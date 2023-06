Panta Rhei PR AG

Erster Saisonstart für die rundum erneuerte Pilatus-Zahnradbahn

Mit zahlreichen Neuerungen und noch mehr Erlebnissen in die 135. Saison

Nach mehrjähriger Arbeit am Jahrhundertprojekt «Erneuerung Zahnradbahn» starten die Pilatus-Bahnen AG heute, 5. Juni mit acht neuen Panorama-Triebwagen in ihre 135. Saison. Pünktlich zum Start lancieren sie auch ein neues Online-Reservationssystem, mit dem Gäste ihre Plätze in der Zahnradbahn bequem von zu Hause oder unterwegs buchen können. Wie immer dürfen sich Besucher:innen auf dem Pilatus auch heute auf zahlreiche Veranstaltungshighlights freuen – von Astronomieabenden über Steinbocksafaris bis zum Musikfestival Pilatus on the Rocks.

Luzern, 5. Juni 2023 – Nun ist es endlich so weit: Nach mehrjähriger, intensiver Arbeit startet die rundumerneuerte Pilatus-Zahnradbahn in ihre 135. Saison. Wenn heute Montag die acht neuen, von Thomas Küchler designten und von Stadler Rail gebauten, Panorama-Triebwagen erstmals in Doppeltraktion und im Vollbetrieb mit Gästen Richtung Pilatus-Kulm fahren, startet eine neue Ära. Zugleich lancieren die Pilatus-Bahnen zum Start der Zahnradbahnsaison zwei wichtige technische Neuerungen: das neue Fahrdienst-Assistenzsystem und ein neu eingeführtes Online-Reservationssystem für die Zahnradbahn.

Mehr Sicherheit und Komfort dank neuer Technologien

Neben verschiedenen, im Rahmen des Erneuerungsprojekts umgesetzten baulichen Massnahmen wie einem zusätzlichen Perron an der Talstation und einem barrierefreien Zugang auf Pilatus-Kulm, geht kommende Woche auch das neue, von der Firma Actemium LeitTec eigens für die Pilatus-Bahnen AG entwickelte, Fahrdienst-Assistenzsystem in Betrieb. Es gewährleistet, dass jeder Zug auf dem ausschliesslich für ihn gesicherten Fahrweg verkehrt und verunmöglicht so die Gegenfahrt zweier Züge auf demselben Geleise. Obwohl das neue System, das auf positionsbasierter Signalisierung (PBS) beruht, autonomes Fahren erlauben würde, werden auch künftig alle Fahrten begleitet durchgeführt. Nicht zuletzt, um das Fahrzeug – etwa bei Hindernissen auf der Strecke – rechtzeitig zu stoppen oder die Fahrgäste in Ausnahmesituationen sofort betreuen zu können.

Eine weitere, wichtige Neuerung zum Saisonstart ist das neue Online-Reservationssystem ( www.pilatus.ch/reservation): Besucher:innen können ihren Platz in der Zahnradbahn ab sofort bequem online buchen, was den Ausflug auf den Pilatus noch komfortabler macht. Neben den Reservationen sind natürlich auch Bahntickets, Übernachtungen, Erlebnisse oder Gutscheine online buchbar.

Pilatus Veranstaltungshighlights 2023

Mit der Zahnradbahnsaison öffnet auch die vielfältige Erlebniswelt am Pilatus, die von einem abwechslungsreichen Eventprogramm ergänzt wird.

Juni bis Dezember: «Astronomieabende»

Sternenbeobachtung unter fachkundiger Anleitung inklusive Abendessen (wahlweise mit oder ohne Übernachtung auf Pilatus Kulm)

Juni bis September: «Pilatus Z´Nacht»

Ein besonderes Bergerlebnis im exklusiven Rahmen – mit Bergfahrt und zeitlich flexibel serviertem Abendessen sowie einer extra Talfahrt um 22.15 Uhr jeweils an Samstagen

Juni bis Oktober: «Steinbock-Safari»

Nach einer Übernachtung auf dem Pilatus geht es begleitet von Expertinnen und Experten auf eine frühmorgendliche Erkundungstour im Habitat der Steinbockkolonie am Pilatus.

Juni bis August: «Tree Tents Fräkmüntegg»

Nach einem genussvollen Grillabend schläft man auf der Fräkmüntegg mitten in der Natur im Baumzelt (Tree Tent). Jeweils Freitag-Sonntag und in den Sommerferien auch am Donnerstag

25.-26. August: «Pilatus on the Rocks»

Musikfestival auf Pilatus Kulm mit Electric Friday und am Samstag mit Bligg als Headliner

