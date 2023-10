Max Havelaar-Stiftung (Schweiz)

Fairtrade Global Awards: Vier Schweizer Unternehmen ausgezeichnet

Am 4. Oktober 2023 fand in Kenia die erste Verleihung der Fairtrade Global Awards statt, bei der internationale Fairtrade-Partner für ihr herausragendes Engagement und ihre innovativen Ansätze zur Förderung sozialer Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit im Handel gewürdigt wurden. In diesem Rahmen wurden vier Schweizer Partner von Fairtrade Max Havelaar – Coop, Delica AG, Nespresso und HPW – ausgezeichnet.

In Nairobi, Kenia, wurden zum ersten Mal die Fairtrade Global Awards verliehen. Von fünf nominierten Schweizer Fairtrade-Partnern wurden bei dieser Gelegenheit gleich vier ausgezeichnet: Coop («Partner of the Year»), Delica AG («Caribbean & Latin America»), Nespresso («Innovation») und HPW Fresh & Dry Ltd. Ghana («Climate Leader») erhielten jeweils Silber in ihren Kategorien.

«Wir können den fairen Handel nur gemeinsam mit unseren Partnern vorantreiben. Wir freuen uns deswegen ausserordentlich, dass die Jury gleich vier unserer Schweizer Fairtrade-Partner für ihr ausserordentliches Engagement für einen fairen Handel auszeichnete», sagt Simon Aebi, Leiter Commercial bei Fairtrade Max Havelaar. In insgesamt acht Kategorien bewertete die Jury, bestehend aus unabhängigen Expert:innen und Fairtrade-Produzent:innen aus der ganzen Welt, das Engagement und konkrete Projekte der Nominierten, die einen besonders positiven Einfluss auf die soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit haben.

Dreitägiger Fairtrade Business Summit

Die Awards wurden im Rahmen des Fairtrade Business Summits verliehen. Der Summit ist ein dreitägiges Gipfeltreffen, welches die globale Zusammenarbeit von Fairtrade-zertifizierten Kleinbäuer:innen und Unternehmen in den Mittelpunkt stellt. Es bietet Produzent:innen und Unternehmen eine wertvolle Möglichkeit, gemeinsam vor Ort die Herausforderungen und die Zukunft des fairen Handels bei Exkursionen, Keynotes und Panel-Diskussionen zu erörtern.

