Start ins erste Schuljahr nach erfolgter Reform «Kaufleute 2023»

1119 KV-Lernende beginnen an der Wirtschaftsschule KV Zürich ihre Lehre mit neuem Curriculum

29. August 2023 * * * Vergangene Woche haben 1119 Lernende ihre dreijährige Lehre an der Wirtschaftsschule KV Zürich aufgenommen. Sie sind der erste Jahrgang, der seine Lehre nach den Vorgaben der Reform «KV-Lehre 2023» im neuen Modus und mit komplett überarbeitetem Curriculum absolviert. Ziel der Reform war es, die Qualität der beliebtesten Lehre der Schweiz für die Zukunft zu sichern und die Lernenden für die Bedürfnisse der dynamischen Arbeitswelt fit zu machen.

1119 Lernende (2022/23; 1118) haben vergangene Woche ihre KV-Lehre an der Wirtschaftsschule KV Zürich aufgenommen. Damit verzeichnet die Schule im Vergleich zum Vorjahr stabile Lernendenzahlen. Von den angehenden Kaufleuten entschieden sich insgesamt 823 (2022/23; 827) für das neue, dreijährige Ausbildungsmodell «Kaufmann/Kauffrau EFZ». Die bisherige Unterscheidung der Lehrmodelle in Basis-Profil und Erweitertes-Profil fällt mit der Reform «Kaufleute 2023» weg. Zudem absolvieren 296 Lernende (2022/23; 291) in den nächsten drei Jahren die KV-Lehre mit integrierter Berufsmatur (M-Profil).

Erste Reform seit 20 Jahren stellt Weichen für die Zukunft

Nach intensiven Vorbereitungsarbeiten beginnt mit dem Start ins neue Schuljahr nicht nur die Umsetzung der «KV-Lehre 2023» in der Praxis, sondern auch eine neue Ära für die beliebteste Lehre der Schweiz. Schliesslich liegt die letzte Modernisierung im Jahr 2003 bereits 20 Jahre zurück. Dabei sieht das umfassend überarbeitete Curriculum zahlreiche Neuerungen vor: So werden die Lernenden statt in einzelnen Fächern neu in fünf fachübergreifenden Handlungskompetenzen ausgebildet, die im dritten Lehrjahr nach individuellen Bedürfnissen vertieft werden. Ausserdem lernen ab diesem Schuljahr alle Lernenden zwei Fremdsprachen, die in zwei verschiedenen Wahlpflichtbereichen gezielt gestärkt und weiterentwickelt werden können.

Intensive Vorbereitung für ambitioniertes Reformvorhaben

«Wir sind überzeugt, dass die neue KV-Ausbildung den aktuellen Bedürfnissen der sich laufend verändernden Arbeitswelt entspricht und unsere Absolvierenden weiterhin zu gefragten Fachkräften in den verschiedensten Branchen macht. Dementsprechend freuen wir uns, die Reform nach intensiven Vorarbeiten mit unseren Lernenden und Lehrpersonen umzusetzen», sagt Christian Wölfle, Rektor KV Zürich.

