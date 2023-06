Panta Rhei PR AG

Der neue Reisestandard bei Air France: Demnächst im Airbus A350 verfügbar

Air France setzt die Einführung ihres neuen Reisestandards fort, der ein Höchstmass an Komfort und Technologie an Bord ihrer Business-, Premium Economy- und Economy-Kabinen vereint.

Die neuen Standards, die bereits in ausgewählten Boeing 777-300 ER verfügbar sind, werden ab Juli 2023 schrittweise auch in der künftigen Airbus A350-Flotte des Unternehmens zur Norm.

Diese Flugzeuge verfügen über noch nie dagewesene technologische Innovationen: den breitesten Bildschirm der gesamten Air France-Flotte, ein grosses Touchpad zum einfachen Bedienen der Sitzumgebung in der Business-Kabine sowie neue Kopplungsoptionen für die Verbindung persönlicher Geräte in allen Reisekabinen.

Während der Aircraft Interiors Expo 2023 in Hamburg gewährte Air France einen exklusiven ersten Blick auf ihren brandneuen Business-Sitz. Der Sitz, der die höchsten Industriestandards in Bezug auf Komfort und Bordtechnologie erfüllt, verfügt über eine Schiebetür, die es den Passagieren ermöglicht, einen komplett privaten Raum zu schaffen. Zudem lässt sich der Sitz in ein fast zwei Meter langes, flaches Bett verwandeln. Die Sitze in der Mitte der Kabine sind mit einer Trennwand ausgestattet, die heruntergefahren werden kann, um einen Raum zu schaffen, in dem die Passagiere den Flug gemeinsam geniessen können.

Der exklusiv für Air France entwickelte Sitz wird in den neuen Airbus A350 verfügbar sein, die bis 2025 die Langstreckenflotte des Unternehmens ergänzen. In dieser neuen Konfiguration wird der Airbus A350 über neue Kabinen für alle Reiseklassen verfügen (48 Business-Sitze, 32 Premium Economy-Sitze und 212 Economy-Sitze).

Mit dieser jüngsten strategischen Entwicklung verfolgt Air France die Einführung ihrer bisher fortschrittlichsten Standards für den Reisekomfort an Bord, die auf den bereits in zwölf Boeing 777-300 ER-Flugzeugen installierten Standards aufbauen.

Insgesamt hat Air France 41 Airbus A350-900 bestellt, deren Auslieferung kontinuierlich voranschreitet. Das Unternehmen hat bereits 20 dieser Flugzeuge erhalten. Der 21. A350 mit dem Namen «Aix-en-Provence» wird das erste Flugzeug mit dieser neuen Kabinenkonfiguration sein und seinen ersten kommerziellen Flug im Juli 2023 absolvieren.

Das Design der 48 geräumigen Business-Sitze basiert auf dem «Drei-F»-Konzept: Full Flat, das heisst der Sitz verwandelt sich in ein echtes Bett mit 53 cm Breite und fast zwei Metern Länge; Full Access, das heisst alle Passagiere haben direkten Zugang zum Gang; und Full Privacy, also optimale Abgeschiedenheit. Eine neue Schiebetür ermöglicht es den Passagieren, einen völlig geschlossenen Raum zu schaffen, der von den anderen Passagieren in der Kabine nicht einsehbar ist. Für noch mehr Privatsphäre für gemeinsam reisende Passagiere sind die Sitze in der Mitte der Kabine jetzt mit einer Trennwand ausgestattet, die abgesenkt werden kann, um auf Wunsch einen gemeinsamen Raum zu schaffen.

Beim Betreten des Flugzeugs werden die Fluggäste von einem beleuchteten, geflügelten Seepferdchen begrüsst, das die Ursprünge und die reiche Geschichte der Airline verkörpert. Die grossen Fenster der Kabine sind mit automatischen Jalousien ausgestattet, die es den Passagieren ermöglichen, die Lichtintensität während des Flugs zu regulieren.

Air France hat für die Herstellung der Sitze sorgfältig hochwertige, weiche und natürliche Materialien ausgewählt, darunter Wolle, gebürstetes Aluminium und vollnarbiges französisches Leder. Jeder Sitz ist weich gepolstert, um den Komfort zu erhöhen, und mit dem roten Markenzeichen der Fluggesellschaft bestickt.

Eine persönliche Ablage ist mit einem Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, einem Schminkspiegel und Platz für die persönlichen Gegenstände der Kunden ausgestattet. Am Fussende des Sitzes befindet sich eine zweite Ablage, in der ein kleines Reiseutensil untergebracht werden kann.

Die Sitze in der Business-Kabine bieten ausserdem mehr Platz in der vorderen Reihe für zusätzlichen Komfort. Darüber hinaus verfügt jeder Sitz in der ersten Reihe über einen persönlichen Schrank mit einem Kosmetikspiegel und zusätzlichem Stauraum.

Dieser einzigartige Sitz wurde speziell für Air France in Zusammenarbeit mit Stelia Aerospace (der kommerziellen Marke von Airbus Atlantic, die sich auf die Innenausstattung von Flugzeugen spezialisiert hat), dem Designer Mark Collins (Design Investment, ein auf die Welt des High-End-Transports spezialisiertes Unternehmen) und SGK Brandimage, einem Beratungsunternehmen für Design und Markenbildung, entwickelt.

Die beste Technologie an Bord

Air France entwickelt sich ständig weiter, um die höchsten Reisestandards auf dem Markt zu bieten, und hat seinen neuesten Business-Sitz mit der modernsten Technologie ausgestattet. Jeder Sitz verfügt über einen 20 Zoll grossen, blendfreien 4K-Ultra-High-Definition-Bildschirm – den grössten Screen in den Business-Kabinen der gesamten Air France-Langstreckenflotte –, auf dem die Passagiere über 1500 Stunden Unterhaltung auf einer grafischen Oberfläche der neuesten Generation geniessen können. Dank der Bluetooth-Verbindung können die Passagiere das Unterhaltungssystem über ihre persönlichen Kopfhörer nutzen.

Über einen neuen Touchpad-Bildschirm können die Passagiere die verschiedenen Programme durchstöbern und ihre gesamte Umgebung einfach steuern, von der Einstellung der Sitzposition bis hin zur Anpassung der Lichtintensität. Eine «Bitte nicht stören»-Funktion auf dem Bildschirm lässt das Personal wissen, wenn die Fluggäste sich ausruhen möchten.

Der voll vernetzte Sitz verfügt über USB-A- und USB-C-Anschlüsse und ein kabelloses Induktionsladegerät. Eine Wi-Fi-Verbindung ist auch während des Flugs verfügbar, eine neue Funktion, die es den Fluggästen ermöglicht, ihr persönliches Gerät direkt an den Bildschirm anzuschliessen und es als Fernbedienung zu verwenden. Die Passagiere können den Bordunterhaltungskatalog durchstöbern und die interaktive Karte ansehen, während die ausgewählten Inhalte auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden.

Optimaler Komfort in Premium Economy und Economy

Die Premium-Economy-Kabine verfügt über 32 Sitze, die in Zusammenarbeit mit Collins Aerospace entwickelt wurden. Air France bietet ein brandneues Liegesitzmodell an, das bereits in ihrem ersten Airbus A350 und in den zwölf Boeing 777-300 ER-Flugzeugen, die derzeit umgerüstet werden, verfügbar ist. Jeder Sitz bietet 94 cm Beinfreiheit und eine 48 cm breite Sitzschale. Die Rückenlehne lässt sich um bis zu 121 Grad verstellen und wurde verbreitert, um mehr Privatsphäre und Komfort zu bieten. Die Sitzpolster wurden neu gestaltet und reichen nun bis zur Schulterhöhe, um ein noch weicheres Sitzgefühl zu bieten. Die Sitze sind mit einem marineblauen Stoff mit Fischgrätenmuster bezogen und verfügen über ein raffiniertes Finish. Die Kopfstütze ist vierfach verstellbar und lässt sich so an alle Bedürfnisse anpassen. Um das Paket abzurunden, sind diese Sitze mit einem geräuschunterdrückenden Audio-Headset, viel Stauraum, einer individuellen Leselampe sowie USB-A- und USB-C-Anschlüssen ausgestattet.

Die Economy-Kabine umfasst 212 Sitze, die in Zusammenarbeit mit Safran Seats entwickelt wurden. Jeder Sitz verfügt über eine 46 cm breite Sitzschale, eine Neigung von 119 Grad und 79 cm Beinfreiheit. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und die Kissen bieten verstärkten Seitenhalt. Der Sitz verfügt über zwei neue Funktionen: eine in die Rückenlehne integrierte Halterung für Smartphones oder Tablets und einen USB-C-Anschluss zusätzlich zum USB-A-Anschluss.

Die Sitze in diesen beiden Kabinen sind mit einem 13,3 Zoll grossen, entspiegelten 4K-Ultra-High-Definition-Bildschirm mit Bluetooth-Verbindung ausgestattet und damit ideal, um das On-Demand-Entertainment während des Fluges mit persönlichen Kopfhörern zu geniessen. Eine neue Funktion ermöglicht es den Fluggästen ausserdem, ihre persönlichen Geräte direkt an den Bildschirm am Sitzplatz anzuschliessen und ihn als Fernbedienung zu nutzen oder die verfügbaren Programme zu durchsuchen, während die ausgewählten Inhalte gleichzeitig auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden.

In allen Kabinen haben die Passagiere Zugang zum Wi-Fi-Angebot des Unternehmens, Air France Connect. Dieser Service bietet drei Arten von Pässen, von denen einer völlig kostenlos ist. Er ermöglicht es den Fluggästen, Nachrichten zu senden und zu empfangen und Informationen über ihren Flug und ihre Verbindungen abzurufen.

