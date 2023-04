The Publicity Department of Dujiangyan Municipal Party Committee

Wasserfreigabe-Zeremonie in Dujiangyan

Das Dujiangyan Water-Releasing Festival wird am 5. April in Chengdu, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan, eröffnet, um den Gründern des Dujiangyan-Bewässerungssystems zu gedenken.

Anlässlich des Qingming-Festes, das in diesem Jahr auf den 5. April fiel, fand in Chengdu, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan, eine große Zeremonie zum Gedenken an die Gründer des Dujiangyan-Bewässerungssystems statt.

Mehr als 1.000 Gäste aus der ganzen Welt nahmen in traditioneller Kleidung (Hanfu) an der Veranstaltung teil. Dazu gehörten die Botschafter von Ecuador, Thailand und Malta, der Minister der äthiopischen Botschaft in China sowie mehr als 30 Generalkonsuln und Konsularbeamte aus 17 Ländern wie Polen, Chile und Spanien.

Das Dujiangyan-Bewässerungssystem, das vor 2.279 Jahren vom Gouverneur von Sichuan, Li Bing, und seinem Sohn am Oberlauf des Minjiang-Flusses errichtet wurde, ist noch heute in Betrieb. Seit seiner Fertigstellung hat es die Ebene von Chengdu vor Überschwemmungen und Dürren bewahrt.

Seit der Antike haben Arbeiter jeden Winter mit Flößen den Lauf des Minjiang-Flusses blockiert, um die Flussbetten zu erhalten und die Deiche während der Trockenzeit zu verstärken. Im Frühjahr rissen sie die Flöße weg, um Wasser abzulassen und die Felder in der Ebene zu bewässern.

Es wurde allmählich zur Tradition, am Qingming-Fest, das den Beginn einer arbeitsreichen Frühjahrs-Pflugsaison markiert, eine Wasserfreigabe-Zeremonie für das Bewässerungssystem abzuhalten. Heute hat sich diese Tradition zu einer großen Veranstaltung entwickelt - dem Dujiangyan Water-Releasing Festival.

Das Dujiangyan Water-Releasing Festival ist eine der feierlichsten und großartigsten volkskulturellen Aktivitäten im westlichen Sichuan und wurde in die erste Gruppe des nationalen Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Das Dujiangyan Bewässerungssystem wurde zusammen mit dem nahegelegenen Berg Qingcheng als Weltkulturerbe der UNESCO eingestuft.

Grzegorz Piotr Morawski, polnischer Generalkonsul in Chengdu, der zum ersten Mal an dem Festival teilnahm, sagte, es sei sehr beeindruckend gewesen. Er bewundert das chinesische Volk für sein historisches und kulturelles Erbe, denn die Zeremonie ist tausend Jahre alt und wird auch heute noch durchgeführt.

Das Bewässerungssystem bewässert 755.000 Hektar Ackerland in 40 Bezirken der westlichen Sichuan-Ebene und deckt den Wasserbedarf von mehreren zehn Millionen Menschen für den täglichen Bedarf, für die Produktion sowie für den Umwelt- und Naturschutz.

