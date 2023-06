RTLZWEI

Vier neue Folgen "Das Messie-Team - Start in ein neues Leben" ab 22. Juni um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Dennis Karl und Sabina Hirtz sind wieder als "Das Messie-Team" im Einsatz

Tatkräftige Unterstützung für Betroffene

Neue Folgen ab 22. Juni um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

"Das Messie-Team - Start in ein neues Leben" zeigt wie Hilfesuchenden eine neue Perspektive gegeben wird. Gemeinsam mit Entrümplungsprofi Dennis Karl gibt die Messie-Expertin Sabina Hirtz alles, um Menschen mit dem Messie-Syndrom zu helfen. Durch die Unterstützung des Experten-Teams, an die sich eine Therapie anschließt, erhalten Betroffene die Chance auf einen Neuanfang. Ab dem 22. Juni gibt es vier neue Folgen - immer um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Ein starkes Team: Sabina und Dennis geben mit ihren unterschiedlichen Expertisen alles, um Menschen mit Messie-Syndrom den ersten Schritt in ein neues Leben zu ermöglichen. Die Erkrankung, die Betroffene daran hindert Dinge wegzuwerfen, führt nicht selten zur Verwahrlosung in den eigenen vier Wänden.

Sabina und Dennis gehen den jeweiligen Ursachen des Messie-Syndroms auf den Grund und entrümpeln - gemeinsam mit den Betroffenen und deren Umfeld - das oft vermüllte und völlig zugestellte Zuhause. Dies ist ein oft schmerzhafter Prozess, der gleichzeitig Befreiung bringt.

Im ersten Schritt geht Dennis Karl, Entrümpler und Schädlingsbekämpfer, gegen die unzumutbare Wohnsituation vor. Müll, Dreck und Ungeziefer schockieren ihn nicht. Was ihn aber immer wieder bewegt, sind die Menschen, die hinter den Müllbergen leben. Alle bringen eine andere Geschichte mit. Dennis möchte sie aus dem Chaos in ihrem Zuhause befreien.

Seine Kollegin Sabina Hirtz packt das Problem an der Wurzel. Für die Expertin ist klar, dass es sich beim Messie-Syndrom um eine ernsthafte Krankheit handelt. Deshalb sieht sie es als die wichtigste Aufgabe an, ihre Schützlinge während der Entrümpelung engmaschig zu betreuen und so auch im Inneren für Ordnung zu sorgen. Durch die zusätzliche langfristige psychologische Unterstützung, die sich an die Dreharbeiten anschließt, wird für mehr Stabilität in der Zukunft gesorgt.

Vier neue Folgen "Das Messie-Team - Start in ein neues Leben" - Ab 22. Juni jeden Donnerstag um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Produziert wird das Format von Rainer Laux Productions GmbH & Endemol Shine Germany GmbH.

Über "Das Messie-Team - Start in ein neues Leben":

Sie wollen aufräumen, können es aber nicht. In Deutschland sind schätzungsweise knapp zwei Millionen Menschen vom Messie-Syndrom betroffen. Messie-Expertin Sabina Hirtz und Entrümpelungsprofi Dennis Karl packen das Problem an der Wurzel und helfen den Betroffenen. Ihr Ziel ist es aber nicht nur für ein sauberes Zuhause zu sorgen, sondern den Menschen die Rückkehr in das gesellschaftliche Leben zu ermöglichen.