-Angebot im Hotel ab. Für Abwechslung sorgen Yoga- und Pilates-Retreats, die Gästen dabei helfen aktiv Stress abzubauen und ihre körperliche sowie psychische Gesundheit zu verbessern. Ab Frühling 2024 erwartet Gäste neu eine Gartensauna mit Panoramablick in die umliegende Natur.

Reiseziel Lübeck

Ruhig zwischen weiten Feldern und grünen Bäumen direkt am Elbe-Lübeck-Kanal gelegen, ist das Romantik Hotel Friederikenhof idealer Ausgangspunkt für Entdeckungen in Lübeck und Umgebung. Der ehemalige Gutshof aus dem 18. Jahrhundert begeistert mit einem stimmigen Gebäude-Ensemble und einer gepflegten und grosszügigen Parkanlage. Heute erwartet Gäste der ursprüngliche Charme historischer Gemäuer zugleich moderner Luxus mit erstklassigem Service. Wenige Autominuten von der historischen Altstadt der UNESCO-Welterbestätte Lübeck, finden Gäste hier Ruhe und Erholung.

Gemeinsame Werte verbinden

Vorstandsvorsitzender Thomas Edelkamp freut sich auf die Zusammenarbeit: «Der Friederikenhof passt perfekt zu uns und teilt die gleichen Werte mit Romantik. Das historische Gutshaus aus dem 18. Jahrhundert ist heute ein faszinierendes Gebäudeensemble und bietet unseren Gästen auch ein fantastisches kulinarisches Erlebnis.»

Hoteldirektor Patrick Wulf hat sich bewusst für die Romantik Hotels entschieden: «Die Romantik Hotels & Restaurants sind eine tolle Kooperation. Schon der Name spricht für Qualität und Anspruch. Ich denke wir passen wunderbar dazu und freuen uns auf viele interessante Gäste aus den Kreisen der Romantiker.»

Die Marke Romantik

Authentische Erlebnisse, herzliche Gastfreundschaft und echte Geschichte(n) prägen die knapp 200 Romantik Hotels & Restaurants in zehn Ländern Europas - von einzigartigen Wellness-Häusern bis zu den Luxushotels von „Pearls by Romantik“. Die Marke ergänzen ausgesuchte Chalets, exklusive B&Bs, sowie Townhouses in pulsierenden Metropolen. Romantik-Gastgeber heissen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Italien, Portugal, Norwegen, Slowenien und Spanien willkommen. Über Partnerschaften mit les Collectionneurs in Frankreich, Secret Retreats in Asien, der Gondwana Collection in Namibia, bietet Romantik Reisenden ein Premium-Netzwerk, zu dem insgesamt 500 besondere Adressen gehören. Ausgezeichnete Kulinarik und gelebte Regionalität vereinen die persönlich geführten Häuser zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach einer starken Marke Romantik, die im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Bestehen feierte.

