Wir feiern den Internationalen Welthundetag (26.08.) mit dem DEEBOT T20 OMNI. Eine saubere Liebeserklärung an unsere pelzigen Freunde!

Düsseldorf (ots)

Am 26. August feiern wir von ECOVACS mit Hundeliebhaber:innen auf der ganzen Welt den Internationalen Welthundetag, einen besonderen Anlass, um unsere treuen vierbeinigen Freunde zu ehren. Hunde sind nicht nur loyale Begleiter, sondern auch wertvolle Mitglieder unserer Familien. Als stolze Hundebesitzer wissen wir, dass unsere geliebten Haustiere zwar viel Freude bringen, aber auch eine gewisse Herausforderung für die Sauberkeit unseres Zuhauses darstellen können. Das Haaren, Krümel und der Schmutz, den sie von ihren Abenteuern von draußen mitbringen, kann oft eine mühsame Aufgabe sein, den Haushalt sauber zu halten. Doch keine Sorge! Es gibt eine perfekte Lösung, um ein tadelloses und sauberes Zuhause mit Hunden zu gewährleisten - den DEEBOT T20 OMNI von ECOVACS (und offizieller Partner der Westminster Kennel Club Dog Show!)

Der DEEBOT T20 OMNI von ECOVACS ist der erste All-in-One Saug- und Wischroboter mit Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie und säubert dank neuer Auto-Mopp-Hebefunktion nicht nur Hartböden und Teppiche in einem Gang, er befreit den Mopp auch automatisch von Schmutz und Rückständen - optimale Voraussetzungen also, um allerlei Schmutz, wie Futterreste effizient verschwinden zu lassen. Ausgefallene Tierhaare des Haustieres sind ebenfalls kein Problem.

Der DEEBOT T20 OMNI verfügt über eine neue Gummibürste, die in Kombination mit einer Saugkraft von 6.000 pa auch vor Teppichen nicht Halt macht und diese kräftig ruckelt und somit Staub und Tierhaare gezielt in den Saugstrom leitet. Sollte sich das Haustier dabei zeitgleich in der Wohnung befinden, ist das kein Grund zur Panik. Denn mithilfe der innovativen TrueDetect 3D 3.0-Hindernis-Vermeidungstechnologie weicht der DEEBOT T20 OMNI auch beglichen Hindernissen gekonnt aus.

Erhältlich ist der ECOVACS DEEBOT T20 OMNI bei Amazon, Media Markt und Saturn sowie im ECOVACS Onlineshop zu einer UVP von 1.099 EUR.

