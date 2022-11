Haier Europe

HAIER EUROPE BAUT PRODUKTIONSKAPAZITÄT MIT NEUER SPÜLMASCHINENFABRIK IN DER TÜRKEI WEITER AUS

ESKIŞEHIR, Türkei (ots/PRNewswire)

Dank einer Investition von 40 Mio. EUR wird die Türkei zum größten Produktions- und Exportzentrum des Unternehmens in Europa, um die europäischen und internationalen Märkte zu bedienen.

Haier Europe, Teil von Haier Smart Home , dem weltweit führenden Unternehmen für große Haushaltsgeräte seit sechs Jahren in Folge1 , erweitert seine Produktionspräsenz in Europa mit einer neuen Spülmaschinenfabrik im Industriegebiet des Unternehmens in Eskişehir in der Türkei.

Dank einer Investition von mehr als 40 Millionen Euro wird die neue Fabrik über eine volle Kapazität von einer Million Einheiten pro Jahr verfügen. Die neue Produktionsstätte stärkt die Präsenz von Haier in Europa, wo sich das Unternehmen durch seine Produktführerschaft in mehreren Kategorien auszeichnet und das Ziel verfolgt, zu den drei größten Hausgeräteherstellern in der Region zu gehören.

Die mit Solarzellen ausgestattete neue Fabrik verfügt über eine verbesserte Produktionskapazität mit einem hohen Automatisierungsgrad: Betriebsroboter und fortschrittliche Produktionsprozesse dank 100 % automatischer Messsysteme, Leckageerkennung und vollständiger Rückverfolgbarkeit der entscheidenden Komponenten.

Haier Europe baut seine Produktführerschaft im Bereich der Wasch- und Spülmaschinen sowohl für freistehende als auch für eingebaute Geräte mit den drei europaweiten Marken Candy, Hoover und Haier weiter aus. Alle Produkte ermöglichen fortschrittliche Konnektivität über die hOn-App, das Ökosystem für intelligente Geräte, mit dem alle Produkte der Marken von Haier Europe verbunden werden können.

„Haier Europe überflügelt in Bezug auf Produkte und Markenführung weiterhin den Markt und ist das am schnellsten wachsende Unternehmen in Europa", erklärt Yannick Fierling, Vorstandsvorsitzender von Haier Europe. „Der Ausbau unseres Gewerbeparks in der Türkei ist ein weiterer Schritt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens, und die Investitionen stehen in vollem Einklang mit unserer ‚Null-Distanz zum Verbraucher'-Philosophie. Sie zielen darauf ab, den Nutzern reichhaltige und sinnvolle Erfahrungen zu bieten."

Die neue Spülmaschinenfabrik befindet sich innerhalb des New Green Field Production Campus von Haier in der Türkei, wo das Unternehmen in den letzten zwei Jahren umfangreiche Investitionen getätigt hat, zuletzt mit der Eröffnung einer Plattform für alle Wäschetrockner in Standardgröße im Jahr 2021. Die Erweiterung der Waschplattformen spielt eine zentrale Rolle in der Markteinführungs- und Kundenzentrierungsstrategie. Das Unternehmen wird weiterhin in neue erstklassige Energieinnovationen investieren und patentierte Technologien von Haier Europe einführen.

