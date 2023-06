Panta Rhei PR AG

Air France gewinnt mehrere Auszeichnungen bei den Skytrax World Airline Awards 2023

Air France gewinnt mehrere Auszeichnungen bei den

Skytrax World Airline Awards 2023

Am 20. Juni 2023 wurde Air France bei der Verleihung der Skytrax World Airline Awards 2023 auf der Paris Air Show in Le Bourget in Frankreich mit mehreren Preisen ausgezeichnet.

Zum dritten Mal in Folge wurde Air France zur besten Fluggesellschaft in Westeuropa gewählt. Auch in der Rangliste der weltbesten Fluggesellschaften setzte Air France seine Aufwärtsbewegung fort und rückte in diesem Jahr von Platz 8 auf Platz 7 vor.

Die Fluggesellschaft belegte den ersten Platz in 3 Kategorien im Zusammenhang mit ihrem La Première-Service: Beste First Class Airport Lounge, bestes First Class Airline Lounge Catering und bestes First Class Onboard Catering.

«Alle Air France-Teams sind sehr stolz auf diese Auszeichnungen, die das exzellente Reiseerlebnis würdigen, das wir unseren Fluggästen bieten, insbesondere im Hinblick auf unser La Première-Angebot, das wieder einmal zu den besten weltweit gehört. Dieser aussergewöhnliche Service ist Teil unserer DNA und ermöglicht es uns, den französischen Lebensstil in der ganzen Welt zu verbreiten. Im Namen von Air France möchte ich mich bei allen Kundinnen und Kunden bedanken, die bei dem diesjährigen Wettbewerb ihre Stimme abgegeben haben und damit ihre Verbundenheit mit unserer Marke und ihren Produkten und Dienstleistungen zum Ausdruck gebracht haben», so Air France CEO Anne Rigail.

Mit dem La Première Service bietet Air France ein einzigartiges, massgeschneidertes Reiseerlebnis für Fluggäste, die auch die kleinsten Details zu schätzen wissen. Bei der Ankunft in Paris-Charles de Gaulle werden die Gäste von La Première in einer speziellen Lounge im Terminal 2E empfangen. Die von dem Architekten Didier Lefort entworfene Air France La Première Lounge ist ein exklusiver, 1000 Quadratmeter grosser Raum, der Ruhe und Gelassenheit bietet und ein aussergewöhnliches Reiseerlebnis verspricht. Die Gastronomie steht hier an erster Stelle, mit einem Menü und einer Wein- und Champagnerkarte, die von Alain Ducasse und seinen Mitarbeitenden entworfen wurden. Auf der prestigeträchtigen Speisekarte stehen unter anderem die berühmten Coquillettes mit Schinken und schwarzem Trüffel und die Rum- oder Armagnac-Baba, wie in Monte Carlo. Im Herzen der Lounge bietet Air France ihren Gästen ausserdem einen Behandlungsbereich von Sisley, einem französischen Pionier der Phytokosmetik, der für einen Moment der Entspannung sorgt und das französische Reiseerlebnis feiert. Vor einem Tages- oder Nachtflug oder zwischen zwei Flügen bietet dieser «Sisley La Première Bereich» den Kundinnen und Kunden von Air France La Première das gesamte Know-how der Marke Sisley mit einer Reihe von Behandlungen, die auf die Zeit abgestimmt sind, die sie in der Lounge verbringen.

Der prestigeträchtige Geist von La Première kommt dann an Bord in vier Privatsuiten zum Ausdruck, die in einer Auswahl von Boeing 777-300 ER Flugzeugen verfügbar sind. Jede La Première-Suite bietet einen grossen privaten Raum und verspricht optimales Wohlbefinden. Sie können ganz oder teilweise isoliert sein, sich frei in der Kabine bewegen und schlafen, als ob Sie in Ihrem eigenen Bett wären. Beim Abflug von Paris und bestimmten internationalen Zielen arbeitet Air France mit talentierten Köchen zusammen, die die französische Haute Cuisine an Bord zum Leben erwecken. Sie bieten den Passagieren schmackhafte Gerichte an, die sie an Bord geniessen können. Mit sorgfältig ausgewählten saisonalen Produkten, vegetarischen Optionen und, bei Abflügen ab Paris, Fleisch oder Geflügel französischer Herkunft oder Fisch aus nachhaltiger Fischerei, kreieren die Köche immer raffiniertere Kreationen für die Gäste der Fluggesellschaft. Abgerundet wird das kulinarische Erlebnis durch eine Auswahl an aussergewöhnlichen Backwaren und eine Wein- und Champagnerkarte, die von Paolo Basso, dem weltbesten Sommelier 2013, zusammengestellt wurde. Und nicht zuletzt wird jede Mahlzeit auf Geschirr serviert, das von einigen der besten französischen Designer speziell für die Fluggesellschaft entworfen wurde.

Bei Air France La Première gehen Wohlbefinden und Entspannung Hand in Hand und sorgen für ein aussergewöhnliches Reiseerlebnis. Eine Welt, in der alles durchdacht ist, um den Gästen von Air France einen Moment der Privatsphäre, des Komforts und der Raffinesse zu bieten. Die Teams von La Premiere Air France bieten einen aufmerksamen und persönlichen Service, der auf die Wünsche jedes einzelnen Kunden eingeht - von der Telefonberatung vor dem Flug bis zur Ankunft am Zielort.

Air France arbeitet derzeit an der Gestaltung einer völlig neuen La Première-Kabine, die im Jahr 2024 in Betrieb gehen soll. Die zukünftige Kabine wird die längste auf dem Markt sein und bis zu drei modulare und völlig private Suiten für eine noch aussergewöhnlichere Reise bieten, mit einem Sitz, einer Chaiselongue und einem völlig flachen Bett. Sie wird in einer grösseren Anzahl von Flugzeugen als bisher verfügbar sein.

Über Skytrax

Skytrax ist eine internationale Bewertungsagentur für den Luftverkehr, die seit 1999 die World Airline Awards, die «Oscars der Luftfahrtindustrie», vergibt. Reisende aus der ganzen Welt stimmen in der weltweit grössten Umfrage zur Zufriedenheit von Fluggästen ab, um die Gewinner dieser Auszeichnungen zu ermitteln. An der Online-Umfrage 2022/2023 haben Kundinnen und Kunden aus über 100 Ländern teilgenommen, wobei mehr als 20 Millionen Bewertungen in die Ergebnisse eingeflossen sind. Mehr als 325 Fluggesellschaften wurden in das Endergebnis des Wettbewerbs aufgenommen.

