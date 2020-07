Panta Rhei PR AG

Medienmitteilung: Gstaad Palace - mit viel Swissness durch den Sommer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Gstaad Palace – mit viel Swissness durch den Sommer

Am 1. August feiert die Schweiz Geburtstag – und das Gstaad Palace feiert die Schweiz. Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel zelebriert diesen Sommer «Swissness» in all ihren Facetten und spannt dafür mit zwei Experten der Schweizer Outdoor-Szene zusammen: Gemeinsam mit der international führenden schweizerischen Premium-Marke Mammut und den lokalen Wander-Experten von Explora Gstaad bringt das Gstaad Palace naturbegeisterten Gästen die einzigartige Flora des Saanenlands näher. Die «Gstaad Palace Mountain Experience» vereint dabei Naturerlebnis und Outdoor-Expertise mit dem Komfort und Luxus des traditionsreichen Familienbetriebs. Tradition haben im Gstaad Palace auch die Feierlichkeiten zum 1. August. Auch dieses Jahr stösst man im 107-jährigen Hotel gemeinsam an: auf 729 Jahre Schweiz – und einen Schweizer Sommer, der es in sich hat.

Viele Schweizerinnen und Schweizer bewegen die besonderen Umstände diesen Sommer dazu, statt den Stränden und Städten im Ausland endlich einmal ihre Heimat genauer unter die Lupe zu nehmen. Gäste auf der Suche nach Schweizer Qualität und Tradition werden auch dieses Jahr im Gstaad Palace fündig. Das von der Familie Scherz in dritter Generation geführte Hotel setzt seit 107 Jahren auf authentischen Luxus und echte Gastgeberkultur. Im Fünf-Sterne-Superior-Resort steht «Swissness» diesen Sommer auf dem Programm: Neben den traditionell-beliebten Feierlichkeiten zum 1. August wurde ein neues Angebot ins Leben gerufen, dank dem Naturfreunde die reiche Kräuter- und Pflanzenwelt des Berner Oberlands gut gerüstet und begleitet von kundigen Guides zu Fuss erwandern können.

Wandern mit allen Sinnen: Mit Mammut und Explora Gstaad durchs Saanenland

Duftende Heilkräuter, essbare Pflanzen und blauschwarze Heidelbeeren soweit das Auge reicht: Die neue «Gstaad Palace Mountain Experience» vereint vom 20. Juli bis 6. September 2020 die Outdoor-Expertise des bekannten Schweizer Unternehmens Mammut mit dem luxuriösen Komfort des Fünf-Sterne-Superior-Hotels. Das Package beinhaltet neben zwei Übernachtungen eine zweistündige, geführte Entdeckungstour durch die Pflanzenwelt des Berner Oberlands mit den erfahrenen lokalen Wanderleitern von Explora Gstaad. Gut ausgerüstet mit einem Mammut-Rucksack, der auch ein stärkendes Bergpicknick enthält, führt die zweistündige Kräuter-, Blumen- und Beerenwanderung einem einfachen Erkundungspfad entlang durch aussichtsreiche Landschaft. Zurück im Hotel verdaut man die zahlreichen Eindrücke sowie die unterwegs gegessenen Heidelbeeren am besten, indem man die müden Wanderwaden bei einer Sportmassage verwöhnen lässt. Die Massage wie auch die Nutzung des Palace Spas, Frühstück und Essensguthaben sind im Package-Preis für zwei Personen ab 1600 Schweizer Franken inbegriffen. Natur und Erholung pur gibt es gratis mit dazu.

Ein Feuerwerk an typischen Schweizer Erlebnissen zum 1. August

Mehr Schweiz als bei der Ausübung des Schweizer Nationalsports Nummer 1, dem Wandern, in den sanften Hügeln des Saanenlands gibt es nur noch am 1. August zu erleben. Das festliche Begehen des Nationalfeiertags hat im Gstaad Palace Tradition. Anlässlich des 729. Geburtstags der Schweiz empfängt die Familie Scherz auch in diesem Jahr Gäste zu einem feinen Aperitif, gefolgt von einem 4-Gang-Menü mit ausgewählten Schweizer und internationalen Spezialitäten. Für 200 Franken pro Person – Kinder unter 12 Jahren sind für 100 Franken mit dabei – und begleitet von traditioneller Volksmusik zelebriert das Schweizer Traditionshaus damit schweizerisches Brauchtum und Gastgeberkultur. Den Ausklang des Abends und des dazugehörigen Festprogramms bildet wie jedes Jahr das traditionelle Feuerwerk am nächtlichen Himmel hoch über dem Palace. Typisch 1. August, typisch Schweiz und – besonders in diesem Jahr: im Gstaad Palace, where else.

«Gstaad Palace Mountain Experience»: Mit Schweizer Outdoor-Experten hinaus in die Natur

Das Gstaad Palace setzt 2020 auf Schweizer Brands und vereint in der «Gstaad Palace Mountain Experience» die Outdoor-Expertise der beiden Unternehmen Mammut und Explora Gstaad mit dem Luxus- und Wellnesserlebnis des Fünf-Sterne-Superior-Hotels. Im Package inbegriffen:

- Zwei Übernachtungen im Gstaad Palace - Pro Person eine 25-minütige Sportmassage - Zweistündige, geführte Wanderung mit Wanderleitern von Explora Gstaad* - Mammut-Rucksack inklusive Bergpicknick

Dauer des Angebots: Gültig vom 20. Juli bis 6. September 2020 (nach Verfügbarkeit)

Package-Preis: Für zwei Personen ab CHF 1600.- inkl. Frühstück, Essensguthaben und Nutzung des Spas

*Die zweistündige Kräuter-, Blumen- und Beerenwanderung mit einem Experten-Guide von Explora Gstaad kann für CHF 220.- auch als separates Package «Natur Pur» gebucht werden, Transfer im Privatauto inklusive.

Typisch schweizerisch – der 1. August im Gstaad Palace

2020 feiert die Besitzerfamilie Scherz im 107-jährigen Traditionshaus Gstaad Palace gemeinsam mit ihren Gästen 729 Jahre Schweiz. Im Preis inbegriffen:

- Aperitif im Garten - 4-Gang-Menü mit Schweizer und internationalen Spezialitäten - Begleitung durch traditionelle Volksmusik - Ausklang des Abends beim grossen Feuerwerk über dem Gstaad Palace

Wann: Samstag, 1. August 2020, ab 19.30 Uhr

Preis: CHF 200.- pro Person, CHF 100.- für Kinder unter 12 Jahren

Reservierung beim Maître d’Hôtel +41 (0)33 748 50 00 oder unter fb@palace.ch

Zur Sicherheit aller: Hygienemassnahmen für Gäste und Mitarbeitende im Palace

Im Gstaad Palace werden die Vorbeugemassnahmen des Schweizerischen Bundesamts für Gesundheit gegen das Coronavirus sorgfältig und situationsgerecht umgesetzt. Für die Gäste stehen Desinfektionsmittel in ausreichender Menge an allen strategisch relevanten Orten im Hotel zur Verfügung. Auf Wunsch liegen Handschuhe und Masken für die Gäste bereit. Die Distanzvorgaben werden in Restaurants, Bars, auf der Terrasse und anderswo systematisch eingehalten und die Gäste dazu motiviert, sich im Sinne der anderen Gäste entsprechend im Hause zu bewegen. Mehr Details zu den Hygienemassnahmen: COVID-19-Gesundheitskonzept

Über das Gstaad Palace

Das erstklassige Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz und gehört damit zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit aussergewöhnlichem Panorama auf das Berner Oberland vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 15 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen ein olympisches Aussen­schwimmbad und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Familie Scherz begrüsst ihre Gäste im Sommer ab dem 10. Juli bis zum 6. September 2020 sowie im Winter ab dem 21. Dezember 2020 bis zum 8. März 2021.

Medienkontakt Gstaad Palace Stefan Ludwig, Executive Assistant Manager Sales & Marketing Tel: +41 (0)33 748 54 01 E-Mail: pr@palace.ch