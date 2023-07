Panta Rhei PR AG

Air France, die offizielle Partnerin der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024

Air France, die offizielle Partnerin der

Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris

Air France bereitet sich schon jetzt darauf vor, Menschen aus aller Welt vom 24. Juli bis 11. August 2024 für die Olympischen Spiele 2024 und vom 28. August bis 8. September 2024 für die Paralympischen Spiele 2024 in Paris willkommen zu heissen.

Eine wichtige Partnerschaft als Fortsetzung der Unterstützung für die Kandidatur von Paris 2024 und des Transports der olympischen Flamme in der Concorde bei den Spielen in Albertville 1992.

Am 20. Juli 2023 gab Air France die Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens mit dem Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris bekannt. Die Fluggesellschaft wird damit offizieller Partner der 33. Olympischen Spiele der Neuzeit und bekräftigt ihre Unterstützung für die Organisation dieses Weltereignisses, nachdem sie bereits 2016 Partnerin der Bewerbung von Paris 2024 war.

«Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris zu verlängern. Nachdem Paris den Zuschlag für die Spiele erhalten hat, können wir es kaum erwarten, unseren Beitrag zum Erfolg dieser globalen Veranstaltung zu leisten. Die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris entsprechen unseren Zielen und Werten bei Air France. Mehr denn je werden wir im Sommer 2024 das Beste Frankreichs in die Welt hinaustragen, indem wir Exzellenz, Respekt und Inklusivität fördern», sagt Benjamin Smith, CEO der Air France-KLM Gruppe.

«Wir setzen bereits alle unsere Ressourcen bei Air France ein, um die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zu einem Erfolg zu machen. Die Vorbereitungen laufen bereits seit mehreren Monaten und werden bis zum nächsten Sommer intensiviert, um die Athletinnen und Athleten sowie Fans zu den verschiedenen olympischen und paralympischen Austragungsorten zu bringen. Wir und unsere 38 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf diese Reise und darauf, sie mit Gästen aus aller Welt zu teilen», erklärt Anne Rigail, CEO von Air France.

Der Präsident des Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris, Tony Estanguet, fügt hinzu: «Wie Sie sich vorstellen können, freuen wir uns ganz besonders, Air France als offizielle Partnerin der Olympischen Spiele zum Abenteuer Paris 2024 begrüssen zu dürfen. Die traditionsreiche Fluggesellschaft ist ein Flaggschiff der französischen Wirtschaft, hat eine lange verbindende Geschichte zu den Olympischen Spielen und unterstützt uns seit der Bewerbungsphase im Jahr 2016. Gemeinsam mit Air France freuen wir uns darauf, die ganze Welt willkommen zu heissen und unser Versprechen einzulösen, die Olympischen Spiele nach französischer Art auszurichten, ganz nach unserem Motto: «Games wide open!»

Air France bereitet sich bereits auf die Magie der Spiele vor

Air France mobilisiert bereits die eigenen Teams in Paris und weltweit, um sich auf die Ankunft der Athletinnen und Athleten, Fans und Medienvertretenden in Frankreich anlässlich der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris vorzubereiten.

Besondere Aufmerksamkeit wird Reisenden mit eingeschränkter Mobilität oder einer Behinderung gewidmet, die sich an den SAPHIR Service [1] der Fluggesellschaft wenden können, um Unterstützung zu erhalten.

Die Mitarbeitenden von Air France bereiten ausserdem die Laderäume der Flugzeuge für den Transport der Sportgeräte vor, die in den verschiedenen olympischen und paralympischen Disziplinen zum Einsatz kommen werden: Speere, Sprungstäbe, Kajaks, Fahrräder, Rollstühle und sogar Surfbretter, die in den Wellen von Teahupo'o auf Tahiti zum Einsatz kommen werden.

Air France wird bei der Registrierung im Olympischen Dorf in Seine-Saint-Denis behilflich sein, damit die Athletinnen und Athleten direkt vor Ort einchecken und ihr Gepäck sowie ihre Sportausrüstung für den Rückflug abgeben können. Anschliessend können sie über eine zugewiesene Route zum Flughafen pendeln.

Air France: Partnerin der Bewerbung Paris 2024

Air France unterstützt seit 2016 die Bewerbung der Stadt Paris für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024. Zu diesem Anlass schmückte die Fluggesellschaft zehn ihrer Flugzeuge mehrere Jahre mit dem vom Eiffelturm inspirierten Logo in Form der Zahl 24 aus.

Im September 2017, nachdem Paris den Zuschlag für die Olympischen Spiele 2024 erhalten hatte, flog Air France die französische Delegation unter der Leitung von Tony Estanguet von Lima zurück nach Paris. Nachdem die olympische Flagge fünf Jahre in Japan hing, wurde sie im Anschluss der Olympischen Spiele in Tokio, am 9. August 2021 an Bord einer Air-France Maschine nach Paris gebracht. Dort wurde die französische Delegation am Flughafen in Paris-Charles de Gaulle von den Mitarbeitenden der Fluggesellschaft empfangen, wo sie den offiziellen Start des Countdowns bis zum 26. Juli 2024 bekannt gaben, dem Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris 2024.

Rekordverdächtige Spiele in Albertville 1992

Air France befördert seit 1952 französische und internationale Sportdelegationen zu den Olympischen Spielen. Als offizielle Fluggesellschaft der Olympischen Spiele 1992 in Albertville (Savoyen) und offizielle Partnerin der französischen Olympia- und Paralympics-Delegation, flog Air France das olympische Feuer mit der Concorde mit einer Geschwindigkeit von 2200 km/h von Athen nach Paris. Mit dieser historischen Leistung stellte die Air France einen Rekord als schnellste Flamme der Geschichte auf.

[1] Seit über 20 Jahren bietet der SAPHIR Service Air France-Kunden mit Behinderungen vor und nach dem Flug Unterstützung während der gesamten Reise: Hilfe bei der Buchung, Ausstellung der Tickets, Bereitstellung von Hilfeleistungen in Zusammenarbeit mit dem Dienst für Sondertransporte. Air France befördert jedes Jahr fast

600 000 Kunden mit dieser besonderen Unterstützung. Um mehr zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

