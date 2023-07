Panta Rhei PR AG

Gstaad Palace in Fahrt: Schweizweit Nummer 1 & Nummer 3 in Europa

Gstaad, 27. Juli 2023 – Grosse Freude herrscht im Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace: Beim jährlichen Hotel-Ranking des Schweizer Wirtschaftsmagazins «BILANZ» feiert das legendäre Haus in Gstaad die Rückkehr auf den gloriosen 1. Platz der Schweizer Ferienhotels. Zudem ist das Gstaad Palace Nummer Drei unter den 150 besten europäischen Leisure Hotels.

Das Schweizer Wirtschaftsmagazin BILANZ hat in seiner neuesten Ausgabe von heute 27. Juli 2023 in seinem jährlichen Rating für das beste Ferienhotel der Schweiz das Gstaad Palace auf Platz 1 gehievt. Das Gstaad Palace gehört seit eh und je zu den führenden Häusern der Schweiz und war in den letzten Jahren stets unter den ersten Drei rangiert. Umso grösser ist natürlich die Freude in Gstaad über die Rückeroberung des Spitzenplatzes: «Dass wir diese Auszeichnung erlangen, ist nicht selbstverständlich. Wir widmen diesen Erfolg der ganzen Palace-Family – unseren 224 Mitarbeitenden im Sommer und den 300 Teammitgliedern im Winter, die uns seit Jahr und Tag die Treue halten. Gerade diese familiäre Atmosphäre zieht neue Talente an, was in heutigen Zeiten besonders wertvoll ist», erklärt Andrea Scherz, Besitzer und General Manager. Das Haus erfreut sich aktuell einer starken Nachfrage – primär weiterhin dank Gästen aus der Schweiz. «Dieser Sommer wird erneut ein Spitzenresultat zeitigen. Wir haben die schwierigen Zeiten der Covid-Pandemie definitiv hinter uns gelassen und können trotz einer komplexen geopolitischen Situation gute Zahlen schreiben. Das motiviert enorm, zumal uns auch die unabhängigen Experten gute Arbeit attestieren», so Scherz zum jüngsten BILANZ-Ranking. Dass «sein Palace« auch den dritten Rang unter den 150 besten europäischen Ferienhotels errungen hat, macht Andrea Scherz – der zugleich Chairman von Leading Hotels of the World ist und damit die Tradition seines Grossvaters und Vaters fortführt – doppelt stolz.

Rares Gut: Tophotels in Familienbesitz

Als eines von wenigen ist das Gstaad Palace seit drei Generationen fest in Familienhand. Die DNA des nunmehr schon 110 Jahre jungen Hauses ist dessen Historie, die zugleich das Fundament für eine permanente Weiterentwicklung bildete. Seit drei Generationen – schon Grossvater Ernst Scherz sowie Vater Ernst Andrea Scherz prägten das Haus mit ihrer unverwechselbaren Handschrift – lebt die Familie Scherz mit dem Palace-Team tagtäglich diesen Spirit, den sie dem Anspruch «It’s not a fairy tale, it’s real» auf den Punkt bringt. «Wir setzen auf ehrlichen, authentischen Luxus. Die Natürlichkeit im Umgang mit unseren weit gereisten Gästen ist das Erfolgsrezept. Wir leben in einer fantastischen Region, die in ihrer Echtheit kaum zu übertreffen ist, und reichern dieses Ferienglück mit einem familiär-sympathischen Service auf Augenhöhe in allen Belangen an», hält Andrea Scherz fest. Das Gstaad Palace ist noch bis zum 10. September 2023 geöffnet – und macht sich dann fit für die Wintersaison, die am 15. Dezember 2023 startet.

