FHNW; Fachhochschule Nordwestschweiz: Neuer Direktor der Hochschule für Technik und Umwelt FHNW

Medienmitteilung, 5. September 2023

Neuer Direktor der Hochschule für Technik und Umwelt FHNW

Der Fachhochschulrat der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW hat am 4. September 2023 Dr. Peter Flohr zum neuen Direktor der Hochschule für Technik und Umwelt FHNW gewählt.

Angesichts der aktuellen Herausforderungen im Bereich des Klimawandels, der Ressourcenknappheit und dem Umbau in der Energieversorgung, wird die Lehre und Forschung an der Hochschule für Technik FHNW per Anfang 2025 mit dem Bereich Umwelt ergänzt (siehe Medienmitteilung der Trägerkantone der FHNW vom 28.4.2023). Dazu werden neue Studiengänge geschaffen sowie die entsprechenden Institute und Laborräumlichkeiten aufgebaut. Der Name der Hochschule wird ab 2025 neu «Hochschule für Technik und Umwelt FHNW» lauten.

Dr. Peter Flohr (56) hat sein Studium in Luft- und Raumfahrttechnik 1993 an der Universität Stuttgart (Deutschland) abgeschlossen und erlangte 1998 seine Promotion in angewandter Mathematik an der Universität Cambridge (England). Von 1998 bis 2020 hat er verschiedene Fach- und Führungsaufgaben bei ABB, Alstom und General Electric wahrgenommen und in dieser Zeit eine Vielzahl von Projekten zum Erfolg gebracht. Seit 2020 arbeitet Dr. Peter Flohr an der ZHAW School of Engineering in Winterthur als Fachabteilungsleiter. In dieser Funktion leitet er zurzeit verschiedene Institute und Studiengänge und fördert als Mitglied der Departementsleitung aktiv strategische Weiterentwicklungsprojekte.

Dr. Peter Flohr startet am 1. April 2024 an der FHNW und übernimmt ab 1.1.2025 die strategische und operative Führung der neuen Hochschule für Technik und Umwelt FHNW. In seiner Funktion als neuer Direktor wird er das regionale und nationale Netzwerk der Hochschule ausbauen, die Umwandlung der Hochschule in die zukünftige Hochschule für Technik und Umwelt FHNW leiten, die damit verbundene Positionierung der Hochschule sowie deren Aus- und Weiterbildungsangebot fördern und als Mitglied der Direktion der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW die Entwicklung der FHNW mitverantworten.

Prof. Jürg Christener, der seit der Gründung der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Direktor der Hochschule für Technik FHNW ist, wird auf Ende Mai 2024 pensioniert.

Prof. Dr. Ursula Renold, Präsidentin des Fachhochschulrats der FHNW, freut sich über die Wahl des neuen Direktors. «Der neue Direktor der Hochschule für Technik und Umwelt FHNW muss einem anspruchsvollen Profil entsprechen und die Kompetenz haben, zukünftige Herausforderungen zielorientiert und nachhaltig zu meistern. Hierzu gehört auch die strategische und organisatorische Ausrichtung der neuen Hochschule für Technik und Umwelt FHNW. Wir sind überzeugt, mit Peter Flohr die hierfür geeignete Person gefunden zu haben. Seine fundierte Fach- und breite Führungserfahrung sowohl in der Industrie als auch im Hochschulbereich haben mich sehr beeindruckt», so Prof. Dr. Ursula Renold.

Prof. Dr. Crispino Bergamaschi, Direktionspräsident der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und Leiter des Berufungsverfahrens zieht zur Wahl des neuen Direktors das Fazit: «Ich freue mich ausserordentlich über die Wahl von Peter Flohr. Der neue Direktor hat die Erfahrung, das Netzwerk und die Persönlichkeit, welche für die Funktion als Direktor der Hochschule für Technik und Umwelt FHNW von zentraler Wichtigkeit sind».

