SUISA

MEDIENMITTEILUNG: 100 Jahre SUISA - erste Briefmarke mit Augmented Reality und Musik

Bild-Infos

Download

2 Dokumente

Die SUISA, die Genossenschaft der Urheber/innen und Verleger/innen von Musik in der Schweiz und in Liechtenstein, feiert dieses Jahr ihren 100. Geburtstag. Durch eine aussergewöhnliche Briefmarke wertschätzt die Schweizerische Post den 100-jährigen Einsatz der SUISA für faire Bezahlung der Urheberinnen, Urheber und Musikverlagen. Die SUISA-Sondermarke ist die erste Briefmarke der Schweiz mit Augmented Reality und Musik. Sie ist seit dem 9. Mai in allen Schweizer Poststellen erhältlich. Gestern wurde die Sondermarke anlässlich der Prix Walo-Preisverleihung offiziell übergeben.

Zürich, 15. Mai 2023 – Die Schweizerische Post ehrt den 100. Geburtstag der SUISA mit einer Sondermarke. Die 110-Rappen-Briefmarke zeigt eine Frau, die in einer Häuserflucht zu den Klängen einer Gitarristin, eines Trompeters und eines Schwyzerörgelers tanzt. Da die SUISA die Genossenschaft der Urheber/innen und Verleger/innen von Musik ist, entstand die Idee, dass sich die Figuren auf der Marke zu Musik bewegen. Mittels der Post-App kann man die Sondermarke scannen, und schon erwacht die Briefmarke zum Leben: In der Animation erscheint zuerst eine Berglandschaft, aus der zusammen mit der Musik Noten aufsteigen. Dann taucht eine Häuserflucht auf, in deren Strassenmitte eine Frau im getupften Sommerkleid zur Musik tanzt, die von drei Strassenmusikerinnen und -musikern gespielt wird. Zum Schluss steigen die Buchstaben S, U, I, S, A auf.

«Bei dieser Briefmarke war klar, dass sie in irgendeiner Art und Weise Musik erzeugen muss.»

Mit dieser Sondermarke betreten die Schweizerische Post und die SUISA in der Schweiz Neuland: Es ist die erste Briefmarke hierzulande, die nicht nur animiert ist, sondern zusätzlich auch Musik enthält. Beim ersten Austausch über die SUISA-Briefmarke schlug Anik Coray, die Produktmanagerin Briefmarken & Philatelie der Post, vor, diese Sondermarke mit der Dimension Musik zu erweitern.

«Bei dieser Briefmarke war klar, dass sie in irgendeiner Art und Weise Musik erzeugen muss. Erstmals haben wir hierzu die Briefmarke in Kombination mit Augmented Reality auch mit Musik hinterlegt. Der Songkomponist Greis hat den SUISA-Jubiläumssong extra auf die Animation angepasst. So sind die Bewegungen der Figuren in der Briefmarke 1:1 auf das Lied abgestimmt. Eine absolute Neuheit in der Schweizer Briefmarkenwelt!»

Anik Coray, Produktmanagerin Briefmarken & Philatelie, Post CH Netz AG

Die Musik zur Animation stammt vom Berner Rapper Greis. Bereits Anfang Jahr hat er den mehrsprachigen SUISA-Jubiläumssong «Anthem 2023» veröffentlicht. Geschrieben wurde das Stück von Greis, Kackmusikk, C. Perkins und Ben Mühlethaler. So lag es nahe, dass Greis und sein Produzententeam eigens für die Briefmarke aus dem Stück eine 16 Sekunden lange Instrumentalversion kreierten. Die Instrumente wurden in enger Zusammenarbeit mit den Grafikern sekundengenau auf den Auftritt der Gitarristin, den Schwyzerörgeler und den Trompeter in der Animation eingespielt. Für die Animation beauftragte die Post die Zürcher Agentur Vaudeville Studios, welche die Bewegung der Figuren genau auf die Musik abstimmte.

Offizielle Übergabe der Briefmarke am Prix Walo

Gestern Sonntag, 14. Mai 2023, überreichte Vijdan Gussen von der Schweizerischen Post an der Prix-Walo-Preisverleihung die Marke offiziell an den SUISA CEO Andreas Wegelin. Bereits seit dem 9. Mai ist die Sondermarke an allen Schweizer Poststellen erhältlich und kann auch online unter postshop.ch bestellt werden.

Weitere Informationen zur SUISA-Sondermarke finden Sie im SUISAblog.

Jubiläumsjahr der SUISA

Die SUISA feiert dieses Jahr ihren 100. Geburtstag. Gegründet wurde die Urheberrechtsgesellschaft am 22. Juni 1923 in Bern als MECHANLIZENZ. Im Rahmen des Jubiläumsjahrs sind diverse Massnahmen geplant, wie die unterhaltsam-informative Webserie «Louis checkt’s - Was wirklich hinter der SUISA steckt» erstellt und die Jubiläums-Webseite www.suisa100.ch.

Weitere Auskünfte:

Giorgio Tebaldi

Leiter Kommunikation SUISA

Tel. +41 44 485 65 03

E-Mail: giorgio.tebaldi@suisa.ch

Über die SUISA

Die SUISA ist die Genossenschaft der Komponisten/innen, Textautoren/innen und Musikverleger/innen der Schweiz und Liechtensteins. Zu ihren über 41 000 Mitgliedern zählen Musikschaffende aller Sparten. In der Schweiz und in Liechtenstein vertritt die SUISA das Repertoire der Musik von weltweit zwei Millionen Musikurheber/innen. Sie erteilt Lizenzen für die Nutzung dieses Weltrepertoires an über 120 000 Kunden. 2017 hat die SUISA zusammen mit der US-amerikanischen Musikorganisation SESAC das Joint Venture Mint Digital Services gegründet. Das Unternehmen verantwortet die Abrechnung und Administration des länderübergreifenden Musik-Lizenzierungsgeschäfts von SESAC, deren Tochterfirma The Harry Fox Agency und der SUISA mit Online-Anbietern und bietet ihre Dienstleistungen auch Verlagen an.

Mit rund 230 Mitarbeitenden an den Standorten Zürich, Lausanne und Lugano erzielt die SUISA einen Umsatz von über 160 Millionen Franken. Als nicht gewinnorientierte Organisation verteilt sie die Einnahmen aus den Lizenzen nach Abzug der Verwaltungskosten an die Musikurheber/innen und -verleger/innen. www.suisa.ch

.