Digitales Know-how für Dynamic Packaging und personalisierten Vertrieb neu inhouse

Twerenbold Reisen Gruppe übernimmt Technologie

von viamonda komplett

Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung: Die Twerenbold Reisen Gruppe übernimmt vom Online-Anbieter viamonda aus Köln, an dem das Badener Traditionsunternehmen seit 2018 beteiligt ist, das komplette technologische Know-how. Die modernste digitale Vertriebstechnologie für massgeschneiderte Gruppen- und Individualreisen eröffnet wegweisende Potenziale im Dynamic Packaging für anspruchsvolle Rundreisen.

Die Twerenbold Reisen Gruppe untermauert ihren Anspruch auf permanente Innovation einmal mehr: Mit der kompletten Übernahme der Technologie von viamonda – die Twerenbold Reisen Gruppe hatte sich bereits 2018 strategisch an diesem spezialisierten Tech-Unternehmen aus Köln beteiligt – beschreitet das fast 130-jährige Traditionsunternehmen konsequent den Weg der Modernisierung und Digitalisierung seiner Angebote. «Wir verfügen fortan inhouse über die modernste Technologie zum Verkauf und zur digitalen Vermarktung von flexiblen Gruppenreisen und individuellen Rundreisen. Damit gewinnen namentlich Vögele Reisen und mittelfristig auch alle anderen Marken in unserer Gruppe noch mehr Entfaltungs- und Wachstumsmöglichkeiten im Bereich des Dynamic Packaging und digitalen Vertriebs – beides Schlüsselthemen in unserer Branche», erklärt Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe.

Grosses Potenzial für Individualisierung

Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen innerhalb der Twerenbold Reisen Gruppe, nutzt schon seit 2021 die Technologie von viamonda und hat erfolgreich sein gesamtes Portfolio an massgeschneiderten Kleingruppen- und individuellen Mietwagenreisen darauf aufgebaut. Dank der gesamthaft akquirierten Technologie lassen sich online im Website-Reiseplaner komplexe Reisearrangements mit wenigen Klicks selbst zusammenstellen. Auch Zusatzprogramme für Kleingruppenreisen sind ganz nach Kundenwunsch abbildbar, was dem Trend nach individualisiertem Dynamic Packaging vollauf gerecht wird. Integraler Bestandteil des gesamten Technologieverbundes ist unter anderem auch die Software des Schweizer Technologieunternehmens Nezasa.

Die Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente – per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss. Die Gruppe erreicht einen Umsatz von 150 Millionen Schweizer Franken und weist 320 Vollzeitstellen aus. Zur Twerenbold Reisen Gruppe gehören folgende Veranstalter: der Spezialist für Bus-, Musik- und Veloreisen Twerenbold Reisen, Excellence – Reisebüro Mittelthurgau als führender Anbieter von Fluss- und Kreuzfahrten, Imbach Reisen als Experte für Wanderreisen und Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen. Über 65 eigene Reisebusse, neun Excellence-Flussschiffe sowie die Motoryacht Excellence Adria zählen zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Das im Jahr 1895 in Baden gegründete Familienunternehmen gehört zu den ältesten noch inhabergeführten KMU im Tourismus in der Schweiz.

