Gstaad Palace startet mit glamourösem Programm in die 110. Wintersaison

Gstaad Palace startet mit glamourösem Programm in die 110. Wintersaison

Vor 110 Jahren erfüllte sich Robert Steffen, ein weitsichtiger Sekundarlehrer aus Gstaad, einen Traum: Im Dezember 1913 startete das Gstaad Palace in seine erste Saison – mit Warmwasser in den Zimmern, mit Telefonzelle sowie Tankstelle vor dem Haus. Was damals Luxus war, heisst heute «State-of-the-art». Eine komplett neue Sonnenterrasse im zeitgemässen Design empfängt ab 15. Dezember Sonnenhungrige. Gleichzeitig wurde das Gym mit Marktleader Technogym mit den neuesten Geräten ausgestattet. Mit Wordwide Kids ist neu der führende Anbieter für Kinderbetreuung in der Luxushotellerie an Bord. Die Zukunft im Gstaad Palace hat längst begonnen.

1913, vor 110 Jahren – es war einmal ein weitsichtiger Sekundarlehrer. Dank der Vision von Robert Steffen nahm die Erfolgsgeschichte des Gstaad Palace ihren Lauf. Dank Landkäufen und mit tatkräftiger Unterstützung seines Schwiegervaters konnte Steffen seinen Grundbesitz am Gstaader Oberbort, wo ihm der Bau eines Grand-Hotels vorschwebte, erheblich erweitern. Rechtzeitig zum Beginn der Wintersaison, am 8. Dezember 1913, wurde das Royal-Hôtel & Winter Palace Gstaad aus der Taufe gehoben. Gleichzeitig erstellte er die erste Eisbahn und organisierte das erste Tennisturnier auf dem Palace-Gelände, veranstaltete das erste Skirennen in Gstaad und war massgeblich am Aufbau des Verkehrsvereins beteiligt. Heute, 110 Jahre später, wird das Palace in dritter Generation von der Familie Scherz geführt. Das führende Haus prägt die weltbekannte Ferienregion und den Tourismus wie eh und je.

Frisches Kleid für Sonnenterrasse

Das Saanenland ist bekanntlich sonnenverwöhnt. Das Epizentrum für Sonnenhungrige im Winter wie Sommer ist die Grande Terrasse im Palace. Was 1973 mit dem ersten vollautomatisch bedienbaren, riesigen Sonnensegel in der Schweiz begann, nimmt heute seine logische Fortsetzung. Die Gäste erwartet dank der Kreativität und Innovation der Innenarchitekten und Designer Fischbach & Aberegg aus der Schweiz eine komplett renovierte Terrasse in zeitloser Aufmachung. Die Architekten verleihen der Terrasse ein junges, frisches Ambiente, das die Idee des Grand Hotel-Stils elegant weiterführt. Hier wird genauso das begehrte Palace-Fondue wie eine feine Tasse Tee mit Kuchen serviert. Das einzigartige Panorama und das natürliche Vitamin D sind inbegriffen.

Am Puls der Zukunft – topmodernes Trainingsumfeld

Fit bleibt, wer auch sonst mit der Zeit geht: Das Gstaad Palace und Marktführer Technogym beschreiten zusammen den Weg in das Training der Zukunft. Das italienische Unternehmen hat das Hotelgym mit Equipment der neuesten Generation ausgestattet. Das neue Vorzeige-Hotelgym in Gstaad wartet neben Excite-Cardio-Geräten, freien Gewichten und einer funktionalen Kabelstation mit einem veritablen Primeur in Sachen Digitalisierung auf: der «Biostrength»-Technologie. Das bedeutet, dass man mittels des Technogym Ecosystems weltweit auf seine Trainingsdaten zugreifen, die Workouts aufzeichnen, die eigenen Fortschritte live verfolgen und somit überall wie zu Hause trainieren kann.

Glanz und Glamour: SIXTIES – a Tribute to Vegas

Alljährlich wird im Gstaad Palace Silvester im grossen Stil zelebriert – in diesem Jahr mit einer gehörigen Portion zusätzlichem Glanz und Glamour. «SIXTIES – a Tribute to Vegas» heisst das diesjährige Motto der legendären Neujahrsparty. Für 24 Stunden erwacht die Ära von Frank Sinatra & Co. zu neuem Leben. Sin City liegt für einmal im Saanenland, das Haus und seine illustre Gästeschaft sind hellwach, elegant gekleidet und überall wird Twist getanzt.

Erstes Schweizer Hotel bei WorldwideKids

Wie die Grossen, so feiern auch die Kleinen: Auch diesen Winter wartet Sammy's KidsClub mit einem sorgfältig komponierten Programm aus körperlichen, kreativen und kognitiv inspirierenden Momenten auf. Seit diesem Winter ist das Gstaad Palace Partner von WorldwideKids – als bisher einziges Haus in der Schweiz. Der weltweit führende Anbieter von Familien- und Kinderbetreuung in der Luxushotellerie vergibt das Young Guest Excellence-Siegel an jene Luxushäuser, die strenge Gesundheits- und Sicherheitsstandards für die Kinderbetreuung erfüllen und ihr Engagement für eine familienfreundliche sowie fantasievolle Umgebung untermauern können. Und da kann das Gstaad Palace sich jederzeit sehen lassen – denn hier sind Kids VIK, Very Important Kids: Wer Sammy’s Christmas Tree mitschmücken möchte, bastelt zwischen dem 15. und 24. Dezember seinen ganz persönlichen Weihnachtsschmuck. Wenn’s draussen kalt ist, steht jeweils die Movie Night auf dem Programm. Darüber hinaus gibt’s eine eigene Kinder-Neujahrsparty, einen Streichelzoo mit Lamas und Alpakas, Schafen und Geissen. Ein Novum hat sich auch das Team vom Palace-Spa einfallen lassen: Ab sofort sind auch Sessions für die Kleinen im Angebot: Kinder-Yoga mit Estelle Gomez, der Spa Managerin des Jahres 2023, sanfte Gesichtsbehandlungen oder Massagen mit geeigneten Produkten der französischen Kosmetikmarke Nougatine.

Leckerbissen in der Wintersaison 2023/24

Mit 2 PS: Anreise wie vor 100 Jahren Während dieser Wintersaison können die Gäste des Gstaad Palace eine einzigartige Zeitreise erleben, die sie in die Ära vor dem Automobil zurückversetzt. Gäste, die mit der Bahn nach Gstaad anreisen, werden auf Wunsch mittels einer nostalgischen Kutschenfahrt mit zwei Pferdestärken ins Palace transportiert. Reservationen sind bis 24 Stunden vor Ankunft telefonisch oder per E-Mail möglich.

Neu im Globus: Palace-Fondue by Franz W. Faeh Das einzigartige Palace-Fondue wird ab sofort nebst dem Gstaad Palace exklusiv auch in sämtlichen Globus-Warenhäusern sowie ausgewählten Restaurants in Zürich angeboten – dazu gehören die Hafenkneipe, Fischer's Fritz, die Milchbar, sowie das Münsterhöfli. Das Gstaad-Palace-Fondue wird von der Molkerei Gstaad hergestellt und ist eine «geheime» Mischung von Franz W. Faeh, dem Culinary Director des Gstaad Palace, der selbst im Saanenland aufgewachsen ist. Sein Fondue enthält als Hartkäse den weltberühmten «Le Gruyère AOP» sowie zwei Sorten Halbhartkäse; einen «Vacherin Fribourgeois AOP» sowie «Gstaader Bergkäse» – what else?!

Die Gstaader Zauberformel: Augustinus Bader im Palace Spa Er sorgt aktuell in der Spa-Szene für Aufsehen: Prof. Dr. Augustinus Bader mit seiner preisgekrönten TFC8®-Formel, die der mehrfach ausgezeichnete Professor für Biomedizin an der Universität Leipzig auf der Grundlage von mehr als 30 Jahren Zellforschung entwickelt hat. Die gleichnamigen Anwendungen und Produkte bürgen für eine gesunde Haut dank eines natürlichen Ansatzes, bei der LED-Therapie und – je nach Bedarf – Sauerstoffzufuhr kombiniert werden.

«Green Go»: Special Acts von Weltformat In der kommenden Wintersaison gibt der legendäre Gstaader Nachtclub erneut den Takt im Partyland Saanenland vor: Nebst dem hochkarätigen Resident-DJ Jim Leblanc macht das «Green Go» zwischen dem 15. Dezember und 8. März die Bühne frei für diverse Topacts. Wer an welchen Partywochenenden auflegt, bleibt eine Big Surprise. Kenner:innen merken sich rechtzeitig die Social-Media-Kanäle des «GreenGo» vor. Instagram: @greengoclubofficial Facebook: @greengoclub

Eleganz pur: Valentine's Day by Chopard Am Tag der Liebe wird im Gstaad Palace das eleganteste Paar gekürt. Im Anschluss an ein romantisches Gala-Dinner gehört ein Paar zu den besonders Glücklichen: Chopard stiftet nämlich zwei Schmuckstücke für sie und ihn. Das sind ein Armband aus der Kollektion «My Happy Hearts», das ein in Gold gefasstes Herz aus Karneol ziert, sowie ein Paar Manschettenknöpfe in Form eines Lenkrads. Inspiriert von Geschwindigkeit, Freiheit und Präzision sind diese Kreationen die ultimative Wahl für zeitgenössische Schmuckstücke. Für Hotelgäste ist das Dinner inklusive.

Über das Gstaad Palace Das erstklassige Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz und gehört damit zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit aussergewöhnlichem Panorama auf das Berner Oberland vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen das «PISCINE» mit olympischen Massen und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Familie Scherz begrüsst ihre Gäste im Winter ab dem 15. Dezember 2023 bis zum 8. März 2024.

