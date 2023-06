Ford Motor Company Switzerland SA

Ford Kuga Graphite Tech Edition: Sondermodell im exklusiven Design mit vielen Assistenzsystemen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Wallisellen (ots)

Ford wertet das SUV-Modell Kuga durch eine Sonderserie mit auffallenden Design-Merkmalen und einer Vielzahl hochwertiger Assistenztechnologien auf. Die neue Kuga Graphite Tech Edition* tritt als erste Variante der Modellreihe im spektakulären Lackton Grey Matter auf und hat einige der fortschrittlichsten und beliebtesten Fahrer-Assistenzsysteme serienmässig an Bord. So kann das Editionsmodell zum Beispiel in der Stadt ohne Lenkeingriffe des Fahrers einparken und auf Autobahnen automatisch den gewünschten Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen halten. Stichwort Antriebsstränge: Für die Graphite Tech Edition steht das gesamte Motorenangebot der Kuga-Baureihe zur Wahl - inklusive des Plug-in-Hybrid (PHEV)-Antriebs sowie der Vollhybrid-, EcoBlue-Diesel- und EcoBoost-Benzinvarianten*. Der Kuga PHEV** war 2021 und 2022 Europas meistgekauftes Plug-in-Hybrid-Fahrzeug1. Die im spanischen Ford-Werk Valencia produzierte Kuga Graphite Tech Edition kann ab sofort bestellt werden. Bereits in diesem Monat sollen die ersten Exemplare zu den Kunden rollen. Verkaufspreis (brutto): ab 46.800 Schweizer Franken.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.