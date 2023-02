Loftware, Inc.

Globale Umfrage zeigt Cloud als bevorzugte Bereitstellungsmethode zur Bewältigung bestehender Herausforderungen bei Etikettierung und Lieferkette

Portsmouth, New Hampshire (ots/PRNewswire)

71 % der Unternehmen geben an, dass Cloud/Hybrid in den nächsten drei Jahren die bevorzugte Methode für Etikettierung sein wird

Fast drei Viertel (71 %) der Unternehmen glauben, dass die Cloud oder eine Hybridlösung in den nächsten drei Jahren ihre bevorzugte Bereitstellungsmethode für die Etikettierung sein wird, laut einem Jahresbericht, der heute von Loftware veröffentlicht wurde, dem größten globalen Softwareunternehmen, das sich auf Enterprise-Labeling- und Artwork-Management-Lösungen spezialisiert hat.

Die globale Umfrage, die sich auf Erkenntnisse von fast 500 Fachleuten aus verschiedenen Branchen in 55 Ländern stützt, ergab einen Wandel in der Einstellung zur Cloud-Technologie. Angetrieben von der Notwendigkeit, den Betrieb von laufenden Unterbrechungen der Lieferkette, Produktengpässen, Kostendruck, Prozessineffizienzen und manuellen Fehlern zu isolieren, zeigte der 10. Jahresbericht von Loftware, dass 50 % der Unternehmen bereits wichtige Geschäftsanwendungen in der Cloud bereitstelllen. Im Vergleich dazu verfolgten vor einem Jahr nur knapp 40 % der Unternehmen Cloud-First-Strategien für Unternehmensanwendungen.

„Die Einführung der Cloud erweist sich als Eckpfeiler wirkungsvoller digitaler Transformationsprogramme, wie das starke Feedback unserer Kunden und Partner zeigt. Zu den vielen Vorteilen, die die Cloud zu bieten hat, gehören schnelle Bereitstellungszeiten, geringere Vorabkosten, einfacher Zugang, Skalierbarkeit und automatische Updates", sagte Josh Roffman, Senior Vice President of Marketing and Product Management bei Loftware. „Da Unternehmen aller Größenordnungen bestrebt sind, die Rentabilität zu steigern, das Wachstum voranzutreiben und den Betrieb zu optimieren, erwarten wir, dass eine wachsende Anzahl zukunftsorientierter Unternehmen die Cloud für unternehmenskritische Geschäftsprozesse, einschließlich Etikettierung, einsetzen wird."

Gartner, ein führendes Analyseunternehmen für Technologie, unterstützt diesen Gedanken und ist der Ansicht, dass mehr als 50 % der Unternehmen bis 2027 Cloud-Plattformen nutzen werden, um ihre Geschäftsinitiativen zu beschleunigen.

Die meisten Geschäftsführer, die von Loftware befragt wurden, (80 %) gaben an, dass sich die Herausforderungen in der Lieferkette direkt auf ihr Geschäft ausgewirkt haben. Darüber hinaus gaben 93 % an, dass es wichtig ist, ein Geschäftsmodell zu haben, das Geschwindigkeit und Agilität in dem sich entwickelnden Geschäftsklima von heute unterstützt, während 62 % der Befragten glauben, dass die Ausweitung der Etikettierung auf Partner und Lieferanten es ihnen ermöglicht, eine Neuetikettierung zu vermeiden und dadurch Zeit, Geld und Ressourcen zu sparen. Dies ist keine Überraschung, da die globale Lieferkette von heute ein neues Maß an Transparenz und Agilität erfordert, da Unternehmen neue Lieferanten und Partner hinzufügen, in neue Regionen expandieren, die Betriebskontinuität gewährleisten möchten und versuchen, die steigenden Anforderungen von Regulierungsbehörden und Kunden zu erfüllen.

Transparenz zu fördern ist ein wichtiger Schritt bei der Schaffung belastbarer Lieferketten, wobei 70 % der Befragten die weltweite Rückverfolgbarkeit als Priorität für ihr Unternehmen in den kommenden 12 Monaten sehen. Das liegt daran, dass Unternehmen für Qualität sorgen, Produkte absichern, Patienten schützen, den Standort des Bestands optimieren und eine pünktliche Markteinführung garantieren müssen. Tatsächlich sind 49 % der Befragten der Meinung, dass die Unfähigkeit, Rückrufe effektiv zu verwalten, das größte Risiko dabei ist, Produkte nicht über die Lieferkette zurückverfolgen zu können, was einem Anstieg von 33 % gegenüber vor vier Jahren entspricht. Infolgedessen nutzen Unternehmen die Vorteile der Cloud-Technologie, um schnellere Reaktionszeiten bei der Verwaltung potenzieller Rückrufe zu bieten, Risiken durch gefälschte Waren abzuwenden, die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten und den Ruf der Marke zu schützen.

Digitale Rückverfolgbarkeit kann Unternehmen auch dabei helfen, ihre Ziele in Bezug auf die soziale Verantwortung von Unternehmen zu erreichen. 76 % der Befragten gaben an, bereits eine Nachhaltigkeitsinitiative in ihrem Unternehmen zu haben. Die Möglichkeit, Produkte sowohl vor- als auch nachgelagert nachverfolgen zu können, wird für das Management des Produktlebenszyklus und der nachhaltigen Beschaffung von Bedeutung sein. Intelligente Lieferketten, die Cloud-Technologien nutzen, können Waren in jeder Phase des Weges verfolgen, nachvollziehen und authentifizieren, von Rohstoffen bis hin zu Konsumgütern. Durch die Bereitstellung einer cloudbasierten Etikettierung können Unternehmen den Bestand reduzieren, einen großen globalen Fußabdruck eliminieren und sicherstellen, dass alle Produkte hergestellt, versendet und an den richtigen Ort geliefert werden, wodurch unnötige Verluste und Verschwendung vermieden werden.

Die vierte industrielle Revolution, auch als Industrie 4.0 bekannt, wird sich auch auf Unternehmen und ihre Fertigungsbetriebe im Jahr 2023 und darüber hinaus erheblich auswirken. Wenn es um das Drucken auf der Produktionslinie geht, zeigt die Umfrage von Loftware, dass viel zu viele Unternehmen nach wie vor auf geschlossene Regelkreissysteme angewiesen sind, die eine getrennte, speziell entwickelte Software für verschiedene Geräte haben, was zu manuellen und fehleranfälligen Markierungs- und Codierungsvorgängen führt. 69 % der Unternehmen gaben an, mehrere Anbieter für die Kennzeichnung und Codierung an ihren Standorten zu verwenden, während 41 % sagten, dass Etikettenfehler, die durch manuelle Prozesse verursacht werden, eine der größten Herausforderungen in ihrer aktuellen Markierungs- und Codierungsumgebung darstellen.

Durch die Weiterentwicklung cloudbasierter Technologien können Unternehmen ihre Kennzeichnungs- und Codierungsgeräte für alle Bereiche eines intelligenten Fabrikbetriebs nutzen. Dies bietet Integrationsfunktionen zur Ausgabeverwaltung für alle ihre Geräte, vom Thermo- und Farblaserdruck bis hin zu Markierungs- und Codiergeräten, visuellen Inspektionsystemen, Serialisierungslösungen und vielem mehr. Durch die Übernahme einer solchen Lösung als Teil einer Cloud-First-Strategie erhalten Unternehmen Flexibilität und Genauigkeit beim Drucken, eine höhere Verfügbarkeit der Produktionslinie und mehr Effizienz, um Kosten zu verwalten und das globale Wachstum zu unterstützen.

Um weitere Informationen zu den von Loftware identifizierten Trends zu erhalten, können Sie den vollständigen Bericht kostenlos herunterladen. Registrieren Sie sich außerdem für das Webinar „Die Top-5-Trends bei Artwork für Etikettierung und Verpackung im Jahr 2023", das am 23. Februar 2023 stattfinden wird.

Informationen zu Loftware

Loftware ist der weltweit größte Anbieter von cloudbasiertem Enterprise-Labeling- und Artwork-Management und bietet eine Plattform für eine End-to-end-Etikettierungslösung für Unternehmen jeder Größe an. Das Unternehmen unterhält eine globale Präsenz mit Niederlassungen in den USA, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Slowenien, China und Singapur und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Lösung von Herausforderungen bei der Etikettierung. Wir helfen Unternehmen, die Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Compliance zu verbessern und gleichzeitig die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Etikettierung zu steigern. Als weltweit führender Anbieter von Enterprise-Labeling- und Artwork-Management-Lösungen, zusammen mit Etiketten für klinische Studien und Content-Management, ermöglicht Loftware Flexibilität in der Lieferkette, unterstützt die sich entwickelnden Vorschriften und optimiert die Geschäftsabläufe in einer Vielzahl von Branchen. Dazu gehören die Automobilindustrie, die chemische Industrie, die Konsumgüterindustrie, die Elektronikindustrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Fertigungsindustrie, die Medizintechnik, die Pharmaindustrie, der Einzelhandel und die Bekleidungsindustrie.