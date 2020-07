Panta Rhei PR AG

Hotel Belvoir ist stolz auf seinen ersten Hotel-Kommunikationsfachmann

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Hotel Belvoir ist stolz auf seinen ersten Hotel-Kommunikationsfachmann

Absolvent der Berufsausbildung «Hotelkommunikation» im Sommer 2020 fest an Bord

Das Hotel Belvoir in Rüschlikon hat mit Manuel Widmer seinen ersten Fachmann im Bereich Hotelkommunikation. Seit 2017 absolviert er im 4 Sterne Superior Hotel seine Lehre – und schliesst nun erfolgreich im Sommer 2020 als Hotel-Kommunikationsfachmann EFZ ab. Er war der erste Lernende in diesem Beruf im Hotel Belvoir – und ist in der ersten Schweizer «HOKO-Klasse» überhaupt.

Seit Sommer 2017 gibt es in der Schweiz die Ausbildung «Hotel-Kommunikationsfachfrau/-mann EFZ» und per 31. Juli darf der erste Jahrgang der «HOKO’s», wie man sie umgangssprachlich nennt, seinen Abschluss feiern. Von der Rezeption, der Küche über Hauswirtschaft, Restauration und Back Office bis hin zur Gästebetreuung, lernen die Auszubildenden alle Geschäfts- und Arbeitsprozesse der Hotellerie und Gastronomie kennen. Sie lernen die Bereiche ganzheitlich zu erfassen, zu organisieren und zu beurteilen. Absolventen der «HOKO»-Berufslehre können den Gast in mehreren Sprachen betreuen, erledigen Marketing- und Buchhaltungsaufgaben und beschäftigen sich mit Fragen der Arbeitssicherheit oder Konzepten für mehr Nachhaltigkeit und weniger Food Waste.

Für Manuel Widmer geht es nach seinem Abschluss im Hotel Belvoir an einer der wichtigsten Positionen für den Erstkontakt zum Gast weiter – an der Rezeption. Der oft zitierte «erste Eindruck» gefällt ihm, hat doch sein eigener erster Eindruck von Hoteldirektor und Gastgeber Daniel Kost dazu geführt, dass er sich überhaupt in Richtung Hotellerie orientierte. Damals, als dieser ihn beim Schnuppern im Hotel Belvoir über die neue Berufsausbildung informierte. Er fand es sympathisch, dass der Hoteldirektor sich Gastgeber nennt und die wirklich «gelebte Gästeorientierung» von Daniel Kost hat ihn auf Anhieb angesprochen. Bei solchen Vorbildern verwundert seine Antwort auf die Frage nach seinen beruflichen Zielen nicht: «Ich möchte eines Tages mein eigenes Hotel führen».

Auch Martin von Moos, Geschäftsführer und Verwaltungsrat des Hotel Belvoir in Rüschlikon und des Hotel Sedartis in Thalwil ist zufrieden mit ihrem Lehrlingsengagement in beiden Häusern und dem damit verbundenen Bekenntnis zum dualen Ausbildungssystem. «Ich denke, dass das für junge Menschen gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt ein wichtiges Signal ist, dass wir ausbilden und auch anstellen. Allein ab diesem Sommer werden wir wieder fünf neue Lehrlinge einstellen, davon zwei HOKO’s». Aktuell beschäftigen die beiden Hotels insgesamt 18 Lehrlinge.

Das 4 Sterne Superior Hotel Belvoir in Rüschlikon bietet eine grandiose Sicht über den Zürichsee. Das Hotel mit 60 modernen Zimmern und Suiten hat sich einen Namen als Lifestyle-, Geschäfts-, Seminar- und Eventhotel gemacht, ist aber auch bei Städtereisenden und Einheimischen sehr beliebt. Zum kulinarischen Angebot gehören das Belvoir Restaurant & Grill mit 14 GaultMillau-Punkten, eine grosse Sonnenterrasse mit der Infinity Lounge, sowie die angesagte Belbar und Lobby Lounge. Für Seminare, Tagungen, Events und Feste stehen 8 topmodern ausgestattete Räumlichkeiten für Gruppen bis zu 280 Personen zur Verfügung. Das Belvoir Wellness, Gym & Beauty sorgt mit seinen beiden Highlights, dem Flosaldrom Schwebebad und dem Outdoor Whirlpool auf dem Dach für Entspannung pur.

Medienkontakt Hotel Belvoir Daniel Kost, Hoteldirektor Telefon: +41 (0)44 723 83 83 E-Mail: info@hotel-belvoir.ch