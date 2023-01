Neuorganisation Schweizerische Fachstelle für Zuckerrübenbau

LID Pressecorner

In der Schweizerischen Fachstelle für Zuckerrübau (SFZ) kommt es zu einer Neubesetzung. Der bisherige Leiter der Fachstelle, Samuel Jenni, tritt kürzer und macht dem Nachwuchs aus dem eigenen Team Platz. Luzi Schneider wird ab 1. April 2023 die Leitung der Fachstelle übernehmen.

Nach 34 Jahren als Mitarbeiter und auch Leiter der Schweizerischen Fachstelle für Zuckerrübenbau wird Samuel Jenni per Ende März kürzer treten und sein Amt abgeben. Jenni hat die Fachstelle geprägt, entwickelt und sie zum kompetenten Ansprechpartner für alle Zuckerrübenpflanzerinnen und -pflanzern gemacht. Ein grosses Werk, das jetzt in neue Hände gelegt wird. An dieser Stelle dankt der Vorstand im Namen der gesamten SFZ für seinen wertvollen Einsatz und seine Verdienste. Samuel Jenni wird der Fachstelle als Berater weiterhin zur Verfügung stehen.

Es spricht für Samuel Jennis Arbeit, dass seine Nachfolge aus den eigenen Reihen rekrutiert werden konnte. Mit Luzi Schneider, seit 2018 als Mitarbeiter bei der SFZ tätig, konnte eine kompetente Persönlichkeit für die Nachfolge der Leitung per 1. April 2023 gewonnen werden. Luzi Schneider ist seit 4 Jahren als Berater der SFZ im Raum Zürich-Ostschweiz tätig. Der ausgebildete Agraringenieur und dynamische Hockeyspieler hat sowohl seinen Bachelor- als auch seinen Masterstudiengang über Zuckerrüben absolviert. Luzi Schneider übernimmt die Fachstelle in einer anspruchsvollen Zeit mit diversen spannenden pflanzenspezifischen Fragestellungen. Er ist bereit, sich mit seinem Team den vielfältigen Herausforderungen des Rübenanbaus zu stellen. Zu diesem Team gehören Basile Cornamusaz, Berater für die Westschweiz, Samuel Jenni und Hansjörg Weber, beide Berater für das Mittelland, und auch Dr. Madlaina Peter, die für die wissenschaftlichen Aspekte im Zusammenhang mit den verschiedenen Forschungsprojekten für einen leistungsfähigen Rübenanbau verantwortlich zeichnet.

Durch die gezielte Neuorganisation der Fachstelle bleiben die strategischen Ziele erhalten. Die Institution ist bereit ihre Arbeiten und Herausforderungen weiter zu führen und die Pflanzerinnen und Pflanzer beim Rübenanbau zu unterstützen.

