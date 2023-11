Panta Rhei PR AG

Mountain Plaza Hotel öffnet seine Türen für die Wintersaison

Das neue Mountain Plaza Hotel, ehemals Hotel Sunstar Davos, öffnet rechtzeitig zum Start der Wintersaison am 24. November 2023 seine Türen. Das Hotel der Davos Klosters Bergbahnen AG liegt zentral in Davos Platz, unweit vom Jakobshorn und Bolgenareal. Mit seinem grossen Wellnessbereich, seinem kulinarischen Angebot, dem Skishop, verschiedenen Seminarräumen und seiner Infrastruktur ist das Vier-Sterne-Hotel ein idealer Ausgangsort für Sportbegeisterte, Gruppen und Firmenkunden. Zur Eröffnung profitieren Gäste von attraktiven Ski-Packages inklusive Skipass.

Das Mountain Plaza Hotel ist ruhig und zentral gelegen und zu Fuss oder mit dem hoteleigenen Shuttlebus nur wenige Minuten vom Jakobshorn und dem Übungsgelände Bolgen entfernt. Das Haus verfügt über 210 Zimmer, verschiedene Seminarräume, einen grosszügigen Wellnessbereich sowie zwei Restaurants und eine Bar. Im Skishop im Hotel können Gäste ihre Ski- und Snowboardausrüstung zu vergünstigten Konditionen mieten. Junge Gäste kommen im Kinderspielzimmer, Kinderkino, Jugendraum und auf dem Aussenspielplatz auf ihre Kosten. Zudem besteht von Mittwoch bis Sonntag ein kostenloses Betreuungsangebot für Kinder zwischen drei und zehn Jahren.

210 Zimmer für jedes Bedürfnis

Mit 210 Zimmern ist das Mountain Plaza Hotel eines der grössten Hotels der Region. Vom Einzelzimmer über Superior Zimmer für längere Aufenthalte oder für Familien, die mehr Platz benötigen, bis hin zu den Suiten sind die Zimmer komfortabel ausgestattet und bieten einen Rückzugsort nach einem erlebnisreichen Tag an der Bündner Bergluft. Dank der grossen Anzahl Zimmer und seiner Tagungsinfrastruktur eignet sich das Mountain Plaza Hotel insbesondere auch als Unterkunft für Gruppen und für Seminaraufenthalte.

Grosszügiger Wellnessbereich für Entspannung und aktive Erholung

In dem 1000 Quadratmeter grossen Wellnessbereich mit Bio- sowie Blockhaus-Sauna und einer römisch-irischen Therme entspannen Gäste nach einem Tag voller Aktivitäten und tanken neue Energie. Aktive Erholung ermöglichen der Innenpool und der mit diversen Geräten ausgestattete Fitnessraum. Individuelle Behandlungen und Massagen komplettieren das umfassende Wellenessangebot.

Genuss und Geselligkeit trifft auf Lifestyle

Die zwei Restaurants im Hotel, das Plaza Restaurant und das Stübli, bieten eine vielseitige Auswahl an Gerichten mit einem täglich wechselnden Halbpensionsmenü im Restaurant und einem A-la-Carte-Angebot an lokalen Fondues, das im Stübli serviert wird. Der Treffpunkt für Hotelgäste und Einheimische ist die «Mountain Bar» mit der neuen «Mountain Plaza Weinlounge by Vergani» als Blickfang. Hier trifft man sich zum Aperitif oder auf ein Glas Wein und lässt den Tag in entspanntem Ambiente ausklingen.

Das Mountain Plaza Hotel als Teil der Davos Klosters Bergbahnen AG

Die Davos Klosters Bergbahnen AG (DKB) hat im Sommer 2023 das Sunstar Hotel Davos gekauft. Die Bergbahnen Davos besitzen neben den Bergbahnen Jakobshorn und Parsenn / Gotschna verschiedene Hotels in Davos und Klosters – vom einfachen Gruppenhaus bis zum Vier-Sterne-Superior-Hotel – sowie mehrere Tochtergesellschaften.

Davos Klosters Bergbahnen AG Marie-Theres Heeb, Leitung Hotelmarketing Tel.: +41 81 417 62 22; E-Mail: Marie-Theres.Heeb@davosklosters.ch www.davosklostersmountains.ch